Oysa geçtiğimiz haftalarda ve aylarda 30 yaşındaki oyuncuyla adı anılan pek çok kulüp vardı. İspanya’dan Atlético Madrid’in onunla ilgilendiği söyleniyordu, ancak bu ilgi artık azalmış görünüyor. Geçen hafta Betis Sevilla da yarışa katıldı, ancak o zamandan beri bu konuda da somut bir gelişme olmadı.

Hollanda’dan gelen söylentilere göre, Ajax Amsterdam’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Brandt’ı kadroya katmayı kesinlikle düşünebileceğini belirtmiş; İtalya’dan ise AS Roma’nın da sözde bir girişimde bulunduğu iddia edildi.

BVB’nin eski U23 antrenörü Daniel Farke’nin de 48 kez Almanya milli forması giyen oyuncuya göz diktiği söyleniyor. İngiliz basınına göre Farke, Brandt’ı Leeds United’a transfer etmek istiyor.

30 yaşındaki oyuncu, BVB formasıyla toplam 307 resmi maçta 57 gol attı ve 70 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak sonuçta, 2021’deki kupa zaferiyle Siyah-Sarılar ile “sadece” bir büyük şampiyonluk kazandı. 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında ve 2022/23 Bundesliga sezonunun son maç gününde Brandt, Dortmund ile en büyük şampiyonluk zaferine ulaşma fırsatını her iki seferde de kaçırdı.