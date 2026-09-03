Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, Rodon'un fiziksel durumuyla ilgili en kötü korkuları doğruladı ve stoperin en az sekiz ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Elland Road savunmasının kritik bir parçası haline gelen 28 yaşındaki oyuncu, Brentford ile pazar günü oynanan beraberlikte ilk yarı sırasında ciddi bir hamstring sakatlığı yaşadı ve gözle görülür şekilde büyük sıkıntı içinde sekerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Brighton & Hove Albion ile oynanacak karşılaşma öncesinde basının karşısına çıkan Farke, savunmacının durumuyla ilgili karamsar bir güncelleme paylaştı. Farke, cumartesi günü Brighton & Hove Albion deplasmanı öncesinde, "Onunla ilgili kötü haberler var" dedi. "Ciddi bir hamstring sakatlığı var ve sekiz ila 10 hafta yok. Bu yüzden bir sonraki milli aradan önce kesinlikle oynamayacak. Ayrıca muhtemelen milli aradan sonraki ilk maçlarda da forma giyemeyecek. Elbette bu bizim için büyük bir darbe çünkü o kilit bir oyuncu, ama bu futbol ve bazen sakatlıklarla başa çıkmanız gerekir."