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“Büyük kulüpler her zaman transfer yapmıştır” - Morgan Rogers’ın Arsenal’e transfer olacağına dair söylentiler, eski Aston Villa forveti Tony Cascarino’yu rahatsız etti
Villa Park’taki hırslı kulüp yöneticileri harcama yapmaya hazır
Villa Park’ta hırslı bir yönetim kadrosu görevde; V Sports’tan milyarder yatırımcılar, takviye transferleri için fon sağlamaya hazır. Ancak teknik direktör Unai Emery, transfer piyasasında eli kolu bağlı durumda.
Mali dengeyi korumak amacıyla şimdiden bazı önemli oyuncuların ayrılıkları gerçekleştirildi; etkileyici yönetim ve oyuncuların tüm yürekleriyle verdikleri performanslar, yıldızlarla dolu kadronun hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda rekabet gücünü korumasına yardımcı oluyor.
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Arsenal ile adı anılan Rogers’ın transfer bedeli 130 milyon sterlin
2025-26 sezonunda Avrupa Ligi zaferinin tadını çıkaran kulüp, büyük bir kupa kazanma konusunda 30 yıllık bekleyişe son verirken, dördüncü sırada bitirdiği sezonla Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını da kesinleştirdi. Villa, mali engellerle mücadele etmesine rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.
Arsenal'in yetenekli 23 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söylenirken, kulüp bu yaz West Midlands doğumlu Rogers'tan ayrılmak zorunda kalabilir. Villa, en değerli oyuncularından birinin fiyat etiketinin 130 milyon sterlin (172 milyon dolar) olduğu söylenirken, mücadele etmeden transferi kabul etmeyecektir.
Rogers, son iki sezonda her birinde 14 gol atarak Villans için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi ve şu anda Three Lions ile Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Emirates Stadyumu’ndaki Premier Lig şampiyonu takımın neden bu transferi gerçekleştirmek istediği kolayca anlaşılabilir.
Rogers’ın transfer söylentileri neden eski Aston Villa forvetini rahatsız ediyor?
Böyle bir hamlenin ilgili tarafların herhangi biri için mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Villa forveti Cascarino — İrlandalı müşterilerin “World Cup Card Collection” kampanyası kapsamında 100.000 €’ya kadar kazanma şansı bulduğu Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Villa’ya karşı bir ön yargım var, ancak kulüp, futbolun kuralları – geliriniz, yaratabileceğiniz değer ve harcayabileceğiniz miktar – tarafından geriye çekiliyormuş gibi hissediyor.
“Oysa Villa açıkça rekabet edebilir. Ancak eğer ‘kendi işlerimizi yürütmek için şimdi bu oyuncuları Arsenal’e satmak zorundayız’ diyebilecek durumda olmaları, bana futbol için biraz tuhaf bir durum gibi geliyor. Nasıl bu noktaya geldiğimizi gerçekten bilmiyorum. Şu anda futbol dünyasında en dengesiz alan bu gibi görünüyor; örneğin geçen yıl Arsenal sanırım 770 milyon gelir elde etti ve bu da onların çok agresif davranabilmelerini sağlıyor.
“Bir önceki yıl Liverpool’un 400 milyon harcadığını gördük. Onlar da oyuncular sattı tabii, ama inanılmaz derecede agresif olabiliyorlar; ilk altıya meydan okumaya cesaret eden herkes, sanki kelepçeliymiş gibi hissediyor. İşte bu durumdan hoşlanmıyorum.
“Ancak büyük oyuncular her zaman transfer olmuştur. Futbolda genel olarak her zaman transfer olmuşlardır. Hafta başında gazetede bir yazı yazdım ve Elliot Anderson’ın City’ye transferinden bahsettim. 1979’da Steve Daley’in Wolves’tan Man City’ye 1,4 milyon karşılığında transfer olduğunu söyledim. Orada iki yıl kaldı ve ardından Seattle Sounders’a gitti.
“Elbette Elliot Anderson’ın başına da aynı şeyin geleceğini sanmıyorum, ama bu tür büyük transferler söz konusu olduğunda, tabii ki Arsenal de Morgan Rodgers gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyecektir. Sadece biraz şaşırıyorum çünkü Villa’nın da rekabetçi olmasını istiyorum.”
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Rogers’ın sözleşmesi: Uzun vadeli sözleşmenin süresi dolduğunda
Villa, Rogers’tan para kazanmaya hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi; talep ettikleri bedel nedeniyle Arsenal’in alternatif seçenekleri değerlendirdiği söyleniyor – zira “Gunners”, İngiliz rekoru niteliğindeki bu transfer ücretinin paranın karşılığını verdiğine tam olarak ikna olmuş değil.
Emery ve ekibi, yaratıcı 27 numaralı oyuncuyu kalmaya ikna edebilirse, oyuncu 2031 yılına kadar süren bir sözleşmeye bağlı kalacak. Yeni bir başlangıç ve yeni zorluklar arayışıyla kulübün onu satmaktan başka seçeneği kalmayacağı bir gün gelebilir, ancak bu tarihin 2026 spor takvimine ekleneceğine dair bir garanti yok.