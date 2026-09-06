Büyük ikilem: Real'in düşüşü Mourinho'yu geçmişin hayaletleriyle yüzleştiriyor

Real Madrid'in La Cartuja Stadı'nda Real Betis karşısında aldığı yenilgi, Madrid camiasında bazı şüphelerin kapısını yeniden araladı.

"Sport gazetesi", Real Madrid'in kötü bir maç ortaya koymadığını belirtti; zira Kraliyet ekibi galibiyeti elde edecek ve fırsatlar üretecek yeterli donanıma sahipti, karşılaşmanın uzun bölümlerinde de oyuna hâkim oldu, ancak sonunda gol atamadan sahadan ayrıldı.

Real Madrid'in sorunu yalnızca sonuçla ilgili değil; durum sanki "geçmişin hayaletleri yeniden geri dönüyormuş" gibi görünüyor.

Real Madrid, İspanya Ligi'ne galibiyetlerle başlıyor, parçalar birbiriyle uyum sağlıyormuş gibi görünüyor, yıldızlar öne çıkıyor ve birkaç hafta boyunca alışılmış sorular kaybolmuş gibi görünüyor; ta ki ilk ciddi sınav gelene kadar.

Bu, geçen sezon derbide yaşanmıştı; bu sezon ise şimdiye kadar Betis maçında yaşandı, ancak takımın bu durumdaki görüntüsü çok daha iyiydi.

Ve alışılmış iki soru yeniden ortaya çıkıyor: Oyunu kim organize ediyor? Ve üç yıldız birbiriyle uyumlu ve birlikte oynamaya elverişli mi?

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