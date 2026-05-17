Cumartesi öğleden sonra Brighton & Hove Albion karşısında, orta saha oyuncusu 71. dakikada rakip oyuncu Carlos Baleba ile girdiği mücadelede çarpıştı ve bacağında görünüşe göre ciddi bir sakatlık geçirdi.
Büyük endişe! DFB yıldızı, ağır sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Televizyon görüntülerinde Stach'ın ayağının kanlar içinde olduğu görülüyordu; ayrıca dizinin de zarar görmüş olduğu anlaşılıyordu. 27 yaşındaki oyuncu ancak sedye yardımıyla sahadan çıkabildi; kısa bir süre sonra Joel Piroe onun yerine oyuna girdi.
Maçın bitiminden sonra henüz kesin bir teşhis konulmamıştı, ancak Stach'ın sakatlığı, Alman milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma şansını olumsuz etkileyebilir.
Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, önümüzdeki Perşembe günü kadrosunu açıklayacak.
Stach, son milli maçlar için kadroya seçildi
27 yaşındaki oyuncu, Mart ayında İsviçre ve Gana ile oynanan son milli maçlar için Nagelsmann tarafından DFB kadrosuna çağrılmıştı. Bu maçlarda sadece on dakika süre almasına rağmen, Dünya Kupası kadrosuna seçilme konusunda umut vaat eden bir aday olarak görülüyordu.
Stach, bugüne kadar Almanya için toplamda üç uluslararası maça çıktı. Orta saha oyuncusu, Leeds formasıyla güçlü bir sezon geçiriyor; 29 Premier Lig maçında sekiz gol katkısı (beş gol, üç asist) sağladı.