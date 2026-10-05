AFP
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'Büyük bir sorun değil' - Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Tottenham'ın Manchester United maçı öncesinde Micky van de Ven'in sakatlığıyla ilgili endişeleri küçümsedi
Spurs için uluslararası maçlar öncesi sakatlık endişesi
Van de Ven, pazar günü Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiği maç sırasında sakatlık yaşamasının ardından fiziksel durumu konusunda endişe yarattı. Üç yıl önce Kuzey Londra'ya transferinden bu yana Tottenham savunmasının kilit isimlerinden biri haline gelen 25 yaşındaki stoper, mücadele sırasında Sırbistan forveti Luka Jovic'in Hollandalı milli oyuncunun üzerine düşmesiyle elinden bir sorun yaşadı.
Tottenham taraftarları, özellikle ufukta Manchester United'a karşı yüksek önem taşıyan bir karşılaşma görünürken kaptanlarının forma giyip giyemeyeceği konusunda endişelendi. Ancak Hollanda Teknik Direktörü Xavi, son düdüğün ardından hızlıca rahatlatıcı bir güncelleme verdi. Savunmacısının durumu hakkında gazetecilere konuşan eski Barcelona efsanesi, bunun "büyük bir sorun olmadığını" söyledi.
- Getty Images Sport
Old Trafford öncesi hasar tespiti
Hollanda cephesinden gelen olumlu mesajlara rağmen Tottenham'ın sağlık ekibi, stoper için önümüzdeki günlerde kendi değerlendirmesini yapacak. Kulüp, Van de Ven'in bu cumartesi Old Trafford'da Premier League'e dönüşleri öncesinde tamamen hazır olduğundan emin olmak istiyor. Zamanlama, Kuzey Londra ekibi için özellikle hassas, çünkü Hollandalı bir diğer savunmacı Jan Paul van Hecke de fitness sorunlarıyla uğraşıyor. Van Hecke, 27 Eylül'de ayak sakatlığı yaşadı ve ardından milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kaldı.
Van de Ven, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda beş maça çıktı, ancak takımı iç ligde kabus gibi bir başlangıç yaptı. Spurs, ilk beş maçından sadece iki puan çıkarabildiği Premier League'de şu anda son sırada yer alıyor; iki beraberlik ve üç yenilgi alan ekip henüz tek bir galibiyet bile alamadı.
Bir kulüp efsanesinden büyük övgü
Stoperin Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki yükselişi, kulüp efsanesi Ledley King'in dikkatini çekti. King, kısa süre önce Van de Ven'in lider olarak geçirdiği evrim hakkında konuştu. King, oyuncunun sahip olduğu benzersiz beceri setine ve kadro içindeki yeni sorumluluklarına dikkat çekti. Kaptanlık hakkında konuşan King, "Bence o müthiş bir oyuncu. Artık yeni rolü, etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getirmek" dedi. Eski İngiltere milli oyuncusu, Van de Ven'in uzun vadede Spurs savunmasını yönetmek için ideal aday olduğuna inanıyor.
King, Hollandalı oyuncuyu Premier League'de bu kadar etkili kılan özellikleri daha da ayrıntılı şekilde anlattı. Efsane savunmacı, "Bence Micky kendine iyi bakıyor. Toparlanma becerisi ve sorunları çözmesi, son birkaç yılda gördüğümüz bir şey. Bu, takım için önemli bir unsur. Bu yüzden bence sıradaki rol, grubu yönetmek ve takım olarak gruptan en iyi verimi almak. Bu rolün içine büyüdü. Micky'yi sahada gördüğümde, kesinlikle örnek olarak liderlik ediyor ve bence kaptan olmak için doğru seçimdi" ifadelerini kullandı.
- AFP
Hollanda, kritik kasım maçları öncesinde Uluslar Ligi grubunun zirvesinde yer alıyor
Hollanda, şu anda Uluslar Ligi A2 Grubu'nda sekiz puanla lider durumda; Yunanistan ile aynı puanda ve üçüncü sıradaki Almanya'nın üç puan önünde. Xavi'nin ekibi, pazar günü Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek mevcut milli arayı tamamladı ve grup aşamasındaki serüvenini kasım ayında hem Yunanistan hem de Almanya'ya karşı oynayacağı kritik maçlarla noktalayacak.
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