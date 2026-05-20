SC Freiburg, Aston Villa ile oynadığı final maçında 0-3 yenilerek büyük ölçüde şanssız kaldı. Uluslararası basın, özellikle Avrupa Ligi’nde beşinci şampiyonluğunu kazanan Villa teknik direktörü Unai Emery’yi övüyor, ancak Freiburg taraftarlarına da övgü dolu sözler sarf ediyor.
Çeviri:
Büyük bir övgü var: SC Freiburg, gösterdiği olağanüstü "güç"le onurlandırıldı - Basın, Avrupa Ligi'nde "beş gol"ün ardından "Kral" Unai Emery'yi kutluyor
The Sun: "VILL IT BE - Unai Emery bir şampiyonluk daha kazanırken, "Villans" Avrupa Kupası'nı kaldırıyor."
The Telegraph: "Villa, Avrupa Ligi'ni kazanarak, coşkulu Prens William'ın gözleri önünde 30 yıllık kupa hasretine son verdi."
The Times: "Aston Villa, daha önce hiçbir İngiliz takımının yapamadığı şekilde bir Avrupa finaline damgasını vurdu. Youri Tielemans ve Emiliano Buendía'nın rüya gibi golleri, Villa'nın 44 yıllık Avrupa şampiyonluğu hasretine son verirken, Avrupa Ligi uzmanı Unai Emery bir kez daha başarıya ulaştı."
Daily Mail: "Kraliyet onayı! Prens William, sevdiği kulübü Aston Villa'nın İstanbul'da Avrupa Ligi'ni kazanarak 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesini coşkuyla kutladı."
- getty
SC Freiburg, Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya "sadece tribünden karşı koyabilir"
La Gazzetta dello Sport: "Kupa turnuvalarının kralı yine iş başında. Unai Emery'nin Aston Villa'sı, İstanbul'daki finalde Freiburg'u 3-0'lık üstün bir skorla mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı. Böylece, Birmingham ekibini yeniden en üst seviyeye taşıyan teknik direktör, Sevilla ile kazandığı üç şampiyonluk ve Villarreal ile kazandığı bir şampiyonluğun ardından, bu turnuvada takımına beşinci zaferini kazandırdı."
Corriero dello Sport: "Avrupa Ligi'nin perdesi indi ve Unai Emery'nin takımı Aston Villa galip geldi. İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta İngiliz sevinci yaşandı; Tielemans, Buendia ve Rogers'ın golleriyle tek taraflı bir maç oldu. İtalyan Vincenzo Grifo'nun da yer aldığı Freiburg'un şansı yoktu."
L'Equipe: "Engel çok yüksekti, Freiburg için çok fazla yüksek. Alman kulübü Çarşamba günü İstanbul'da tarihindeki ilk Avrupa finalini oynadı ve Aston Villa ile İspanyol "sihirbaz" Unai Emery'ye sadece tribünden karşı koyabildi."
Marca: "Unai Emery, Sevilla ile üç, Villarreal ile bir şampiyonluk kazandı... ve bu akşam Prens William'ın gözleri önünde, kişisel "beşlisini" tamamlayarak "Yarışmanın Efendisi" unvanını korudu ve 1982 Avrupa Kupası şampiyonu Aston Villa'yı yeniden şöhrete kavuşturdu; takım favori rolünü kanıtlayarak Freiburg'u 3-0 mağlup etti."