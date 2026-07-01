“Büyük kulüpler her zaman transfer yapmıştır” - Morgan Rogers’ın Arsenal’e transfer olacağına dair söylentiler, eski Aston Villa forveti Tony Cascarino’yu rahatsız etti

Böyle bir hamlenin ilgili tarafların herhangi biri için mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Villa forveti Cascarino — İrlandalı müşterilerin “World Cup Card Collection” kampanyası kapsamında 100.000 €’ya kadar kazanma şansı bulduğu Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Villa’ya karşı bir ön yargım var, ancak kulüp, futbolun kuralları – geliriniz, yaratabileceğiniz değer ve harcayabileceğiniz miktar – tarafından geriye çekiliyormuş gibi hissediyor.

“Oysa Villa açıkça rekabet edebilir. Ancak eğer ‘kendi işlerimizi yürütmek için şimdi bu oyuncuları Arsenal’e satmak zorundayız’ diyebilecek durumda olmaları, bana futbol için biraz tuhaf bir durum gibi geliyor. Nasıl bu noktaya geldiğimizi gerçekten bilmiyorum. Şu anda futbol dünyasında en dengesiz alan bu gibi görünüyor; örneğin geçen yıl Arsenal sanırım 770 milyon gelir elde etti ve bu da onların çok agresif davranabilmelerini sağlıyor.

“Bir önceki yıl Liverpool’un 400 milyon harcadığını gördük. Onlar da oyuncular sattı tabii, ama inanılmaz derecede agresif olabiliyorlar; ilk altıya meydan okumaya cesaret eden herkes, sanki kelepçeliymiş gibi hissediyor. İşte bu durumdan hoşlanmıyorum.

“Ancak büyük oyuncular her zaman transfer olmuştur. Futbolda genel olarak her zaman transfer olmuşlardır. Hafta başında gazetede bir yazı yazdım ve Elliot Anderson’ın City’ye transferinden bahsettim. 1979’da Steve Daley’in Wolves’tan Man City’ye 1,4 milyon karşılığında transfer olduğunu söyledim. Orada iki yıl kaldı ve ardından Seattle Sounders’a gitti.

“Elbette Elliot Anderson’ın başına da aynı şeyin geleceğini sanmıyorum, ama bu tür büyük transferler söz konusu olduğunda, tabii ki Arsenal de Morgan Rodgers gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyecektir. Sadece biraz şaşırıyorum çünkü Villa’nın da rekabetçi olmasını istiyorum.”