Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports
Bart DHanis

Çeviri:

Büyük darbe: Real Madrid'in bir sonraki oyuncusu Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı

Diario AS ve TyC Sports'un haberine göre, Real Madrid'in genç yeteneği Franco Mastantuono Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Genç forvet, Arjantin milli takımına katılmış olsa da, teknik direktör Lionel Scaloni ona kötü haber verdi. Şu anda yedek listesinde yer alıyor. Daha önce Real Madrid'den Eduardo Camavinga ve Dean Huijsen de Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.

  • AS'nin haberine göre, Mastantuono Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer almama riskiyle karşı karşıyaydı. 18 yaşındaki forvet, Madrid'de 23 maç oynadığı zorlu bir ilk sezonun ardından, Buenos Aires'teki Lionel Messi'nin antrenman tesislerinde düzenlenen kampına katıldı. Fiziksel olarak tamamen hazır olmasına rağmen, turnuvaya giden uçakta yer alması henüz kesinleşmemişti. Şu anda yedek listesinde yer alıyor.

  • Arjantin Futbol Federasyonu içinde, forvetin milli takıma derhal dahil edilmesi konusunda görüşler ayrılıyor. Mastantuono, sakat oyuncular arasında olası bir çekilme ihtimaline karşı, Emiliano Buendia, Matias Soule ve Agustin Giay ile birlikte yedek oyuncu listesinde yer alıyor.

