Büyük bir zarara rağmen yine de kâr: FC Bayern Münih, Sacha Boey'den nihayet kurtulacak gibi görünüyor

Söylentilere göre, Gala'nın Bayern'e kesin bir transfer anlaşması durumunda ödemesi gereken tutar yaklaşık 15 milyon avro. Sonuç olarak, Ocak 2024'te Boey için 30 milyon avro ödeyen Alman şampiyonu, bir satış durumunda yaklaşık 15 milyon avroluk büyük bir transfer zararı yaşayacak.

Bayern, 2024 yılının başında, o zamanlar eski teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde, sağ bek pozisyonundaki kadro sıkıntısı nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamıştı. Ancak Boey, Münih'te bazı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi.

Ne Tuchel ne de onun halefi Vincent Kompany yönetiminde Fransız oyuncu, ilk 11'de kalıcı bir yer edinemedi. Tüm turnuvalarda FCB formasıyla sadece 38 maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol attı ve 5 golün hazırlayıcısı oldu.