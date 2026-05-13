40 yaşındaki FC Bayern kaptanının kariyerini henüz sonlandırmayacağı ve sözleşmesini bir yıl uzatacağı yönündeki söylentiler uzun süredir dolaşıyordu. Sky, Nisan ayı sonunda Neuer’in yönetim kuruluna yaz boyunca Münih takımının kalesini korumak istediğini ilettiğini, Münih Abendzeitung gazetesi ise bir anlaşmaya varıldığını bile yazmıştı. Çarşamba günü Sky ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, kararın artık kesinleştiğini aynı anda duyurdu.
Çeviri:
Büyük kararların zamanı! Manuel Neuer, FC Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmak üzere – tartışmalar yeniden alevleniyor
Buna göre Neuer, yıllık brüt 20 milyon avroya kadar varan bir maaş kesintisini kabul etti ve cumartesi günü 1. FC Köln ile oynanacak sezonun son Bundesliga maçı öncesinde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bir hafta sonra ise VfB Stuttgart ile DFB Kupası finali oynanacak.
FC Bayern yetkilileri, son zamanlarda bir yıl daha birlikte devam etme kararının nihai olarak Neuer'e bağlı olduğunu defalarca açıkça belirtmişlerdi. Örneğin, onursal başkan Uli Hoeneß, "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te şunları vurguladı: "Şahsen ben, bana kalsa, onu bir yıl daha tutmaya çalışırız."
Jonas Urbig ikinci kaleci olarak kalacak ve bu sezon olduğu gibi düzenli olarak Neuer ile dönüşümlü olarak görev alacak; ancak Neuer, 22 yaşındaki Urbig için daha çok bir mentor rolü üstlenecek. Bu konuda net bir anlaşma olduğu söyleniyor. Sezonun bitimine iki resmi maç kala Urbig'in forma giydiği maç sayısı 21'e ulaştı. Sven Ulreich, sözleşmesinin uzatılması da gündemde olan üçüncü kaleci olarak kalacak gibi görünüyor. Onun arkasında ise, maç tecrübesi kazanmak için kiralanabilecek olan kulübün altyapısından yetişen Leonard Prescott yer alıyor.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer: DFB'ye dönüş konusu da yeniden gündeme geldi
Neuer, bu sezon Bayern'e önemli maçlarda hâlâ büyük katkı sağlayabileceğini defalarca kanıtladı. Neredeyse her güçlü performansında, 2026 Dünya Kupası'nda Alman milli takımına geri dönüşüyle ilgili tartışmalar da yeniden alevlendi. Oysa bu konuda da durum aylardır net.
Deneyimli kaleci, DFB takımından emekli olma kararından geri adım atmayacağını defalarca açıkladı. Örneğin, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı gösterdiği güçlü performansın ardından, "Bu konuyu hiç açmamıza gerek yok" dedi. "Şu anda milli takım hakkında konuşmayacağız. Söyleyeceklerimi söyledim ve şimdi FC Bayern'e odaklanıyorum."
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Neuer'in halefi olarak gösterilen Marc-Andre ter Stegen'in yeniden sakatlanması nedeniyle, uzun süredir TSG Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı tercih ediyordu. "Manu kendi isteğiyle emekli oldu, bunu defalarca tekrarladı ve bu yüzden bu konuyu sürekli tartışmanın bir anlamı yok," diye vurguladı Milli Takım Teknik Direktörü.
Yine de, aslında başrol oyuncuları tarafından kapatılmış olan kutu Salı günü bir kez daha açıldı. Kicker dergisi, FIFA'ya Pazartesi gününden itibaren sunulması gereken 55 kişilik listede Neuer'in en az beş kaleciden biri olarak yer alacağı yönünde spekülasyonlarda bulundu. Raporda somut ipuçları aslında yok, Nagelsmann da şu ana kadar Neuer'i geri getirebileceğine dair herhangi bir şüphe uyandırmadı. Ancak büyük sahnede zaman zaman şapkadan tavşan çıkardığı da daha önce görülmüştü. Aralık 2023'te milli takım teknik direktörü, Sportstudio programında Toni Kroos'un geri dönüşünü "ilginç bir fikir" olarak nitelendirmişti - oyun kurucu, 2024'teki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten de geri döndü.
Karar, öncelikle Neuer'in göğsünde tekrar kartal amblemini taşımak isteyip istemediğine bağlı. Öte yandan Nagelsmann, bir geri dönüşün milli takım içinde de tedirginlik yaratacağının farkında olmalı. Baumann, uzun süredir kendisine ilk 11'de yer alacağına dair söz verilmiş olmasına rağmen, birdenbire yedek kalırdı.
Manuel Neuer: Bu sezonki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 36 Yenilen goller 39 Kalesinde gol görmeden oynadığı maçlar 11