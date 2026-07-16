Büyük bir kriz patlamak üzere: Arjantin Cumhurbaşkanı oyuncuları savunuyor… FIFA’dan ceza bekliyor

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan karşılaşmanın yankıları, saha dışına da sıçradı. Arjantin milli takımının kutlamaları, siyasi ve diplomatik tepkilere yol açan bir meseleye dönüştü ve Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) yönelik resmi bir girişimin önünü açtı.
Bu gelişme, Arjantin milli takımının Atlanta'da İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından, İngiliz hükümetinin FIFA'dan Arjantin milli takımı hakkında soruşturma açmasını talep etmesiyle gerçekleşti.
Maçın ardından Arjantinli oyuncular, üzerinde siyah harflerle “Malvinas Adaları Arjantin’indir” yazan beyaz bir bayrağı saha zeminine serdiler.
FIFA, iki ülke arasındaki maç öncesinde Malvinas (Falkland) Adaları ve 1982 Savaşı ile ilgili sembolleri yasaklanmış siyasi semboller listesine dahil etmişti.