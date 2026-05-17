Televizyon görüntülerinde Stach'ın ayağının kanlar içinde olduğu görülüyordu; ayrıca dizinin de zarar görmüş olduğu anlaşılıyordu. 27 yaşındaki oyuncu ancak sedye yardımıyla sahadan çıkabildi; kısa bir süre sonra Joel Piroe onun yerine oyuna girdi.

Maçın bitiminden sonra henüz kesin bir teşhis konulmamıştı, ancak Stach'ın sakatlığı, Alman milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma şansını olumsuz etkileyebilir.

Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, önümüzdeki Perşembe günü kadrosunu açıklayacak.