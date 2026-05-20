La Gazzetta dello Sport: "Kupa turnuvalarının kralı yine iş başında. Unai Emery'nin Aston Villa'sı, İstanbul'daki finalde Freiburg'u 3-0'lık üstün bir skorla mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı. Böylece, Birmingham ekibini yeniden en üst seviyeye taşıyan teknik direktör, Sevilla ile kazandığı üç şampiyonluk ve Villarreal ile kazandığı bir şampiyonluğun ardından, bu turnuvada takımına beşinci zaferini kazandırdı."

Corriero dello Sport: "Avrupa Ligi'nin perdesi indi ve Unai Emery'nin takımı Aston Villa galip geldi. İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta İngiliz sevinci yaşandı; Tielemans, Buendia ve Rogers'ın golleriyle tek taraflı bir maç oldu. İtalyan Vincenzo Grifo'nun da yer aldığı Freiburg'un şansı yoktu."

L'Equipe: "Engel çok yüksekti, Freiburg için çok fazla yüksek. Alman kulübü Çarşamba günü İstanbul'da tarihindeki ilk Avrupa finalini oynadı ve Aston Villa ile İspanyol "sihirbaz" Unai Emery'ye sadece tribünden karşı koyabildi."

Marca: "Unai Emery, Sevilla ile üç, Villarreal ile bir şampiyonluk kazandı... ve bu akşam Prens William'ın gözleri önünde, kişisel "beşlisini" tamamlayarak "Yarışmanın Efendisi" unvanını korudu ve 1982 Avrupa Kupası şampiyonu Aston Villa'yı yeniden şöhrete kavuşturdu; takım favori rolünü kanıtlayarak Freiburg'u 3-0 mağlup etti."