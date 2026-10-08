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‘Büyük kayıp!’ - Marco Rose, Thomas Tuchel’in İngiltere göreviyle ilgili aksaklık için özür dilemesinin ardından Alex Scott’ın yaşadığı büyük sakatlık darbesini doğruladı
Orta sahanın yıldızı bir ay sahalardan uzak kalacak
Durumun gidişatı hakkında konuşan Rose, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde dört maç oynadığı son milli arada Scott'ın sakatlığı yaşamasının ardından en etkili oyuncularından birini kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığını dile getirdi. Rose, "Ben doktor değilim" dedi. "Kas sakatlığı. Birkaç gün içinde görüntüleme yapacağız ama onu dört ila beş hafta kaçıracağız. Çok hayal kırıklığına uğradım ve bu büyük bir kayıp." Alman teknik direktör, sakatlığın meydana geliş şartları konusunda diplomatik kalmayı sürdürdü ve şunları ekledi: "Hayal kırıklığı yaratıyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum. İngiltere Milli Takımı'nda olmasından çok memnunuz. İyi iş çıkardı."
Scott'ın yokluğu, ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldiği Vitality Stadyumu'nda fazlasıyla hissedilecek. Bu sezon şu ana kadar Bournemouth'un tüm kulvarlardaki yedi maçının altısında forma giydi; bir gol ve iki asistlik katkı verdi.
- Getty Images Sport
Tuchel, Cherries patronundan özür diledi
Sakatlık, İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den de bir açıklama getirdi; Tuchel, sağlık sorununun ilgili herkes için bir şok olduğunu söyledi. Altta yatan soruna rağmen, Scott, İngiltere'nin Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı geçtiği maçta 70 dakika oynamayı başardı. Tuchel, maç öncesinde ya da maç sırasında milli takım ekibinin oyuncudan herhangi bir fiziksel şikayet duymadığında ısrar etti ve FA için önceliğin her zaman oyuncu sağlığı olduğunu vurguladı.
Tuchel, "Maçtan önce hiçbir endişe yoktu; ne oyuncudan ne de sağlık departmanından böyle bir durum geldi" dedi. "Bizim için her zaman önce oyuncuların sağlığı gelir, bu asla değişmeyecek. Kesinlikle hiçbir risk almadık. Bunun yaşanmasından dolayı çok üzgün ve hayal kırıklığı içindeyiz. Kulübün hayal kırıklığını anlayabiliyorum ama ben şahsen kulüple temas halinde değildim. Oyuncuyla iletişim halindeyim ve elbette golcü bir oyuncusunu kaybeden meslektaşım Marco adına da üzgünüm."
Bournemouth, iç sahada kıvılcım arıyor
Scott'ın kaybı, Bournemouth için kritik bir dönemde geldi. Bournemouth, bu sezon Premier League'de henüz galibiyet alamayan yalnızca üç takımdan biri olmaya devam ediyor. Rose'un ekibi, ligdeki ilk beş maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; son karşılaşması ise sahasında Liverpool'a 1-0 yenildi. Cherries adına daha da endişe verici olan ise, diğer dört maçın her birinde bir aşamada öne geçmelerine rağmen bu avantajı koruyamayarak ya beraberliğe ya da mağlubiyete razı olmaları.
İç sahadaki sıkıntılarına rağmen, kalitelerini gösterdikleri anlar da oldu. Bunun en dikkat çekici örneği Avrupa maceralarında görüldü. Rose'un takımı, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenerek moral veren bir galibiyet aldı ve üst düzeyde rekabet edebileceğini gösterdi.
- Getty Images Sport
Yaklaşan maçlar Bournemouth'un kadro derinliğini test ediyor
Rose, orta sahadaki dinamosu olmadan zorlu bir fikstür dönemini aşmanın bir yolunu artık bulmak zorunda. Bu süreç, takımının cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda Chelsea'ye karşı Premier League'e dönmesiyle başlayacak.
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