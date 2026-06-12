Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Alex Morgan GFXGOAL

Çeviri:

"Büyük işler başaracaklar" - ABD Kadın Milli Takımı efsanesi Alex Morgan, ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inanıyor

A. Morgan
ABD
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası

GOAL'a özel bir röportajda, ABD Kadın Milli Takımı efsanesi Alex Morgan, ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda ses getireceğine inandığını belirtiyor ve baskı ile başa çıkma konusunda tavsiyelerini paylaşıyor.

Dünya Kupası’na birkaç gün kalmış olmanın nasıl bir his olduğunu bilen biri varsa, o da Alex Morgan’dır.

ABD kadın milli takımının efsane oyuncusu, üç Dünya Kupası'nda oynadı, ikisini kazandı ve üç Olimpiyat'ta da mücadele etti. Dünyanın en büyük sahnesinde ilk on birde yer aldı, yedek kulübesinde fırsatını bekledi ve kadroya hiç alınmayan bir oyuncu oldu. Artık tamamen emekli olan Morgan, kadın sporlarına yatırımcı, medya şirketi Togethxr'ın kurucusu ve son zamanlarda tam zamanlı bir futbol annesi olarak her gün futbolun içinde.

Yoğun bir hayatı var, ancak 2026 FIFA Erkekler Dünya Kupası öncesinde ABD Erkek Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu baskı, fırsatlar ve beklentiler hakkında GOAL'a konuşacak kadar da boş vakti var.

Morgan, GOAL'a "Dünya Kupalarında hem yedek hem de ilk 11'de yer aldım ve işler çok hızlı değişebilir" dedi. "Kelimenin tam anlamıyla 26. oyuncu olabilirsiniz ya da her zaman ilk çağrılan oyuncu olabilirsiniz; bu, rakibinize, takımın ritmine ve kimin iyi uyum sağladığına göre değişebilir. O yüzden hazır olun. Her zaman hazır olun."

Morgan, Los Angeles'ta oynanacak tüm ABD Erkek Milli Takımı Dünya Kupası maçlarına katılacak ve Mauricio Pochettino'nun takımının büyük bir başarıya imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

“Bence çok ileri gidecekler,” dedi.

Morgan ayrıca, elçilik görevini üstlendiği DraftKings dahil olmak üzere, bu yazki turnuvayla bağlantılı markalarla da işbirliği yaptı.

“Bu yaz, açıkçası dünyanın en büyük etkinliklerinden biri,” dedi Morgan. “DraftKings’in elçisiyim ve bu kadar büyük bir etkinlik için kadın sporculara da yatırım yaptıklarını görmek harika.”

Ancak Morgan için ABD Erkek Milli Takımı'na vereceği mesaj basit: hızlı başlayın.

"Bence ilk maç, kendilerini göstermeleri için en önemli maç," dedi. "Takip etmek ve turnuvada yerlerini almak zorunda kalmamalılar. İlk maçta güçlü bir mesaj vermeleri gerekiyor."

  • South Korea v United StatesGetty Images Sport

    Morgan, ABD erkek takımına büyük bir bahis oynuyor

    Buna ulusal gurur, körü körüne iyimserlik ya da ne derseniz deyin, ama Morgan bu yaz ABD Erkek Milli Takımı’na tam destek veriyor.

    Turnuva futbolunu yeterince izlemiş biri olarak, işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini çok iyi biliyor. USWNT formasıyla 224 maça çıkıp 123 gol atan Morgan, iki Dünya Kupası, bir Olimpiyat altın madalyası ve bir Olimpiyat bronz madalyası kazandı ve bu süreçte uluslararası sahnede hayatın hemen hemen her yönünü deneyimledi. Bu yüzden, ABD erkek milli takımına baktığında, onların gerçek bir başarıya imza atabileceklerine inanacak kadar kalite ve yeterli hücum seçenekleri görüyor.

    "Erkek milli takımının kadro derinliği gerçekten çok iyi ve gol tehdidi yaratmak için birçok farklı seçeneğe sahip olduklarını düşünüyorum," dedi. "Bu yüzden bu takım için kesinlikle birçok olumlu yön olduğunu düşünüyorum. Almanya ile oynadıkları son maçın gerçekten iyi bir adım olduğunu düşünüyorum ve dürüstçe söylemek gerekirse, çok ileri gideceklerini hissediyorum."

    Morgan da sadece uzaktan izlemekle kalmayacak. Ailesiyle birlikte San Diego'da yaşayan Morgan, Los Angeles'ta oynanacak USMNT'nin grup aşaması maçlarını yerinde izlemek için somut planlar yaptı.

    “Mümkün olduğunca çok maça gitmeye çalışacağım,” dedi Morgan, “ama cuma günü Los Angeles’tan başlayacağız.”

    • Reklam
  • United States v Canada- 2024 SheBelieves CupGetty Images Sport

    "Bence erkek takımının kadro derinliği gerçekten çok iyi"

    Pochettino’nun Paraguay maçında sahaya süreceği ilk 11’in tam olarak nasıl olacağını kimse bilmiyor. Bu da işin ilgi çekici yanlarından biri. Ancak Morgan sadece ilk 11’e odaklanmıyor. O, kadronun tamamını göz önünde bulunduruyor ve ABD Milli Takımı’nın turnuva ilerledikçe taktiksel olarak gelişebilecek kadar yeterli seçeneğe sahip olduğuna inanıyor.

    Bu, tek bir kadronun bir takımı turnuva boyunca taşıyabildiği nadir görülen Dünya Kupası'nda önemlidir. Rakipler değişir. Maçın gidişatı değişir. Sakatlıklar, kartlar ve form durumu da denklemin bir parçası haline gelir. Morgan'a göre, bu ABD takımının gücü, Pochettino'nun bu sorunları çözmek için farklı yollara sahip olmasıdır.

    "Tam olarak hangi 11'le sahaya çıkacaklarını ve grup aşaması boyunca bu kadronun nasıl biraz değişeceğini gerçekten merak ediyorum, çünkü bu her zaman olur," dedi. "Bence savunma hattında, kanat beklerinde, forvet hattında ve orta saha oyuncularının da çok hücumcu olmasıyla iyi bir derinlikleri var. Her türlü şekilde gol atabilirler."

    Bu yüzden Cuma günü çok önemli. ABD Milli Takımı tek bir maçta tüm sorulara cevap vermek zorunda değil, ancak Morgan erken bir aşamada havayı belirlemeleri gerektiğine inanıyor. Tüm baskı ve heyecanın eşlik ettiği bir ev sahibi Dünya Kupası'nda, turnuvaya yavaş yavaş alışmak pek de bir seçenek değil.

  • Alex Morgan, USWNTGetty

    Morgan neden ABD Milli Takımı'na yöneltilen eleştirileri kulak ardı ediyor?

    Morgan aktif olarak oynarken, eleştiri bu işin bir parçasıydı. Eleştirilerle yüzleşmek, bunları nezaketle karşılamak ve yine de performansını sergilemek zorundaydı. Artık sahadan biraz uzaklaştığı için, Dünya Kupası öncesindeki hazırlıkları biraz daha iyimser ve biraz daha az gergin bir şekilde izliyor.

    Morgan, "Sanırım oyuncu olduğum zamankinden çok daha iyimserim" dedi. "Her zaman gürültüyü duymazdan gelmeye çalışırdım, ama tabii ki tüm eleştirileri görünce, görmezden gelmek gerçekten zor."

    Bu bakış açısı, bu USMNT grubu için uygun görünüyor. 2026'ya doğru yapılan hazırlıklar, 2025'teki dengesiz anlardan, form, hazırlık ve takımın doğru yönde ilerleyip ilerlemediğine dair soru işaretleri bırakan Mart kampına kadar, bazı aksilikler yaşadı. Ancak Morgan, dış gürültünün her zaman hikayenin tamamını anlatmadığını bilecek kadar çok büyük turnuvaya katılmış bir isim.

    “Bunu birçok kez yaşadığım için, erkekler hakkında yazılan ve söylenenlerin çoğunu gördüm,” dedi Morgan. “Hazır olmadıkları, doğru zamanda zirveye ulaşamadıkları ya da bir oyuncunun iyi oynamadığı gibi şeyler. Çok fazla eleştiri var ve ben de bir nevi içeriden bunu yaşıyorum.

    “Benim düşüncem ise, formun zirvesine erken ulaşmak istemezsin. Her bir oyuncunun turnuvaya giden altı ay boyunca en iyi formunda olması ya da Dünya Kupası öncesinde en iyi sezonunu geçirmesi gerekmez.”

  • San Diego Wave v Houston DashGetty Images Sport

    "Bu konuda kendimi gerçekten iyi hissediyorum"

    Morgan için Dünya Kupası’nın güzelliği – ve kaosu – işte budur.

    Bir oyuncu hazırlık aşamasında zorlanabilir, ancak yine de turnuvanın en çok konuşulan ismi olabilir. Bir takım, soru işaretleriyle gelip, inançla ayrılabilir. Morgan, bu sahneye eşlik eden eleştirileri anlasa da, tek bir maçın, tek bir anın veya tek bir golün her şeyi ne kadar çabuk değiştirebileceğini de biliyor.

    Morgan, "Sanırım şu anda çok daha iyimserim," dedi. "Bir turnuvada işler çok hızlı değişebilir, iyi ya da kötü yönde, ama bu konuda gerçekten iyi hissediyorum."

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR