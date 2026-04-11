Estadio Deportivo'nun haberine göre, İspanya ve İtalya'dan birçok birinci lig takımı Bayern Münih'in genç oyuncusu Julien Yanda ile ilgileniyor.
Büyük ilgi: Yaz aylarında FC Bayern Münih'ten iki üst düzey yetenek birden ayrılacak mı?
Buna göre söz konusu takımlar Real Betis, Parma Calcio ve US Sassuolo.
Rapora göre sol bek Yanda, maç tecrübesi kazanmak istiyor ve bu nedenle Münih açısından kiralama en olası seçenek olarak görülüyor. Ancak FCB için geri alım opsiyonu anlaşılırsa, satış da düşünülebilir.
Hamburg doğumlu Yanda, 2025 yılında FC St. Pauli'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. 18 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonundaki oyun stili nedeniyle Alphonso Davies ile karşılaştırılıyor.
Della Rovere: Almanya ve İtalya'dan ilgi
Ayrıca Bild gazetesi, Guido Della Rovere'nin birçok İtalyan ve Alman kulübü tarafından ilgiyle takip edildiğini bildiriyor.
18 yaşındaki İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Orta saha oyuncusu, iki yıl önce Cremonese'den 240.000 euroya Bayern Campus'a transfer olmuştu. Şu ana kadar profesyonel takımda forma şansı bulamadı, ancak Mart ayı sonunda Union Berlin maçında, yetenekli oyuncu ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer aldı.
Della Rovere, Regionalliga'da ikinci takımın en önemli oyuncularından biri ve 24 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti. Ancak Cuma günü Würzburger Kickers'a karşı 1-2 yenildikleri maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Henüz bir teşhis konulmadı.