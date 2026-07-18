Ancak Lionel Messi ve Arjantin, 46 yaşındaki Vincic’i pek de iyi anımsamıyor olabilir; zira Vincic, Albiceleste’nin son Dünya Kupası yenilgisinde de maçı yönetmişti – 2022 Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Suudi Arabistan’a karşı alınan şaşırtıcı 1-2’lik mağlubiyet.

O zamandan bu yana, teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımı 13 kez galip ayrıldı ve dört yıl önce de şampiyonluğu kazandı; ancak bu gururlu futbol ulusu için, Vincic yönetiminde bir mağlubiyetle döngünün kapanmaması umuluyor.

2010 yılından beri FIFA hakemi olarak görev yapan Sloven hakem için bu final, ikinci Dünya Kupası’ndaki dördüncü maçı olacak. Daha önce Brezilya-Fas ve Cezayir-Ürdün grup maçlarının yanı sıra Meksika-Ekvador arasındaki son 16 turu maçını yönetmişti.