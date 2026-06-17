Büyük dezavantajlar ortaya çıktı! Julian Nagelsmann, DFB milli takımında beklenen ilk 11 değişikliğini yapacak mı?

Mükemmel formu nedeniyle Undav en mantıklı seçenek olurdu. Curacao karşısında VfB Stuttgart’ın 29 yaşındaki forveti 64. dakikada oyuna girdi ve ardından Sane’nin bugüne kadar beklediği şeyi başarmak için sadece 14 dakikaya ihtiyaç duydu: Almanya adına ilk kez büyük bir turnuvada gol atmak. Bunun yanı sıra Undav iki gol daha hazırladı; bunlardan biri topuk vuruşuyla atılan, izlemeye değer bir goldu.

Bu arada Undav, Finlandiya’ya karşı 4-0 kazanılan hazırlık maçında da üç gol katkısı kaydetmişti; Bundesliga sezonunu ise en golcü Alman oyuncu olarak tamamlamıştı. Milli takımda ise ortalama her 36 dakikada bir gol katkısı yapıyor. Olağanüstü bir oran. Undav, gol garantisinin vücut bulmuş hali ve ilk 11’de yer almayı hak ediyor; ancak bu, iki sorunu da beraberinde getirecektir.

Birincisi, Nagelsmann’ın kadroda büyük çaplı bir değişiklik yapması gerekecektir. Undav orta sahada oynayacak, forvet Kai Havertz veya on numara Jamal Musiala da mantıken sağ kanada kayacaktır. Havertz için bu, hatta oldukça mantıklı olabilir. Curacao karşısında attığı iki gole ve her zamanki iyi koşu yollarına rağmen genel olarak pek göze çarpmadı; sağ kanatta ise Mart ayında Gana ile oynanan hazırlık maçında zaten ikna edici bir performans sergilemişti.

Ancak Undav’ın ilk 11’de yer almasının en büyük sorunu, bu kaçınılmaz pozisyon değişikliği değil. Asıl sorun, bu durumda Nagelsmann’ın “joker” Undav’dan vazgeçmek zorunda kalmasıdır. Genel olarak biraz dengesiz bir kadroya sahip olan Alman takımında, şu anda Stuttgartlı oyuncu tek korkutucu yedek oyuncu konumunda. Sane yedek kulübesinden bir ivme kazandırmayı garanti edemez; Maximilian Beier ve Nick Woltemade ise henüz üst düzey bir yedek oyuncu olarak öne çıkmış değiller.