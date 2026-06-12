Dünya Kupası’na birkaç gün kalmış olmanın nasıl bir his olduğunu bilen biri varsa, o da Alex Morgan’dır.

ABD kadın milli takımının efsane oyuncusu, üç Dünya Kupası'nda oynadı, ikisini kazandı ve üç Olimpiyat'ta da mücadele etti. Dünyanın en büyük sahnesinde ilk on birde yer aldı, yedek kulübesinde fırsatını bekledi ve kadroya hiç alınmayan bir oyuncu oldu. Artık tamamen emekli olan Morgan, kadın sporlarına yatırımcı, medya şirketi Togethxr'ın kurucusu ve son zamanlarda tam zamanlı bir futbol annesi olarak her gün futbolun içinde.

Yoğun bir hayatı var, ancak 2026 FIFA Erkekler Dünya Kupası öncesinde ABD Erkek Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu baskı, fırsatlar ve beklentiler hakkında GOAL'a konuşacak kadar da boş vakti var.

Morgan, GOAL'a "Dünya Kupalarında hem yedek hem de ilk 11'de yer aldım ve işler çok hızlı değişebilir" dedi. "Kelimenin tam anlamıyla 26. oyuncu olabilirsiniz ya da her zaman ilk çağrılan oyuncu olabilirsiniz; bu, rakibinize, takımın ritmine ve kimin iyi uyum sağladığına göre değişebilir. O yüzden hazır olun. Her zaman hazır olun."

Morgan, Los Angeles'ta oynanacak tüm ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası maçlarına katılacak ve Mauricio Pochettino'nun takımının büyük bir başarıya imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

“Bence çok ileri gidecekler,” dedi.

Morgan ayrıca, elçilik görevini üstlendiği DraftKings dahil olmak üzere, bu yazki turnuvayla bağlantılı markalarla da işbirliği yaptı.

“Bu yaz, açıkçası dünyanın en büyük etkinliklerinden biri,” dedi Morgan. “DraftKings’in elçisiyim ve bu kadar büyük bir etkinlik için kadın sporculara da yatırım yaptıklarını görmek harika.”

Ancak Morgan için ABD Erkek Milli Takımı'na vereceği mesaj basit: hızlı başlayın.

"Bence ilk maç, kendilerini göstermeleri için en önemli maç," dedi. "Takip etmek ve turnuvada yerlerini almak zorunda kalmamalılar. İlk maçta güçlü bir mesaj vermeleri gerekiyor."