Bu yolculuk, Camp Nou'da kupalarla dolu bir oyunculuk dönemi geçiren Van Bronckhorst için derin bir kişisel anlam taşıyor. İlk olarak 2003-04 sezonu öncesinde teknik direktör Frank Rijkaard ile çalışmak için Arsenal'dan Barcelona'ya bir yıllığına kiralık olarak katıldı ve ardından Mayıs 2004'te €2 milyonluk bonservisle kalıcı transferini tamamladı.

Sol bekteki yeni rolüne uyum sağladıktan sonra Van Bronckhorst, Barca'nın 2004-05 ve 2005-06'da üst üste La Liga şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu ve ilk şampiyonluk sezonunda dört gol attı. Ayrıca 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı; o sezon formasında "Gio" yazarken Barcelona adına Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçta görev yapan tek oyuncu oldu.

Eski evine rakip kulübesinde dönmesi, tarihî bağları nedeniyle bu hikâyeye ekstra bir ilgi katıyor.