Slovenyalı hakem Slavko Vincic, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini yönetecek. FIFA, bu haberi Cuma gecesi duyurdu. Pazar günü saat 21.00’de (MESZ/ZDF ve MagentaTV) oynanacak maçta, Vincic’e vatandaşı Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yardımcı hakem olarak eşlik edecek; bu, onun kariyerinin bugüne kadarki en önemli anı olacak.
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Büyük bir utanç anısı akla geliyor! Dünya Kupası finalinin hakemi, Lionel Messi ve Arjantin için kötü bir alamet mi?
Ancak Lionel Messi ve Arjantin, 46 yaşındaki Vincic’i pek de iyi anımsamıyor olabilir; zira Vincic, Albiceleste’nin son Dünya Kupası yenilgisinde de maçı yönetmişti – 2022 Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Suudi Arabistan’a karşı alınan şaşırtıcı 1-2’lik mağlubiyet.
O zamandan bu yana, teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımı 13 kez galip ayrıldı ve dört yıl önce de şampiyonluğu kazandı; ancak bu gururlu futbol ulusu için, Vincic yönetiminde bir mağlubiyetle döngünün kapanmaması umuluyor.
2010 yılından beri FIFA hakemi olarak görev yapan Sloven hakem için bu final, ikinci Dünya Kupası’ndaki dördüncü maçı olacak. Daha önce Brezilya-Fas ve Cezayir-Ürdün grup maçlarının yanı sıra Meksika-Ekvador arasındaki son 16 turu maçını yönetmişti.
Alman uzmanlığı: Dankert, video asistanı olarak görev yapıyor
Vincic ayrıca kulüp düzeyindeki büyük final maçlarında da deneyime sahip; bunlara Londra’da Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan 2024 Şampiyonlar Ligi Finali (2-0) de dahil.
Pazar günü Alman uzmanlığı da aranan bir unsur olacak: Bastian Dankert, Dünya Futbol Federasyonu tarafından final maçı için video yardımcısı olarak atandı. 46 yaşındaki Rostocklu hakem, FIFA nezdinde büyük saygı görüyor; video yardımcısı olarak katıldığı üçüncü Dünya Kupası finallerinde bu, onun on ikinci görevi olacak.
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