Bild'in "Bayern Insider" adlı podcast'inden anlaşıldığı üzere, bu üst düzey Türk kulübü, geçen kış üzerinde anlaşmaya varılan Fransız sağ bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmayı ve böylece Boey'i kalıcı olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Çeviri:
Büyük bir zarara rağmen yine de kâr: FC Bayern Münih, Sacha Boey'den nihayet kurtulacak gibi görünüyor
Söylentilere göre, Gala'nın Bayern'e kesin bir transfer anlaşması durumunda ödemesi gereken tutar yaklaşık 15 milyon avro. Sonuç olarak, Ocak 2024'te Boey için 30 milyon avro ödeyen Alman şampiyonu, bir satış durumunda yaklaşık 15 milyon avroluk büyük bir transfer zararı yaşayacak.
Bayern, 2024 yılının başında, o zamanlar eski teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde, sağ bek pozisyonundaki kadro sıkıntısı nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamıştı. Ancak Boey, Münih'te bazı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi.
Ne Tuchel ne de onun halefi Vincent Kompany yönetiminde Fransız oyuncu, ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. Tüm turnuvalarda FCB formasıyla sadece 38 maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol attı ve 5 golün hazırlayıcısı oldu.
- Getty
Boey, Galatasaray'da yeniden düzenli olarak ilk on birde yer alıyor
Galatasaray'da ise Boey için işler çok daha iyi gidiyor. Süper Lig'in rekor şampiyonunda 25 yaşındaki oyuncu düzenli olarak forma giyiyor (tüm turnuvalarda 13 maç); bu nedenle kiralanması, tüm taraflar için bir "kazan-kazan-kazan" durumu olarak ortaya çıkıyor.
Bayern'de Boey, bir süredir satış listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yaz, yıllık maaşı olduğu söylenen üç milyon avroyu başka bir yere yatırabilmek için onu satmak istemişlerdi, ancak Fransız oyuncu diğer kulüplerden gelen tüm teklifleri reddetti. Bu durum, Münih kulübünün yetkililerini oldukça kızdırmış.
Boey'in Bayern ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar geçerli.