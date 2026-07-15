Sky’ın “Auffe Süd” adlı podcast’inden anlaşıldığı üzere, kulüp içinde artık 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrılmasını sorgulayan sesler yükseliyor.
Çeviri:
Büyük bir transfer hatası mı? Julian Brandt’ın bedelsiz ayrılışı, BVB’de tartışmalara yol açıyor gibi görünüyor
Buna göre, Dortmund’daki bazı yetkililer, Brandt’a yeni bir sözleşme teklif edip yazın ötesinde de onunla devam etmenin doğru olup olmayacağını sorgulamışlar. Bununla birlikte, konunun daha ayrıntılı arka planı aydınlatılmıyor; ancak meselenin bir de BVB’nin şimdilik Brandt’ın yerini alacak bir oyuncu bulması gerektiği yönü de var. Arayış hâlâ devam ediyor, ancak Konstantinos Karetsas’ın (KRC Genk) transferiyle bu süreç yakında sona erebilir.
Brandt’ın Siyah-Sarılar’daki sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona ermişti; kendisi ve kulüp, yedi yıllık ortak çalışmanın ardından bu bahar aylarında işbirliğini sonlandırma konusunda anlaşmaya varmıştı. 1 Temmuz’dan bu yana 30 yaşındaki oyuncu kulüpsüz durumda ve dolayısıyla transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.
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Bundesliga kulüpleri, Julian Brandt’ın transferine ilgi gösteriyor
48 kez Almanya Milli Takımı forması giyen (üç gol) oyuncunun geleceği henüz tamamen belirsiz. Çeşitli Bundesliga kulüplerinin ilgilerini bildirdiği söyleniyor, ancak Almanya’da kalması pek olası görünmüyor.
Bir yandan, bu ofansif orta saha oyuncusunun hem sportif beklentileri hem de mali talepleri, Bundesliga’daki kulüp seçeneklerini önemli ölçüde daraltıyor. Werder Bremen defalarca en güçlü aday olarak gösterildi, ancak kuzey Almanya kulübünün mali imkânları bir transferi zorlaştırıyor. Öte yandan, Brandt’ın kendisi de kariyerinin sonbaharında yepyeni bir deneyim yaşamak için yurtdışına transfer olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.
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Julian Brandt önümüzdeki sezon hangi takıma transfer olacak?
Oysa geçtiğimiz haftalarda ve aylarda 30 yaşındaki oyuncuyla adı anılan pek çok kulüp vardı. İspanya’dan Atlético Madrid’in onunla ilgilendiği söyleniyordu, ancak bu ilgi artık azalmış görünüyor. Geçen hafta Betis Sevilla da yarışa katıldı, ancak o zamandan beri bu konuda da somut bir gelişme olmadı.
Hollanda’dan gelen söylentilere göre, Ajax Amsterdam’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Brandt’ı kadroya katmayı kesinlikle düşünebileceğini belirtmiş; İtalya’dan ise AS Roma’nın da sözde bir girişimde bulunduğu iddia edildi.
BVB’nin eski U23 antrenörü Daniel Farke’nin de 48 kez Almanya milli forması giyen oyuncuya göz diktiği söyleniyor. İngiliz basınına göre Farke, Brandt’ı Leeds United’a transfer etmek istiyor.
30 yaşındaki oyuncu, BVB formasıyla toplam 307 resmi maçta 57 gol attı ve 70 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak sonuçta, 2021’deki kupa zaferiyle Siyah-Sarılar ile “sadece” bir büyük şampiyonluk kazandı. 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında ve 2022/23 Bundesliga sezonunun son maç gününde Brandt, Dortmund ile en büyük şampiyonluk zaferine ulaşma fırsatını her iki seferde de kaçırdı.
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