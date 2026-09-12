Getty Images Sport
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Büyük darbe! Crystal Palace kaptanı Dean Henderson, ayak bileği sakatlığı nedeniyle milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Kaptan, kritik süreçte forma giyemeyecek
Crystal Palace, tartışmasız bir numarası olmadan zorlu bir döneme giriyor; Henderson tedavi sürecine hazırlanmaya başladı. 29 yaşındaki kaleci, Palace'ın cumartesi günü Ipswich Town'a 3-2 kaybettiği hayal kırıklığı yaratan maçta kadroda yer almadı ve sağlık durumuna ilişkin tablo, birkaç kritik karşılaşmada forma giyemeyeceğini gösteriyor.
Bu sorun milli takımı da etkileyecek; Henderson'ın artık Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundan, eylül sonu ile ekim başında oynanacak üç UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçından çekilmesi bekleniyor. Eski Manchester United oyuncusunun kalede güven veren bir isim olarak kendini sağlam şekilde kabul ettirmiş olması nedeniyle bu durum hem kulüp hem de ülke adına büyük bir darbe.
- AFP
Ağrıyı sezon öncesi kamp döneminde yönetmek
Teknik direktör Pierre Sage, kalecinin birkaç haftadır rahatsızlığına rağmen oynamaya çalıştığını ve sorunun kaynağının yaz dönemindeki bir hazırlık maçına dayandığını açıkladı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Sage, durumun ciddiyetini ve kulübün neden sonunda kaptanı ateş hattından çekme kararı aldığını anlattı. Bu ara, Palace için önemli bir darbe anlamına geliyor; Henderson, perşembe günü Lech Poznan'a karşı oynanacak Avrupa Ligi açılış maçının yanı sıra pazar günü deplasmanda Leeds United ile oynanacak Premier League karşılaşmasını da kaçıracak.
Sage, durumla ilgili ayrıntılı bir güncelleme yaparak şunları söyledi: 'Sezonun başından beri sakat sakat oynuyor çünkü Freiburg'a karşı oynanan (hazırlık dönemi yenilgisinde) sakatlandı. Çok fazla antrenman yapmadı ama iyi oynadı. Şu an için ağrısı çok fazla ve risk almak istemiyoruz.'
Taktik rotasyonlar ve savunma standartları
Kaleci krizin ötesinde, Sage savunma hattıyla ilgili acımasız kararlar alıyor. Yüksek potansiyelli stoper Jaydee Canvot, Ipswich karşısındaki kadroya alınmayarak dikkat çeken bir şekilde dışarıda bırakıldı; teknik adam bu kararın tamamen performansa dayalı olduğunu söyledi. Kulüpte kendisine büyük değer verilmesine rağmen 20 yaşındaki oyuncu, Palace'ın 11 gol yediği Premier League'deki ilk dört maçta zorlandı ve Sage, onun performanslarından hiç etkilenmedi.
Genç savunmacının yokluğuna değinen Sage, kadroya yönelik beklentileri konusunda açık konuştu. Şöyle açıkladı: 'Onu Fulham'a karşı oynadığı maç ve hafta boyunca yaptıkları (antrenmanda) nedeniyle seçmedim. Onunla konuştum ve kendisinden daha fazlasını istediğimi ve buna ihtiyacım olduğunu söyledim. Bunu yapabileceğinden eminim ve pazartesi günü onun tarafından iyi bir tepki bekliyorum.'
- Getty Images Sport
Kadroya mesaj gönderiyor
Teknik direktörün disiplinli yaklaşımı, statüsü ne olursa olsun hiçbir oyuncunun yerinin garanti olduğunu hissetmemesini sağlamak için tasarlandı. Sage, her seçimin kazanan bir ortam yaratma amacıyla yapıldığını vurguladı ve maksimum çabasının altında kaldığını düşündüğü oyuncuları “sarsmaktan” çekinmediğini belirtti.
Sage, değerlendirmesini tüm kadro genelinde yüksek yoğunluğun korunması gerekliliğini vurgulayarak tamamladı. “Sahaya 11 oyuncu sürdüğümde, kafamda bu kazanmak ya da bir şeyler üretmek için en iyi tercih oluyor. Bir oyuncuyu seçmemek keyifli bir şey değil ve her zaman tepkisini beklerim. Bugün pes eden bir takım görmedim. Oyuncuların yapmaları gerekenler için yüzde 100 olmalarını istiyorum ve daha azını verdiklerinde onları sarsmam gerekiyor.”
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