Getty Images Sport
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'Büyük darbe' - Leeds United savunmacısı Joe Rodon, ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak
Farke, Rodon'un uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı
Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, Rodon'un fiziksel durumuyla ilgili en kötü korkuları doğruladı ve stoperin en az sekiz ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Elland Road savunmasının kritik bir parçası haline gelen 28 yaşındaki oyuncu, Brentford ile pazar günü oynanan beraberlikte ilk yarı sırasında ciddi bir hamstring sakatlığı yaşadı ve gözle görülür şekilde büyük sıkıntı içinde sekerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Brighton & Hove Albion ile oynanacak karşılaşma öncesinde basının karşısına çıkan Farke, savunmacının durumuyla ilgili karamsar bir güncelleme paylaştı. Farke, cumartesi günü Brighton & Hove Albion deplasmanı öncesinde, "Onunla ilgili kötü haberler var" dedi. "Ciddi bir hamstring sakatlığı var ve sekiz ila 10 hafta yok. Bu yüzden bir sonraki milli aradan önce kesinlikle oynamayacak. Ayrıca muhtemelen milli aradan sonraki ilk maçlarda da forma giyemeyecek. Elbette bu bizim için büyük bir darbe çünkü o kilit bir oyuncu, ama bu futbol ve bazen sakatlıklarla başa çıkmanız gerekir."
- Getty Images Sport
Erken ivmeye darbe
Rodon'un yokluğu, Alman teknik adam için önemli bir taktiksel sorun anlamına geliyor. Ağustosta yeni bir dört yıllık sözleşme imzalayarak kulübe bağlılığını bir kez daha gösteren Galli savunmacı, 2023'te takıma katıldığından bu yana ekibin temel taşlarından biri oldu; tüm kulvarlarda 139 maçta forma giyip üç gol attı.
Sakatlık, yeni sezona umut verici bir başlangıç yapan Leeds United için özellikle can sıkıcı bir dönemde geldi. Leeds United, sezona Nottingham Forest deplasmanında alınan zorlu 1-0'lık galibiyetle başladıktan sonra Brentford ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve ayrıca Forest karşısında gelen bir başka galibiyet sayesinde Carabao Cup'ta üçüncü tura yükseldi.
Yaz transfer dönemine dair değerlendirme
Bu aksilik, Leeds'in yaz transfer döneminin son gününde Melvin Bard ve Jean-Matteo Bahoya için yaptığı son dakika hamleleriyle seçeneklerini güçlendirmesinin hemen ardından geldi. Farke'den, yeni sol bek ve kanat oyuncusunun takıma katılmasının ardından kadrosunun durumunu değerlendirmesi istendi.
"Tüm istekler her zaman tamamen karşılanmıyor ama yapmak istediklerimizin yüzde 90, 95'inin gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Hücumda da biraz şansa ihtiyacımız var, belki bazı kilit oyuncular sakatlanmaz," diyen Farke, kulübün yaz dönemi faaliyetlerini değerlendirdi.
- Getty Images Sport
Önümüzde zorlu bir fikstür var
Leeds şimdi Rodon olmadan kadro derinliğini ciddi şekilde sınayacak zorlu bir fikstür dönemiyle karşı karşıya. Cumartesi günü Brighton deplasmanının ardından Farke'nin ekibi, 9 Eylül'de Carabao Cup üçüncü turunda Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge'e gidecek, ardından 14 Eylül'de Newcastle United'ı ağırlamak için sahasına dönecek.
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