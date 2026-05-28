Büyük darbe: Real Madrid'in bir sonraki oyuncusu Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı

Diario AS ve TyC Sports'un haberine göre, Real Madrid'in genç yeteneği Franco Mastantuono Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Genç forvet, Arjantin milli takımına katılmış olsa da, teknik direktör Lionel Scaloni ona kötü haber verdi. Şu anda yedek listesinde yer alıyor. Daha önce Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Dean Huijsen de Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.