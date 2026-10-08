Durumun gidişatı hakkında konuşan Rose, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde dört maç oynadığı son milli arada Scott'ın sakatlığı yaşamasının ardından en etkili oyuncularından birini kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığını dile getirdi. Rose, "Ben doktor değilim" dedi. "Kas sakatlığı. Birkaç gün içinde görüntüleme yapacağız ama onu dört ila beş hafta kaçıracağız. Çok hayal kırıklığına uğradım ve bu büyük bir kayıp." Alman teknik direktör, sakatlığın meydana geliş şartları konusunda diplomatik kalmayı sürdürdü ve şunları ekledi: "Hayal kırıklığı yaratıyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum. İngiltere Milli Takımı'nda olmasından çok memnunuz. İyi iş çıkardı."

Scott'ın yokluğu, ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldiği Vitality Stadyumu'nda fazlasıyla hissedilecek. Bu sezon şu ana kadar Bournemouth'un tüm kulvarlardaki yedi maçının altısında forma giydi; bir gol ve iki asistlik katkı verdi.