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'Büyük hayal' - Jeremy Jacquet, 60 milyon sterlinlik Liverpool transferini resmen tamamladı
Fransız genç yıldızın Anfield'a transferi
20 yaşındaki oyuncu nihayet Merseyside’a transferini resmileştirdi; Liverpool, başlangıç olarak 55 milyon sterlin ödemeyi ve buna ek olarak performansa bağlı 5 milyon sterlinlik ek ödeme yapmayı kabul etti. Anlaşma, Ocak transfer döneminde fiilen kararlaştırılmış olsa da, kulüp Çarşamba günü tüm formalitelerin tamamlandığını doğruladı ve Avrupa’nın en umut vaat eden savunma yeteneklerinden birini, bir yıllık uzatma opsiyonu da içeren beş yıllık bir sözleşmeyle kadrosuna kattı.
- AFP
Rakipleri geride bırakmak
Jacquet, Premier Lig’in dev kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci dile getirerek, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: “Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, ilk izlenimlerim olumlu ve burada kariyerime başlamaktan çok mutluyum. Çok mutluyum. Tesisleri gördüğümde kendimi burada hayal edebiliyorum. Burada kendimi iyi hissediyorum ve başlamak için çok heyecanlıyım. Benim için bu büyük bir rüya, burası büyük bir kulüp. Liverpool gibi bir kulüp, benim için büyük bir rüya."
Liverpool, Bayern Münih ve Premier Lig rakibi Chelsea’nin de ilgilendiği kalabalık bir transfer piyasasında, Jacquet’yi kadrosuna katmak için kararlı adımlar atmak zorunda kaldı. Defans oyuncusu, Anfield’daki spor projesinin, özellikle de kendini kanıtlamış yıldızlardan öğrenme fırsatının belirleyici faktör olduğunu kabul ederken, Reds’in sunduğu net kariyer yoluna kıyasla Chelsea kadrosunun fazla kalabalık olduğunu da belirtti.
"Chelsea’de [kendi pozisyonumda] oldukça fazla oyuncu olduğunu hissettim. Oysa Liverpool’da, Virgil van Dijk’in kariyerinin sonuna yaklaşmış olması bir yana, onunla antrenman yapmak muazzam olacak. Bana çok şey öğretecek. Böyle oyuncularla antrenman yapmak… Bundan daha iyisi olamaz," dedi genç oyuncu geçtiğimiz günlerde.
Sakatlıkların yol açtığı aksiliklerin üstesinden gelmek
Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu için Anfield’a giden yol, zorluklardan yoksun geçmedi. Ocak ayında ilk anlaşmaya varılmasından kısa bir süre sonra Jacquet, ivmesini kesintiye uğratabilecek ciddi bir omuz sakatlığı geçirdi. Ancak o zamandan beri zorlu bir rehabilitasyon programını başarıyla tamamladı ve sezon öncesi hazırlıkların başlangıcına hazır olabilmek için bireysel kondisyon çalışmalarına devam ediyor.
Jacquet, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki, tecrübe ile gençliği harmanlamayı hedefleyen savunma kadrosuna katılacak. Jacquet, kaptan Virgil van Dijk, Joe Gomez ve kendisi gibi genç olan Giovanni Leoni ile birlikte ilk 11'de yer almak için rekabet edecek. Giovanni Leoni de uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığından sonra sahalara geri dönüyor.
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Fiyat baskısıyla başa çıkmak
60 milyon sterlinlik yatırım, Jacquet’yi tarihin en pahalı Fransız savunma oyuncularından biri haline getiriyor; oyuncunun kendisinin de kabul ettiği üzere, bu durum üzerine büyük bir mercek tutulmasına neden oluyor. Ligue 1’de sadece 37 kez A takımda forma giymiş olan Jacquet, profesyonel kariyerinin bu kadar erken bir aşamasında bir oyuncu için ödenen transfer ücretinin büyüklüğünün pek çok kişi tarafından sorgulanacağının farkında.
Beklentiler hakkında açık sözlü konuşan Jacquet, şunları söyledi: “Gelecek vaat eden genç oyuncular oldukça yüksek fiyatlara satılıyor ve tabii ki bu da baskı yaratıyor: Bu fiyata değer miyim, değil miyim? Oraya gitmek için gerekli asgari niteliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Oraya mümkün olduğunca çok oynamak için gidiyorum. Avrupa’nın en büyük kulüpleri ilgileniyorsa, onları geri çevirmeyeceğiz. Onlar bir nedenden ötürü oradalar.”