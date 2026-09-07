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Mohamed Saeed

Çeviri:

'Büyük korku!' - Gary Neville, Everton çöküşünün ardından Michael Carrick'i Man Utd'nin en büyük hatasını tekrarlamaması konusunda uyardı

M. United
M. Carrick
G. Neville
Everton
Premier Lig

Gary Neville, Michael Carrick'e sert bir uyarıda bulundu ve Manchester United teknik direktörünü seleflerini zor durumda bırakan taktik tuzaklardan kaçınmaya çağırdı. Manchester United efsanesi, pazar günkü Everton ile 2-2 berabere biten dramatik maçta savunmanın son bölümde çöküş yaşamasını gördükten sonra mevcut projeyle ilgili "büyük korkusunu" dile getirdi.

  • Neville, savunmadaki rehaveti sert sözlerle eleştirdi

    Neville, Manchester United'ın son hayal kırıklığı yaratan sonucuna ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve Carrick'i, Erik ten Hag ile Ruben Amorim'e işinden olan aynı hataları tekrarlama riski taşıdığı konusunda uyardı.

    United, Everton'ın son bölümdeki atağı 96. dakikada Ainsley Maitland-Niles'ın attığı beraberlik golüyle sonuçlanmadan önce Hill Dickinson Stadyumu'nda üç puana rahat şekilde ilerliyor gibi görünüyordu. Bu sonuç, United'ı Premier League'deki ilk üç maçında yalnızca dört puanda bıraktı ve takımın baskı altında maçları bitirme becerisine dair erken endişeleri tetikledi.

    Gary Neville Podcast'te konuşan eski kulüp kaptanı, temel endişe olarak acımasızlık eksikliğine dikkat çekti. Neville, "Takımlar onlara karşı şanslarının olduğunu düşünüyor" dedi. "Bence biraz rehavete kapıldılar ve bunu ilk golden sonra da söylüyordum, Everton'ın beraberliği bulduğu o bölümden önce o öldürücü içgüdüden yoksundular, sonra da yeniden reaksiyon verdiler.


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    Baskı altındaki taktik değişiklikler

    Öğleden sonranın en tartışmalı yönlerinden biri, Carrick’in maçın son bölümünde savunma hattında değişikliğe gitme kararıydı. Neville, özellikle kilit savunmacıların oyundan alınmasına anlam veremedi; ona göre bu hamle, zaten istikrar sorunu yaşayan bir takımın üzerine gereksiz baskı bindirdi.

    Neville, Luke Shaw ve Diogo Dalot’nun oyundan alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirirken, bu kararı önceki dönemlerde görülen sık savunma müdahaleleriyle karşılaştırdı. Neville, “Bence bu sorun ortadan kalkmayacak ve en büyük korkum da bu” diye ekledi.

    “Bence yedikleri goller onların peşini bırakmayacak ve onları sürekli takip edecek. Michael bununla nasıl başa çıkar bilmiyorum çünkü en iyi dörtlü savunması sahada. Shaw’un bitime beş dakika kala neden çıktığını bilmiyorum, umarım sakatlanmamıştır.”

  • Carrick, savunmadaki sıkıntılara yanıt verdi

    Carrick, maç sonrası değerlendirmesinde soğukkanlılığını korudu ancak savunmadaki bariz sorunlardan da kaçmadı. Everton'ın gollerinin kalitesini överken, takımının maç yönetimini geliştirmesi gerektiğini kabul etti.

    Savunma performansını değerlendiren Carrick, şöyle dedi: "Açıkçası, bunu görmezden gelemeyiz. Maç kazanma şansımızı artırmak için daha az gol yememiz gerekiyor. Buna kesinlikle bakacağız ve gelişmeye devam edeceğiz. Takım olarak daha iyi olmamız gereken şeyler olduğu açık."

    Şöyle devam etti: "Gerçekten uzaktan atılmış iki şut vardı, onların açısından iki gerçekten iyi vuruş. Bazen bunlar üst köşeden içeri girer, çoğu zaman da muhtemelen girmez. Evet, kesinlikle öyle [geç gol yememiz konusunda]."

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    Rashford sakatlığı, United'ın baş ağrısını artırdı

    Neville'ın gündeme getirdiği taktik kaygıların ötesinde, United bir yandan da Marcus Rashford'ın fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Forvet oyuncusu ikinci yarıda oyundan alındı ve Carrick daha sonra bunun fiziksel bir sorundan kaynaklandığını doğruladı. Rashford, erken çıkışından önce sol kanatta etkili bir görüntü sergilemiş, Shaw ile iyi bir uyum yakalamıştı.

    Forvet oyuncusunun durumuna ilişkin güncelleme veren Carrick şunları söyledi: "Bir şeyler hissetti, bu yüzden onu değiştirmek zorunda kaldık. Sahanın hemen her bölgesinde, maçın farklı anlarında iyi bağlantılar kurduk ve Marcus ile Shaw uzun süredir birlikte oynuyor, aralarında iyi bir anlayış var. Bunu da görebiliyorsunuz; o tarafta gerçekten çok tehlikeli görünüyorlar ve elbette daha fazlası da gelecek."

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