'Büyük bir kulübe imza atmalıydın' - Arsenal taraftarları, Chelsea yenilgisi sırasında Morgan Rogers'la alay etti

Rogers, pazar günü Emirates Stadyumu'nda maçın henüz 77. saniyesinde gol atarak Chelsea'ye hayal gibi bir başlangıç yaptı, ancak Arsenal sonunda 2-1'lik galibiyeti aldı. Daily Mirror'a göre, Arsenal taraftarı Rogers ikinci yarının sonlarına doğru oyundan alınırken onunla acımasızca alay etti.

Ev sahibi takım taraftarları, Rogers'a "Büyük bir kulübe imza atmalıydın" tezahüratında bulundu. Bu, oyuncunun son transfer döneminde Arsenal'i reddedip Chelsea'yi tercih etmesine gönderme yapıyordu. Arsenal başlangıçta Rogers'ı Aston Villa'dan kadrosuna katmayı planlıyordu, ancak Chelsea'nin dev bir teklif sunmasının ardından kulüp bir teklif savaşına girmeyi reddetti.