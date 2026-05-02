Ailesinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İtalyan vatandaşı 1 Mayıs'ta 59 yaşında hayatını kaybetti; ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. "Alex, ailesi ve arkadaşlarının yanında huzur içinde uykuya daldı."
"Büyük bir şampiyonu kaybettik": Eski Formula 1 pilotu Alessandro Zanardi 59 yaşında hayatını kaybetti
Zanardi, 25 yıl önce Lausitzring'de yaşanan bir yarış kazası sonucunda her iki bacağını da kaybetmişti. El bisikletiyle ikinci bir spor kariyerine başlayan Zanardi, Paralimpik Oyunları'nda dört altın madalya kazandı. Ayrıca WTTC Tur Otomobil Şampiyonası'nda yarış pistlerine geri döndü.
Zanardi, 1991'den 1999'a kadar Formula 1'de yarıştı; önce Jordan, ardından Minardi, Lotus ve Williams takımlarında Ralf Schumacher'in takım arkadaşı olarak yarıştı. Champ Car serisinde, 15 Eylül'de Lausitz'de feci bir kaza meydana geldi.
Zanardi, 2020'de yine ağır bir kaza geçirdi
Bu, hayatında bir dönüm noktasıydı – Zanardi geriye dönüp baktığında bunu "en parlak anlardan biri" olarak nitelendirdi. Sonuçta, "sadece tüm olasılıklara aykırı olan bir şeyi atlatmış"tı. "Bilimsel olarak bakıldığında, en ufak bir şansım bile yoktu."
Ancak o mücadele ederek geri döndü, ancak şanssızlık peşini bırakmadı. 19 Haziran 2020'de Toskana'da el bisikletiyle bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralanmalarla Zanardi uzun süre ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, ancak bir buçuk yıl sonra hastaneden taburcu oldu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zanardi'nin ölümüne derin bir üzüntüyle tepki gösterdi. Meloni, X'te "İtalya, hayatın her sınavını cesaret, güç ve haysiyet dersi haline getirebilen büyük bir şampiyonu ve olağanüstü bir adamı kaybetti" diye yazdı.