Büyük kararların zamanı! Manuel Neuer, FC Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak üzere – tartışmalar yeniden alevleniyor

Buna göre Neuer, yıllık brüt 20 milyon avroya kadar varan bir maaş kesintisini kabul etti ve cumartesi günü 1. FC Köln ile oynanacak sezonun son Bundesliga maçı öncesinde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bir hafta sonra ise VfB Stuttgart ile DFB Kupası finali oynanacak.

FC Bayern yetkilileri, son zamanlarda bir yıl daha birlikte devam etme kararının nihai olarak Neuer'e bağlı olduğunu defalarca açıkça belirtmişlerdi. Örneğin, onursal başkan Uli Hoeneß, "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te şunları vurguladı: "Şahsen ben, bana kalsa, onu bir yıl daha tutmaya çalışırız."

Jonas Urbig ikinci kaleci olarak kalacak ve bu sezon olduğu gibi düzenli olarak Neuer ile dönüşümlü olarak görev alacak; ancak Neuer, 22 yaşındaki Urbig için daha çok bir mentor rolü üstlenecek. Bu konuda net bir anlaşma olduğu söyleniyor. Sezonun bitimine iki resmi maç kala Urbig'in forma giydiği maç sayısı 21'e ulaştı. Sven Ulreich, sözleşmesinin uzatılması da gündemde olan üçüncü kaleci olarak kalacak gibi görünüyor. Onun arkasında ise, maç tecrübesi kazanmak için kiralanabilecek olan kulübün altyapısından yetişen Leonard Prescott yer alıyor.