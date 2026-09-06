Getty Images Sport
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'Büyük bir kulübe imza atmalıydın' - Arsenal taraftarları, Chelsea yenilgisi sırasında Morgan Rogers'la alay etti
Arsenal taraftarları Rogers'la alay etti
Rogers, pazar günü Emirates Stadyumu'nda maçın henüz 77. saniyesinde gol atarak Chelsea'ye hayal gibi bir başlangıç yaptı, ancak Arsenal sonunda 2-1'lik galibiyeti aldı. Daily Mirror'a göre, Arsenal taraftarı Rogers ikinci yarının sonlarına doğru oyundan alınırken onunla acımasızca alay etti.
Ev sahibi takım taraftarları, Rogers'a "Büyük bir kulübe imza atmalıydın" tezahüratında bulundu. Bu, oyuncunun son transfer döneminde Arsenal'i reddedip Chelsea'yi tercih etmesine gönderme yapıyordu. Arsenal başlangıçta Rogers'ı Aston Villa'dan kadrosuna katmayı planlıyordu, ancak Chelsea'nin dev bir teklif sunmasının ardından kulüp bir teklif savaşına girmeyi reddetti.
- Getty Images Sport
Rekor transfer ve Rice gerilimi
Chelsea, Rogers'ı dudak uçuklatan 117 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı ve onu tarihin en pahalı Britanyalı oyuncusu yaptı. Rogers, sezonun ilk bölümüne ilk birkaç maçında attığı iki golle güçlü bir başlangıç yapmış olsa da pazar günkü karşılaşma kendisi ve takımı için hayal kırıklığıyla sona erdi. Gerilim, ikinci yarıda Rogers'ın Declan Rice ile karşı karşıya gelmesiyle doruğa çıktı.
Rice'ın, top oyunda değilken Rogers'a çelme taktığı görüldü ve bu da iki oyuncu arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı; bunun sonucunda Rogers sarı kart gördü. Bu yenilgi, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'nin ilk mağlubiyeti oldu.
Arsenal hücum hedeflerini kaçırdı
Arsenal, Rogers için istenen 117 milyon sterlinlik bonservis bedelini karşılamamayı tercih etti ve böylece bu yaz hücum hattına sansasyonel bir takviye yapamadı. Mikel Arteta, hücumu güçlendirmek için yüksek profilli oyuncuları hedeflemişti ancak birkaç girişim sonuçsuz kaldı. Arsenal, Vinicius Jnr yeni sözleşmeye imza atmadan önce Real Madridli yıldızla ciddi şekilde anılmıştı; ayrıca Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen ancak Londra'ya transferini tamamlayamayan Julian Alvarez de gündemdeydi.
Bu önemli hedefleri kaçırmasına rağmen Arsenal, yeni sezona kusursuz bir başlangıç yaptı ve ilk üç maçından dokuz puan çıkaran sadece bir başka takımla birlikte bu başarıyı gösterdi.
- Getty Images Sport
Gelecek maçlara bakıldığında
Bu galibiyetle Arsenal, puan tablosunun zirvesindeki Manchester City ile birlikte dokuz puana ulaştı. Arteta şimdi dikkatini UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek; Arsenal çarşamba günü Napoli deplasmanına çıkacak, ardından cumartesi günü ligde Sunderland deplasmanında sahne alacak. Bu arada Chelsea altı puanda kaldı ve cumartesi günü Stamford Bridge'de Hull City'yi konuk edeceği maçta toparlanmaya çalışacak; bu da Alonso'ya savunmadaki ve disiplin konusundaki kırılganlıkları ele alma fırsatı verecek.
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