Leroy Sané, bugüne kadar beş büyük turnuvada Alman milli takımı adına toplam 530 dakika süreyle 13 maça çıktı. Skor: sıfır gol. Curacao’ya karşı 7-1’lik gol şöleninde de bu durum değişmedi — her ikisini de feci şekilde kaçırdığı iki büyük gol fırsatına rağmen.
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Büyük dezavantajlar ortaya çıktı! Julian Nagelsmann, DFB milli takımında beklenen ilk 11 değişikliğini yapacak mı?
Aslında Sane, takımının attığı yedi gol karşısında bir asist bile kaydetmedi; bu, bir hücum oyuncusu için oldukça endişe verici bir durumdur. Kaleci Manuel Neuer, stoper Jonathan Tah ve orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic'in yanı sıra Sane, Curacao karşısında gol veya asist kaydetmeyen sadece dört Alman ilk 11 oyuncusundan biriydi. Nagelsmann, talihsiz performansına rağmen onu maçın son düdüğüne kadar sahada bıraktı. Muhtemelen bir şekilde gol veya asist yapıp özgüven kazanmasını umuyordu. Ama nafile.
Sane görünürde çaba gösterdi, ancak tek sorun şuydu: Pratikte hiçbir şey başaramadı. Kaçırılan gol fırsatları, isabetsiz paslar, üstüne üstlük kendi yarı sahasında yaptığı ve Curacao’nun tehlikeli bir kontra atağa kalkmasına neden olabilecek tamamen gereksiz bir topuk vuruşu. Almanya’nın Dünya Kupası’na bu kadar sevindirici bir başlangıç yapmasının ortasında, Sane’nin performansı, Cumartesi günü Toronto’da Fildişi Sahili ile oynanacak ikinci grup maçında yedek kulübesinde yer alması için açık bir gerekçe oluşturdu.
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann neden Leroy Sané’yi savunuyor?
Antrenör Julian Nagelsmann ve kaptan Joshua Kimmich, daha sonra yine de Sane’yi kararlılıkla savundular. Kimmich, Salı günü düzenlenen basın toplantısında “Son derece gayretliydi, sahada beni asla yalnız bırakmadı, her zaman geri koştu” dedi ve Sane’ye yöneltilen eleştirileri “anlaşılmaz” olarak nitelendirdi. Milli takım teknik direktörü, maçın hemen ardından Sane’yi “çalışkanlığı” nedeniyle övmüştü. “Çok çalıştı, rakibin birçok kontra atağını engelledi. Bugün bu konuda ona bir övgüde bulunabiliriz.” Ancak tüm bunlar elbette ki doğal olmalı ve hiç bahsedilmeye değer bile olmamalı; bir sağ kanat oyuncusundan daha fazla hücum katkısı beklenir.
Bu arada, milli takım teknik direktörünün orantısız övgüsü pek de şaşırtıcı değildi. Nagelsmann, Sane’yi diğer hiçbir teknik direktör kadar iyi tanıyor; ikili daha önce FC Bayern’de birlikte çalışmıştı. Nagelsmann, Sane’nin en iyi formunda neler yapabileceğini biliyor. Duygusal bir insan olan Sane için güvenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ve zayıf bir performansın ardından Sane’yi kamuoyu önünde eleştirip ardından yedek kulübesine göndererek turnuvanın geri kalanında onu moral olarak çökertme riski taşıdığının da farkında.
Curacao’ya karşı atılan gollerle eleme turuna yükselme neredeyse kesinleşti. Nagelsmann artık Sane’nin Fildişi Sahili ve Ekvador maçlarında formuna kavuşacağını ve tartışmasız yeteneklerini büyük eleme maçlarında takıma fayda sağlayacak şekilde kullanacağını umabilir.
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Leroy Sané, muhtemelen DFB’ye bağlı hiçbir başka oyuncu kadar kamuoyunda itibar görmüyor
Ancak Nagelsmann, bu tür bir yaklaşımla performans ilkesini absürt bir duruma düşürmemek ve diğer oyuncuları kendine düşman etmemek için dikkatli olmalı. Ayrıca, Sane’yi kadroda tutmaya devam ederse, Alman taraftarlar ve kamuoyunu şekillendiren uzmanlar nezdinde tam bir anlayışsızlıkla karşılaşma riski de var.
Değişken performansı ve zaman zaman gevşek vücut dili nedeniyle Sane, muhtemelen hiçbir DFB oyuncusu kadar kamuoyunda itibar görmüyor. Nagelsmann’ın kadro açıklamasından önce, kicker dergisiokuyucularına bir anketle ideal kadrolarını sordu. Yaklaşık 60.000 kişi oy kullandı; Sane, Galatasaray İstanbul’da geçirdiği inişli çıkışlı bir sezonun ardından 26 kişilik kadroya bile giremedi.
Sane, Fildişi Sahili maçında da ilk 11’de yer alırsa, kamuoyunda büyük bir tepki oluşacağı kesin. Nagelsmann yine de bir değişiklik yapmaya karar verirse, gerçekçi alternatifler olarak iki oyuncu gündeme geliyor: Deniz Undav ve Jamie Leweling.
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Deniz Undav ilk on birde mi? İki sorun birden var
Mükemmel formu nedeniyle Undav en mantıklı seçenek olurdu. Curacao karşısında VfB Stuttgart’ın 29 yaşındaki forveti 64. dakikada oyuna girdi ve ardından Sane’nin bugüne kadar beklediği şeyi başarmak için sadece 14 dakikaya ihtiyaç duydu: Almanya adına ilk kez büyük bir turnuvada gol atmak. Bunun yanı sıra Undav iki gol daha hazırladı; bunlardan biri topuk vuruşuyla atılan, izlemeye değer bir goldu.
Bu arada Undav, Finlandiya’ya karşı 4-0 kazanılan hazırlık maçında da üç gol katkısı kaydetmişti; Bundesliga sezonunu ise en golcü Alman oyuncu olarak tamamlamıştı. Milli takımda ise ortalama her 36 dakikada bir gol katkısı yapıyor. Olağanüstü bir oran. Undav, gol garantisinin vücut bulmuş hali ve ilk 11’de yer almayı hak ediyor; ancak bu, iki sorunu da beraberinde getirecektir.
Birincisi, Nagelsmann’ın kadroda büyük çaplı bir değişiklik yapması gerekecektir. Undav orta sahada oynayacak, forvet Kai Havertz veya on numara Jamal Musiala da mantıken sağ kanada kayacaktır. Havertz için bu, hatta oldukça mantıklı olabilir. Curacao karşısında attığı iki gole ve her zamanki iyi koşu yollarına rağmen genel olarak pek göze çarpmadı; sağ kanatta ise Mart ayında Gana ile oynanan hazırlık maçında zaten ikna edici bir performans sergilemişti.
Ancak Undav’ın ilk 11’de yer almasının en büyük sorunu, bu kaçınılmaz pozisyon değişikliği değil. Asıl sorun, bu durumda Nagelsmann’ın “joker” Undav’dan vazgeçmek zorunda kalmasıdır. Genel olarak biraz dengesiz bir kadroya sahip olan Alman takımında, şu anda Stuttgartlı oyuncu tek korkutucu yedek oyuncu konumunda. Sane yedek kulübesinden bir ivme kazandırmayı garanti edemez; Maximilian Beier ve Nick Woltemade ise henüz üst düzey bir yedek oyuncu olarak öne çıkmış değiller.
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Leroy Sané’nin yedeği olarak gösterilen Jamie Leweling, galibiyetin garantisidir
Nagelsmann, Sane’yi yedek kulübesine oturtur, ancak aynı zamanda kadroda büyük bir değişiklik yapmak istemiyor ve “joker” Undav’dan vazgeçmek de istemiyorsa, geriye tek bir çözüm kalıyor: Sane’nin resmi yedeği Jamie Leweling; o, ABD ile oynanan son hazırlık maçında da Sane’nin yerine oyuna girmiş ve maçın son dakikalarında sağ kanatta görev almıştı.
Leweling bu rolü Sane’den biraz farklı yorumluyor. Merkeze doğru çekilmek yerine, daha çok kanatta kalıyor. Genel olarak 25 yaşındaki oyuncu, rakibinin potansiyeline sahip olmasa da, bugüne kadar oynadığı beş milli maçta sahip olduğu nitelikleri her zaman güvenilir bir şekilde sahaya yansıttı – üstelik bir galibiyet garantisi. Leweling sahada olduğu her maçta Almanya bugüne kadar galip geldi; bunlara Hollanda ve İtalya’ya karşı kazanılan maçlar da dahil.