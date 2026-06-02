Büyük kulüpler yıldız oyuncuyla temas halinde! Acaba BVB yaz aylarında en önemli oyuncularından birini kaybedecek mi?

"Felix önümüzdeki sezon da bizim için oynayacak, planımız bu," dedi sportif direktör Ole Book, Nmecha'nın satılık olup olmadığı sorusuna son olarak yanıt verirken: "O Almanya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve Avrupa'da da kesinlikle geri kalmıyor. Oyunumuz için çok büyük önemi var."

Buna şüphe yok, ancak Sky'a göre 25 yaşındaki oyuncunun BVB'de kalması konusunda hâlâ küçük bir soru işareti var. İngiltere'den bir kulüp finansal açıdan cazip bir teklifle gelirse, Nmecha kulüp içinde erken bir ayrılışı ısrarla talep edebilir.

İngiltere'de Manchester City'nin altyapısında yetişen orta saha oyuncusu için Premier League'e transfer olmak, kariyerinin en büyük hedeflerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca BVB, satın alma gücü yüksek İngiliz elit kulüplerinden gelen devasa bir teklifi reddedebilecek durumda değil. Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi nedeniyle BVB, kendi bütçe hesaplamasını 17 milyon Euro aştı; Dortmund, geçen yıla göre Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 30 milyon Euro daha az gelir elde etti.