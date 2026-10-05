Van de Ven, pazar günü Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiği maç sırasında sakatlık yaşamasının ardından fiziksel durumu konusunda endişe yarattı. Üç yıl önce Kuzey Londra'ya transferinden bu yana Tottenham savunmasının kilit isimlerinden biri haline gelen 25 yaşındaki stoper, mücadele sırasında Sırbistan forveti Luka Jovic'in Hollandalı milli oyuncunun üzerine düşmesiyle elinden bir sorun yaşadı.

Tottenham taraftarları, özellikle ufukta Manchester United'a karşı yüksek önem taşıyan bir karşılaşma görünürken kaptanlarının forma giyip giyemeyeceği konusunda endişelendi. Ancak Hollanda Teknik Direktörü Xavi, son düdüğün ardından hızlıca rahatlatıcı bir güncelleme verdi. Savunmacısının durumu hakkında gazetecilere konuşan eski Barcelona efsanesi, bunun "büyük bir sorun olmadığını" söyledi.