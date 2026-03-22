"Büyük hata" - Arsenal, Carabao Kupası finalinde Man City'ye yenildikten sonra Mikel Arteta'nın kadro seçimi sert eleştirilere maruz kaldı
Arteta'nın kadro seçimi ters tepti
Arsenal'in kupa kazanma yolundaki uzun bekleyişi, Wembley'de yaşanan hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra sonrasında da devam ediyor; ancak maç sonrası tartışmalar, Mikel Arteta'nın taktiksel tercihleri üzerine odaklandı. Raya'nın Emirates'te yerleşik birinci kaleci olmasına rağmen Arteta, bu sezon turnuvanın önceki tüm turlarında forma giymiş olan Kepa'yı sahaya sürmeyi tercih etti.
Bu karar, tüm yanlış nedenlerle bir dönüm noktası oldu. Maçın 60. dakikasında, eski Chelsea oyuncusunun konsantrasyon eksikliği O'Reilly'nin skoru açmasına neden oldu. Genç Manchester City yıldızı, sadece dört dakika sonra skoru ikiye katladı ve Arsenal'e çok fazla iş yükledi, kupasızlık süresini beş yılın ötesine uzattı.
Arteta, 'büyük bir hata' yapmakla suçlandı
Jamie Redknapp, maç sonrası analizinde Raya'yı yedek bırakma kararını "büyük bir hata" olarak nitelendirerek teknik kadroya sert eleştiriler yöneltti. Yorumcu, özellikle Arsenal'in büyük bir kupa kazanmaya çaresizce ihtiyaç duyduğu göz önüne alındığında, böylesine önemli bir maçta duygusal faktörlerin asla rol oynamaması gerektiğini savundu.
Sky Sports'ta konuşan Redknapp, "İnsanlar, Kepa'nın önceki turlarda oynadığı için duygusal bir karar olduğunu söyleyeceklerini biliyorum, ancak Kepa, Raya kadar iyi değil; bu yüzden o sizin 2. kaleciniz. Öyleyse neden, uzun süredir kupa kazanamadığınız ve zafere ulaşmaya çalıştığınız önemli bir finalde onu oynatmaya karar verdiniz? Bunun sorumluluğunu üstlenmelisiniz; bu çok büyük bir hata. Onun kötü bir kaleci olduğunu söylemiyorum, ama Raya kadar iyi değil ve bu karar büyük bir geri tepmeye neden oldu. Karşı çıkıp [James] Trafford'un da 1 numara olmadığını söyleyebilirsiniz, ama o üç büyük kurtarış yaptı ve sonra neredeyse hiç sınanmadı."
Richards da kadro seçimi konusundaki endişeleri yineliyor
Bu görüşe, iki Arsenal kalecisi arasındaki teknik farkın bir final maçı için göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çeken bir diğer yorumcu Micah Richards da katıldı. Manchester City de James Trafford ile ikinci kalecisini sahaya sürmüş olsa da, Richards, City’nin kadro derinliği ve Trafford’un o gün sergilediği performans göz önüne alındığında durumun farklı olduğunu belirtti.
Richards şunları ekledi: "Bence haklısınız. Başta kaleciler hakkında sorduğunuzda, Trafford 1 numara olarak getirilmişti, hazırdı - sadece Donnarumma piyasaya çıktı. Raya ile Kepa arasındaki fark o kadar büyük ki, büyük bir maçta 'Raya'yı seçmelisin' diye düşünüyorsunuz. Bakın, bunu [maçtan sonra] konuşabiliriz, ama sonuçta bunu konuşuyoruz çünkü [Raya yerine Kepa'yı tercih etmek] Arsenal'e maçı kaybettirdi."
Arsenal'in kupa hasreti devam ediyor
Bu yenilgi, Carabao Kupası finalinin sezonun başarılı bir şekilde tamamlanması için bir sıçrama tahtası olmasını umut eden Arsenal için kabul etmesi zor bir durum. Bunun yerine, dikkatler Arteta’nın kupa müsabakalarında yedek oyuncularına gösterdiği sadakatin, kulübün bu turnuvaları kazanma şansını engelliyor olup olmadığına yöneliyor.
City bir başka ulusal başarıyı kutlarken, Arsenal artık Premier League sezonunun geri kalanı için yeniden toparlanmak zorunda. Ancak, kulüp 2020'den bu yana ilk büyük kupasını ararken, Arteta'nın finalde en güçlü 11'ini sahaya sürmeyi reddetmesiyle ilgili sorular muhtemelen gündemde kalmaya devam edecek.
