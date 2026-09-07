AFP
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'Büyük isimler ekstra bir itici güç kazandı!' - Feyenoord efsanesi Wim Rijsbergen'den Giovanni van Bronckhorst'a Camp Nou uyarısı
Van Bronckhorst'un hedefinde Camp Nou performansı var
Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'u Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak tarihi bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkarmaya hazırlanıyor. Yaklaşan karşılaşma, iki kulübün tarihlerindeki yalnızca üçüncü resmi randevu olma özelliğini taşıyor.
Van Bronckhorst, oyunculuk kariyerinde daha önce forma giydiği ikonik stada dönecek olması öncesinde heyecanını dile getirdi.
"İlk Şampiyonlar Ligi maçımıza hazırlanmak için artık dört günümüz var" diyen Van Bronckhorst, "Barcelona ile karşılaşmayı ve Camp Nou'da harika bir performans sergilemeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- ANP
Feyenoord efsanesi, 1974'teki buluşmayı hatırladı
Deplasman öncesinde Feyenoord efsanesi ve Endonezya'nın eski teknik direktörü Wim Rijsbergen, Feyenoord'un 1974'te Camp Nou'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi. Rijsbergen, Johan Cruyff ve Carles Rexach'ın yer aldığı yıldızlarla dolu Barcelona kadrosuna karşı 3-0'lık yenilgide forma giymişti.
fr 12'ye göre Rijsbergen, Van Bronckhorst'u Camp Nou'da önde baskı yapmaya çalışmaması konusunda uyardı ve açık vermemek için Feyenoord'un savunmada kompakt kalmasını tavsiye etti.
"Büyük statlarda oynamıştık ama Barcelona'nın stadı daha da büyüktü" diye hatırladı Rijsbergen. "Gerçekten büyük isimler sadece ekstra bir tekme yedi. Günümüzde teknik direktörler önde baskı yapmak istiyor ama bu pek akıllıca görünmüyor. Kompakt olmak gerekecek."
Van Bronckhorst'un Barcelona'daki görkemli mirası
Bu yolculuk, Camp Nou'da kupalarla dolu bir oyunculuk dönemi geçiren Van Bronckhorst için derin bir kişisel anlam taşıyor. İlk olarak 2003-04 sezonu öncesinde teknik direktör Frank Rijkaard ile çalışmak için Arsenal'dan Barcelona'ya bir yıllığına kiralık olarak katıldı ve ardından Mayıs 2004'te €2 milyonluk bonservisle kalıcı transferini tamamladı.
Sol bekteki yeni rolüne uyum sağladıktan sonra Van Bronckhorst, Barca'nın 2004-05 ve 2005-06'da üst üste La Liga şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu ve ilk şampiyonluk sezonunda dört gol attı. Ayrıca 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı; o sezon formasında "Gio" yazarken Barcelona adına Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçta görev yapan tek oyuncu oldu.
Eski evine rakip kulübesinde dönmesi, tarihî bağları nedeniyle bu hikâyeye ekstra bir ilgi katıyor.
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Eredivisie kampanyası için ivme kazanıyor
Camp Nou'nun prestijini kabul eden Rijsbergen, Feyenoord'un Eredivisie'de erken dönemde dört puan kaybetmesinin ardından ligdeki mücadelesine de odaklanmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
Barcelona karşısında ortaya konacak güçlü bir savunma performansının, Heerenveen deplasmanındaki zorlu sınav da dahil olmak üzere yaklaşan lig maçları için hayati özgüven sağlayabileceğine inanıyor.
Van Bronckhorst ve ekibi, lig maçlarına dönmeden önce yoğun fikstürü sorunsuz geçip İspanya'da olumlu bir sonuç almayı hedefleyecek.
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