Liverpool, Alexander Isak, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai'nin LASK karşısındaki maçta forma giyemeyecek olması nedeniyle bu çarşamba UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir görevle karşı karşıya.

Üç yıldız da pazar günü Liverpool'un Manchester City karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilgide forma giymedi. Oyuncuların yokluğu, son millî arada ortaya çıkan bir dizi fiziksel sorunun ardından geldi. Haberlere göre Isak, uyluğundaki, Gakpo ise ayak bileğindeki sorun nedeniyle millî takım görevini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Szoboszlai ise Macaristan Millî Takımı'ndan arka adalesindeki rahatsızlıkla döndü.

Üç oyuncudan hiçbiri Raiffeisen Arena'ya yapılacak yolculuk öncesinde maça hazır olduğunu gösteremedi. Bu nedenle Avusturya'ya giden 23 kişilik deplasman kadrosuna alınmadılar.