Büyük ilgi: Yaz aylarında FC Bayern Münih'ten iki üst düzey yetenek birden ayrılacak mı?

Ayrıca Bild gazetesi, Guido Della Rovere'nin birçok İtalyan ve Alman kulübü tarafından ilgiyle takip edildiğini bildiriyor.

18 yaşındaki İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Orta saha oyuncusu, iki yıl önce Cremonese'den 240.000 euroya Bayern Campus'a transfer olmuştu. Şu ana kadar profesyonel takımda forma şansı bulamadı, ancak Mart ayı sonunda Union Berlin maçında, yetenekli oyuncu ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer aldı.

Della Rovere, Regionalliga'da ikinci takımın en önemli oyuncularından biri ve 24 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti. Ancak Cuma günü Würzburger Kickers'a karşı 1-2 yenildikleri maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Henüz bir teşhis konulmadı.