'Büyük hayal' - Jeremy Jacquet, 60 milyon sterlinlik Liverpool transferini resmen tamamladı

Jacquet, Premier Lig’in dev kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci dile getirerek, kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: “Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum, ilk izlenimlerim olumlu ve burada kariyerime başlamaktan çok mutluyum. Çok mutluyum. Tesisleri gördüğümde kendimi burada hayal edebiliyorum. Burada kendimi iyi hissediyorum ve başlamak için çok heyecanlıyım. Benim için bu büyük bir rüya, burası büyük bir kulüp. Liverpool gibi bir kulüp, benim için büyük bir rüya."

Liverpool, Bayern Münih ve Premier Lig rakibi Chelsea’nin de ilgilendiği kalabalık bir transfer piyasasında, Jacquet’yi kadrosuna katmak için kararlı adımlar atmak zorunda kaldı. Defans oyuncusu, Anfield’daki spor projesinin, özellikle de kendini kanıtlamış yıldızlardan öğrenme fırsatının belirleyici faktör olduğunu kabul ederken, Reds’in sunduğu net kariyer yoluna kıyasla Chelsea kadrosunun fazla kalabalık olduğunu da belirtti.

"Chelsea’de [kendi pozisyonumda] oldukça fazla oyuncu olduğunu hissettim. Oysa Liverpool’da, Virgil van Dijk’in kariyerinin sonuna yaklaşmış olması bir yana, onunla antrenman yapmak muazzam olacak. Bana çok şey öğretecek. Böyle oyuncularla antrenman yapmak… Bundan daha iyisi olamaz," dedi genç oyuncu geçtiğimiz günlerde.



