"Büyük bir üzüntü" - Gianluigi Donnarumma, İtalya'nın son Dünya Kupası eleme başarısızlığının ardından gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etti
Penaltı mağlubiyetinin ardından kaptanın üzüntüsü
Donnarumma, İtalya'nın son uluslararası maçtaki utanç verici yenilgisinin ardından sessizliğini bozdu. Azzurri, Bosna-Hersek'e karşı 1-1'lik yıkıcı bir beraberliğin ardından penaltı atışlarında 4-1 mağlup oldu. Paris Saint-Germain kalecisi, Salı gecesi maçın bitiş düdüğünün ardından basına açıklama yapamadı, çünkü İtalyan federasyonu, karışık bölgede ve basın odasında oyunculara sıkı bir basın yasağı getirmişti. Ertesi gün sosyal medyaya başvuran 27 yaşındaki oyuncu, bu yıkıcı sonuçla ilgili duygularını açıkça dile getirdi.
Yas tutan bir ulusun acısını paylaşmak
Şaşırtıcı bir şekilde bugüne kadar hiçbir Dünya Kupası turnuvasında forma giymemiş olan kaptan, takipçileriyle son derece kişisel bir mesaj paylaştı. Bir başka büyük turnuvayı kaçırmanın acısının, tüm ulusun hissettiği ortak bir yük olduğunu kabul etti. Duygusal durumunun tam bağlamını açıklayan Donnarumma şöyle dedi: "Dün gece, maçtan sonra ağladım. İtalya'yı hak ettiği yere taşıyamamanın hayal kırıklığı yüzünden ağladım. Kaptanı olmaktan gurur duyduğum mavi grubun tamamıyla birlikte hissettiğim büyük üzüntüden dolayı ağladım ve şu anda siz milli takım taraftarlarının da aynı şeyi hissettiğinizi biliyorum."
Yenilginin enkazında cesaret bulmak
Yenilginin ezici boyutuna rağmen, kaleci kendisi ve milli takım arkadaşlarının eninde sonunda ileriye bakacak gücü bulmaları gerektiği konusunda ısrarcıydı. Morali bozuk taraftarları cesaretlendirmek amacıyla şunları ekledi: "Kelimeler artık işe yaramıyor, bu doğru. Ama içimde güçlü bir şekilde hissettiğim bir şey var ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Böylesine büyük bir hayal kırıklığının ardından, bir kez daha sayfayı çevirmek için cesaret bulmalıyız. Bunun için de çok fazla güç, tutku ve inanç gerekiyor. Her zaman inanmak, ilerlemenin motorudur. Çünkü hayat, kendinden hiçbir şey esirgemeyenlere nasıl ödül vereceğini bilir. İşte buradan başlamalıyız. Birlikte. Bir kez daha. İtalya'yı hak ettiği yere geri getirmek için."
Donnarumma'nın geleceği ne olacak?
27 yaşındaki oyuncu artık dikkatini tekrar kulüp futboluna çevirmeli; zira Manchester City, sezonun sonuna doğru zorlu bir dönemle karşı karşıya. Kulüp, Real Madrid'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra, önemli kupaları kaçırma riskiyle karşı karşıya. Premier Lig şampiyonluğu yarışı da son derece zor görünüyor, zira Arsenal şu anda 31 maçta topladığı 70 puanla ligin zirvesinde yer alırken, City 30 maçta topladığı 61 puanla 9 puan geride kalıyor. Ancak Manchester City, bu sezon şimdiden bir kupa kazandı; 22 Mart'ta Arsenal'i 2-0 yenerek Carabao Kupası'nı kaldırdı. Donnarumma ve takım arkadaşları, 4 Nisan'da lig şampiyonu Liverpool'u ağırladıklarında FA Kupası umutlarını da canlı tutmaya çalışacaklar.