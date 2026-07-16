Büyük bir kriz patlamak üzere: Arjantin Cumhurbaşkanı oyuncuları savunuyor… FIFA’dan ceza bekliyor

Resmi talebin ardından, Birleşik Krallık hükümeti sözcüsü olası herhangi bir cezanın “FIFA’nın yetki alanına giren bir konu” olduğunu açıkladı ve alaycı bir tonla şunları ekledi: “Dünya Kupası bizim olmayabilir, ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir.”

Sözcü, “Birleşik Krallık’ın Falkland Adaları konusundaki tutumunun değişmediğini” ve hükümetin ada sakinlerine karşı taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu vurguladı.

Arjantin Cumhurbaşkanı ise Malvinas (Falkland) Adaları üzerindeki egemenlik talebini savundu ve ABD’deki Donald Trump yönetimi ile yakınlaşmanın “Birleşmiş Milletler’in İngiltere’yi adalar konusunda Arjantin ile müzakere masasına oturmaya zorlamasına olanak sağladığını” vurguladı. Ayrıca oyuncuları savunarak şunları söyledi: "Bu, tüm Arjantinlilerin paylaştığı bir duygudur ve bunu ifade etmeleri ve öyle davranmaları tamamen doğrudur. Ancak bu, yanlış yorumlara yol açmamalıdır: Futbol maçı, futbol maçıdır."

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Ve ekledi: “Teknik direktör (Lionel Scaloni) da böyle anladı, eski savaşçılar da böyle anladı; Malvinas gerçekten de Arjantin’e aittir ve biz onu diplomatik düzeyde ve akıllı hamlelerle geri alacağız.” Arjantin’in galibiyetinden birkaç saat önce, Çarşamba günü konuşan Mili, ismini vermeden, maçı Malvinas Savaşı’yla ilişkilendirip İngilizleri “işgalci korsanlar” olarak nitelendiren Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’i eleştirdi ve şöyle dedi: “Ucuz, popülist ve modası geçmiş milliyetçi sloganlara kapılmamalıyız. Bunun zor olduğunu anlıyorum, ancak Malvinas Adaları, ucuz ve sefil milliyetçi jestlerle değil, akıllı bir diplomasi ile geri alınır. Eğer bu konu uluslararası düzeye taşınırsa, son derece zavallı ve kötü bir durum olur.”

Ayrıca şunları ekledi: “Konuları karıştırmamak gerekir. Bu konuda Scaloni çok netti, gaziler de öyle.”