'Büyük korku!' - Gary Neville, Everton çöküşünün ardından Michael Carrick'i Man Utd'nin en büyük hatasını tekrarlamaması konusunda uyardı

Neville, Manchester United'ın son hayal kırıklığı yaratan sonucuna ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve Carrick'i, Erik ten Hag ile Ruben Amorim'e işinden olan aynı hataları tekrarlama riski taşıdığı konusunda uyardı.

United, Everton'ın son bölümdeki atağı 96. dakikada Ainsley Maitland-Niles'ın attığı beraberlik golüyle sonuçlanmadan önce Hill Dickinson Stadyumu'nda üç puana rahat şekilde ilerliyor gibi görünüyordu. Bu sonuç, United'ı Premier League'deki ilk üç maçında yalnızca dört puanda bıraktı ve takımın baskı altında maçları bitirme becerisine dair erken endişeleri tetikledi.

Gary Neville Podcast'te konuşan eski kulüp kaptanı, temel endişe olarak acımasızlık eksikliğine dikkat çekti. Neville, "Takımlar onlara karşı şanslarının olduğunu düşünüyor" dedi. "Bence biraz rehavete kapıldılar ve bunu ilk golden sonra da söylüyordum, Everton'ın beraberliği bulduğu o bölümden önce o öldürücü içgüdüden yoksundular, sonra da yeniden reaksiyon verdiler.



