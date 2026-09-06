Büyük ikilem: Real'in düşüşü Mourinho'yu geçmişin hayaletleriyle yüzleştiriyor

Mbappé, Vinicius ve Bellingham; yetenekleri sorgulanamayacak kadar üstün futbolcular. Ancak onlarla ilgili sorun, birbirleriyle ne kadar uyum sağladıkları ve kulüp içinde edinmiş göründükleri "dokunulmazlık" konumunda yatıyor.
Real Madrid, Betis karşısında birçok pozisyon üretti. Kimi anlarda kaleye ulaşmakta inanılmaz bir kolaylığa sahipmiş gibi görünen Mbappé, aynı zamanda tüm turnuvada net fırsatları en çok harcayan futbolcu. Formda olmadığında da gollerine büyük ölçüde bağımlı olan takım, bunun bedelini ağır ödüyor.
Vinicius'a gelince, o da performansını fark yaratan bir etkene dönüştüren o versiyondan uzak. Hâlâ tek bir hareketle maçın sonucunu değiştirebilecek kapasiteye sahip, ancak uzun süredir olması gerekenden daha az etkili olduğu ve etkisinin çok daha aza indiği izlenimini bırakıyor. Ayrıca son sözleşme yenilemesi, ona sahada karşılığı görülmeyen bir hiyerarşik konum garantiliyor.
Bellingham'a gelince, İngiliz futbolcu geçtiğimiz dönemde takımın en önemli ve seviye açısından en parlak isimlerinden biriydi, ancak Betis karşısında bir kez daha performansında belirli bir istikrar eksikliği taşıdığını gösterdi.
Yorgun görünüyordu ve şut atmak için uygun bölgeler bulamayınca performansı da değerinin çoğunu yitiriyor.
Bu üç futbolcu, takıma ve teknik direktör José Mourinho'ya olması gerekenden fazla kısıtlama getiriyor. Bunun kanıtını, Mourinho'nun Betis karşısında Arda Güler'i oyundan alma kararında buluyoruz.
Daha iyi bir performans sergileyen Türk futbolcunun sarı kart gördüğü açık, ancak asıl soru şu: Kart diğer üç hücumcudan birinde olsaydı Portekizli teknik direktör aynı kararı verir miydi? Güler, bazı yıldızlardan çok daha fazlasını veriyordu, ancak soyunma odasının huzurunu korumak için en kolay değişiklik oydu.
Real Madrid yalnızca bir maç kaybetti ve dram konuşmak için henüz çok erken, ancak ışıklar yeniden takımın yıllardır çektiği iki büyük soruna çevriliyor: oyun kuran bir orta saha oyuncusu ve üç yıldızının uyum düzeyi.
Üstelik tüm bunlar, sahaya her çıktığında şaşkın görünen Diomande'nin oynamak için gerçek bir fırsat elde edememesiyle birlikte yaşanıyor.
Betis karşısında alınan yenilgi, geçmişin şüphelerini yeniden gündeme taşıyor ve Mourinho, bu takımın birkaç sezondur içinde bulunduğu gidişatı değiştirmek istiyorsa bu şüpheleri çözmek zorunda.