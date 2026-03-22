Arsenal'in kupa kazanma yolundaki uzun bekleyişi, Wembley'de yaşanan hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra sonrasında da devam ediyor; ancak maç sonrası tartışmalar, Mikel Arteta'nın taktiksel tercihleri üzerine odaklandı. Raya'nın Emirates'te yerleşik birinci kaleci olmasına rağmen Arteta, bu sezon turnuvanın önceki tüm turlarında forma giymiş olan Kepa'yı sahaya sürmeyi tercih etti.

Bu karar, tüm yanlış nedenlerle bir dönüm noktası oldu. Maçın 60. dakikasında, eski Chelsea oyuncusunun konsantrasyon eksikliği O'Reilly'nin skoru açmasına neden oldu. Genç Manchester City yıldızı, sadece dört dakika sonra skoru ikiye katladı ve Arsenal'e çok fazla iş yükledi, kupasızlık süresini beş yılın ötesine uzattı.