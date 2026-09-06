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Büyük ikilem: Real'in düşüşü Mourinho'yu geçmişin hayaletleriyle yüzleştiriyor

FEATURES
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
K. Mbappe
E. Camavinga
Vinicius Junior
J. Bellingham
F. Valverde
İspanya

Geçmişin hayaletleri Real Madrid'de yeniden geri dönüyor

Real Madrid'in La Cartuja Stadı'nda Real Betis karşısında aldığı yenilgi, Madrid camiasında bazı şüphelerin kapısını yeniden araladı.

"Sport gazetesi", Real Madrid'in kötü bir maç ortaya koymadığını belirtti; zira Kraliyet ekibi galibiyeti elde edecek ve fırsatlar üretecek yeterli donanıma sahipti, karşılaşmanın uzun bölümlerinde de oyuna hâkim oldu, ancak sonunda gol atamadan sahadan ayrıldı. 

Real Madrid'in sorunu yalnızca sonuçla ilgili değil; durum sanki "geçmişin hayaletleri yeniden geri dönüyormuş" gibi görünüyor.

Real Madrid, İspanya Ligi'ne galibiyetlerle başlıyor, parçalar birbiriyle uyum sağlıyormuş gibi görünüyor, yıldızlar öne çıkıyor ve birkaç hafta boyunca alışılmış sorular kaybolmuş gibi görünüyor; ta ki ilk ciddi sınav gelene kadar.

Bu, geçen sezon derbide yaşanmıştı; bu sezon ise şimdiye kadar Betis maçında yaşandı, ancak takımın bu durumdaki görüntüsü çok daha iyiydi. 

Ve alışılmış iki soru yeniden ortaya çıkıyor: Oyunu kim organize ediyor? Ve üç yıldız birbiriyle uyumlu ve birlikte oynamaya elverişli mi?

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha şüphe altında

    Kamavinga ve Valverde orta sahada yeniden yer aldı; ancak her ikisinin de rolü kuşkuları yeniden gündeme getirdi. Fransız oyuncu, onu son derece komple bir futbolcu yapan niteliklere sahip, fakat maçın atmosferinden kopması ve bazı teknik dokunuşları uygularken yaşadığı anlaşılmaz zorluk, seviyesini son derece dalgalı hale getiriyor.

    Uruguaylı oyuncuya gelince, farklı bir mesele söz konusu. Atak kuruluşunun başında olduğunda hiçbir zaman parlamadı; sergilediği futbol, maç açıldığında, koşması için alanlar bulduğunda ya da kanada geçtiğinde çok daha doğal bir biçimde ortaya çıkıyor.

    Real Madrid, o bölgede topu isteyen ve oyuna katılmak isteyen oyunculara ihtiyaç duyuyor; ancak Fede Valverde, topu almak için kendini göstermek yerine, oyunun birçok anında saklanıyor gibi görünüyor. Ayrıca organize hücumda beklenen katkıyı sağlamaktan da aciz.

    Ve burada, Real Madrid'in transfer döneminde çözmemeye karar verdiği soru yeniden karşımıza çıkıyor: "Maç sükûnet, kontrol ve topu döndürmeyi gerektirdiğinde orta sahayı kim yönetecek?" Rodri ile anlaşmanın sağlanmamasının ardından, cevabın yeniden takımı sırtlayan Arda Güler gibi bireysel çözümlere dayanmak olduğu anlaşılıyor.

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    En rahatsız edici tartışma: Üç yıldız

    Mbappé, Vinicius ve Bellingham; yetenekleri sorgulanamayacak kadar üstün futbolcular. Ancak onlarla ilgili sorun, birbirleriyle ne kadar uyum sağladıkları ve kulüp içinde edinmiş göründükleri "dokunulmazlık" konumunda yatıyor.

    Real Madrid, Betis karşısında birçok pozisyon üretti. Kimi anlarda kaleye ulaşmakta inanılmaz bir kolaylığa sahipmiş gibi görünen Mbappé, aynı zamanda tüm turnuvada net fırsatları en çok harcayan futbolcu. Formda olmadığında da gollerine büyük ölçüde bağımlı olan takım, bunun bedelini ağır ödüyor.

    Vinicius'a gelince, o da performansını fark yaratan bir etkene dönüştüren o versiyondan uzak. Hâlâ tek bir hareketle maçın sonucunu değiştirebilecek kapasiteye sahip, ancak uzun süredir olması gerekenden daha az etkili olduğu ve etkisinin çok daha aza indiği izlenimini bırakıyor. Ayrıca son sözleşme yenilemesi, ona sahada karşılığı görülmeyen bir hiyerarşik konum garantiliyor.

    Bellingham'a gelince, İngiliz futbolcu geçtiğimiz dönemde takımın en önemli ve seviye açısından en parlak isimlerinden biriydi, ancak Betis karşısında bir kez daha performansında belirli bir istikrar eksikliği taşıdığını gösterdi. 

    Yorgun görünüyordu ve şut atmak için uygun bölgeler bulamayınca performansı da değerinin çoğunu yitiriyor.

    Bu üç futbolcu, takıma ve teknik direktör José Mourinho'ya olması gerekenden fazla kısıtlama getiriyor. Bunun kanıtını, Mourinho'nun Betis karşısında Arda Güler'i oyundan alma kararında buluyoruz. 

    Daha iyi bir performans sergileyen Türk futbolcunun sarı kart gördüğü açık, ancak asıl soru şu: Kart diğer üç hücumcudan birinde olsaydı Portekizli teknik direktör aynı kararı verir miydi? Güler, bazı yıldızlardan çok daha fazlasını veriyordu, ancak soyunma odasının huzurunu korumak için en kolay değişiklik oydu.

    Real Madrid yalnızca bir maç kaybetti ve dram konuşmak için henüz çok erken, ancak ışıklar yeniden takımın yıllardır çektiği iki büyük soruna çevriliyor: oyun kuran bir orta saha oyuncusu ve üç yıldızının uyum düzeyi.

    Üstelik tüm bunlar, sahaya her çıktığında şaşkın görünen Diomande'nin oynamak için gerçek bir fırsat elde edememesiyle birlikte yaşanıyor.

    Betis karşısında alınan yenilgi, geçmişin şüphelerini yeniden gündeme taşıyor ve Mourinho, bu takımın birkaç sezondur içinde bulunduğu gidişatı değiştirmek istiyorsa bu şüpheleri çözmek zorunda.

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