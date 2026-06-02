Sky'ın haberine göre, Newcastle United, Manchester United ve Manchester City, Mart ayında Dortmund'daki sözleşmesini 2030 yılına kadar erken ve uzun vadeli olarak uzatan Alman milli oyuncunun menajeriyle hâlâ temas halinde.
Büyük kulüpler yıldız oyuncuyla temas halinde! Acaba BVB yaz aylarında en önemli oyuncularından birini kaybedecek mi?
"Felix önümüzdeki sezon da bizim için oynayacak, planımız bu," dedi sportif direktör Ole Book, Nmecha'nın satılık olup olmadığı sorusuna son olarak yanıt verirken: "O Almanya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve Avrupa'da da kesinlikle geri kalmıyor. Oyunumuz için çok büyük önemi var."
Buna şüphe yok, ancak Sky'a göre 25 yaşındaki oyuncunun BVB'de kalması konusunda hâlâ küçük bir soru işareti var. İngiltere'den bir kulüp finansal açıdan cazip bir teklifle gelirse, Nmecha kulüp içinde erken bir ayrılışı ısrarla talep edebilir.
İngiltere'de Manchester City'nin altyapısında yetişen orta saha oyuncusu için Premier League'e transfer olmak, kariyerinin en büyük hedeflerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca BVB, satın alma gücü yüksek İngiliz elit kulüplerinden gelen devasa bir teklifi reddedebilecek durumda değil. Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi nedeniyle BVB, kendi bütçe hesaplamasını 17 milyon Euro aştı; Dortmund, geçen yıla göre Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 30 milyon Euro daha az gelir elde etti.
BVB, 2026 yazında Felix Nmecha konusunda tüm kozları elinde tutuyor
Ancak bu noktada BVB yine de en azından biraz avantajlı durumda: Siyah-sarılıların sözleşme uzatımı kapsamında Nmecha’ya bir çıkış maddesi garanti ettiği söyleniyor, ancak Bild’e göre bu madde ancak 2027’den itibaren geçerli olacak ve o zaman 80 milyon avro olacak. Bir yıl sonra ise Nmecha'nın 70 milyon avroya satılabileceği söyleniyor. Bu da şu anlama geliyor: Bu yaz, BVB'yi ikna etmek isteyen kulüpler, Nmecha için muhtemelen 100 milyon avroya yakın bir rakam ödemek zorunda kalacak.
Salı günü Nmecha, milli takımla birlikte ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğru yola çıktı. Son gelişmelere bakıldığında, turnuva başlangıcında milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından Aleksandar Pavlovic'in yanında Alman takımının orta sahasında ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor. Dünya Kupası sahnesinde göstereceği güçlü performanslar, Nmecha'nın piyasa değerini ve dolayısıyla ilgilenen kulüplerin sayısını daha da artıracaktır.
Felix Nmecha, BVB'de büyük bir aksilik yaşadı ve Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almak için var gücüyle çalışıyor
Nmecha, Dünya Kupası'nda daha önemli bir rol üstlenmek için hem Bundesliga sezonu sırasında hem de sonrasında büyük çaba sarf etmişti. Mart ayında, son hazırlık kampı ve nihai kadro açıklamasına kısa bir süre kala dizinde dış bağ yırtılması yaşadı. O dönemde Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı belirsizdi. Ancak Nmecha, rehabilitasyon sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladıktan sonra sezon bitmeden sahalara ve Dünya Kupası kadrosuna geri dönmeyi başardı. Bundesliga'nın son maç gününün hemen ardından Algarve'ye uçtuğu ve orada bireysel bir antrenman programı kapsamında Dünya Kupası hazırlıklarına son rötuşları yaptığı bildirildi.
"Felix, bir gün bu pozisyonda dünyanın en iyilerinden biri olmak için gereken her şeye sahip bir üst düzey oyuncu," dedi milli takım teknik direktörü, kadro açıklamasında Nmecha'nın durumu sorulduğunda.