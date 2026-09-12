Teknik direktör Pierre Sage, kalecinin birkaç haftadır rahatsızlığına rağmen oynamaya çalıştığını ve sorunun kaynağının yaz dönemindeki bir hazırlık maçına dayandığını açıkladı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Sage, durumun ciddiyetini ve kulübün neden sonunda kaptanı ateş hattından çekme kararı aldığını anlattı. Bu ara, Palace için önemli bir darbe anlamına geliyor; Henderson, perşembe günü Lech Poznan'a karşı oynanacak Avrupa Ligi açılış maçının yanı sıra pazar günü deplasmanda Leeds United ile oynanacak Premier League karşılaşmasını da kaçıracak.

Sage, durumla ilgili ayrıntılı bir güncelleme yaparak şunları söyledi: 'Sezonun başından beri sakat sakat oynuyor çünkü Freiburg'a karşı oynanan (hazırlık dönemi yenilgisinde) sakatlandı. Çok fazla antrenman yapmadı ama iyi oynadı. Şu an için ağrısı çok fazla ve risk almak istemiyoruz.'