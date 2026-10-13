Getty Images Sport
Çeviri:
Büyük darbe! Sakatlık krizi büyürken Liverpool, Şampiyonlar Ligi maçında üç kilit oyuncusundan yoksun kalacak
Liverpool'a üçlü sakatlık darbesi
Liverpool, Alexander Isak, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai'nin LASK karşısındaki maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle bu çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir görevle karşı karşıya.
Üç yıldız da pazar günü Liverpool'un Manchester City karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilgide forma giymedi. Oyuncuların yokluğu, son millî arada ortaya çıkan bir dizi fiziksel sorunun ardından geldi. Haberlere göre Isak, uyluğundaki, Gakpo ise ayak bileğindeki sorun nedeniyle millî takım görevini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Szoboszlai ise Macaristan Millî Takımı'ndan arka adalesindeki rahatsızlıkla döndü.
Üç oyuncudan hiçbiri Raiffeisen Arena'ya yapılacak yolculuk öncesinde maça hazır olduğunu gösteremedi. Bu nedenle Avusturya'ya giden 23 kişilik deplasman kadrosuna alınmadılar.
- AFP
Iraola'dan fiziksel duruma ilişkin açıklama
Teknik direktör Andoni Iraola, Manchester City yenilgisinin ardından kilit oyuncularının oynama durumuna ilişkin endişelerini dile getirmişti. Liverpool teknik direktörü, maçların kısa aralıklarla oynanması nedeniyle oyuncuların toparlanması için zamanın kısıtlı olduğunu kabul etti.
“Dom millî takımdan gerginlik ve aşırı yüklenme şikâyetiyle döndü,” diyen teknik direktörün açıklamalarını ESPN aktardı. “Antrenmanda onu serbest oyuncu olarak görevlendirip korumaya çalıştık ama çok hafif bir rahatsızlık hissediyordu. Şimdi 10 günde dört maç oynayacağımız doğru. İki gün sonra Avusturya’ya uçacağımız için işimiz zor olacak. Oyunculardan herhangi birinin toparlanmasının zor olacağını düşünüyorum.”
City karşısında yaşanan aksiliğin ardından toparlanmak
Liverpool, ligde sezona sıkıntılı bir başlangıç yapmasının ardından bu karşılaşmaya toparlanma hedefiyle çıkıyor. Son maçında Manchester City'ye 3-0 yenilen Liverpool, Premier League'de ilk altı maçından yalnızca dokuz puan toplayarak dokuzuncu sıraya geriledi. Lider City ile arasındaki fark ise dokuz puana çıktı.
Ancak Avrupa'daki başlangıcı Liverpool için olumlu bir tablo sunuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Atletico Madrid'i zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenen Liverpool'un aksine LASK, AEK Atina'ya 1-0 kaybettiği açılış maçının ardından bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.
- Getty Images Sport
Pahalıya mal olan üçlü darbe
Üçlünün yokluğu Liverpool için önemli bir darbe olacak. Szoboszlai'nin bu sezonki performansının da gösterdiği gibi, hücumdaki katkıları büyük ölçüde aranacak. Macar orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca yedi maçta üç gol attı. Hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından gerçek potansiyelini göstermeye başlayan Isak'ın yokluğu ise belki daha da büyük etki yaratacak. Isak bu yıl yedi maçta dört gol kaydetti. Son olarak, altı maçta iki gol atan Hollandalı forvet Gakpo'nun yokluğu da Liverpool'un hücum seçeneklerini daha da azaltıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun