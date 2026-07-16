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Büyük bir kriz patlamak üzere: Arjantin Cumhurbaşkanı oyuncuları savunuyor… FIFA’dan ceza bekliyor

İspanya - Arjantin
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İngiltere - Arjantin
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Yeşil sahanın dışında gergin bir atmosfer

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan karşılaşmanın yankıları, saha dışına da sıçradı. Arjantin milli takımının kutlamaları, siyasi ve diplomatik tepkilere yol açan bir meseleye dönüştü ve Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) yönelik resmi bir girişimin önünü açtı.

Bu gelişme, Arjantin milli takımının Atlanta'da İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından, İngiliz hükümetinin FIFA'dan Arjantin milli takımı hakkında soruşturma açmasını talep etmesiyle gerçekleşti.

Maçın ardından Arjantinli oyuncular, üzerinde siyah harflerle “Malvinas Adaları Arjantin’indir” yazan beyaz bir bayrağı saha zeminine serdiler.

FIFA, iki ülke arasındaki maç öncesinde Malvinas (Falkland) Adaları ve 1982 Savaşı ile ilgili sembolleri yasaklanmış siyasi semboller listesine dahil etmişti.

  • Mili’nin yorumu: Oyuncuların davranışı anlaşılabilir

    Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, bugün Perşembe günü bu olayla ilgili olarak, bunun “sahada oyuncular arasında yaşanan şeyler” olduğunu ve diplomatik anlaşmazlığın bir parçası olmadığını belirterek, “El Observador” radyosuna yaptığı açıklamada şunları ekledi: "En kötü ihtimalle Arjantin 30 bin dolarlık para cezasına çarptırılacak. Oyuncuların davranışları anlaşılabilir; duygularına kapıldılar ve bu da ceza tartışmalarını gündeme getirdi."

    Ancak Birleşik Krallık’taki üst düzey siyasi çevreler bu hareketi masum bir adım olarak değerlendirmedi. “Sky News”in aktardığına göre, Keir Starmer hükümeti, bu pankartın saha içinde siyasi mesaj veya sloganları yasaklayan kuralları ihlal edebileceği gerekçesiyle FIFA’ya Arjantin milli takımı hakkında soruşturma açılması için resmi talepte bulundu.

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  • FIFA Kuralları Metinleri

    Oyunun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) yönetmeliklerine göre, Arjantinli oyuncuların yaptığı hareket bir cezayı gerektirebilir.

    Oyun kurallarının oyuncuların ekipmanlarına ilişkin dördüncü maddesi şöyle der: “Ekipmanlarda siyasi, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler ya da resimler bulunmamalıdır. Oyuncular, üretici firmanın logosu dışında siyasi, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler ya da resimler içeren iç çamaşırları veya reklamlar sergilememelidir.”

    Sonuç olarak, kuralda “herhangi bir ihlal durumunda, oyuncunun ve/veya takımın turnuva organizatörü, ulusal futbol federasyonu veya FIFA tarafından cezalandırılacağı” belirtilmektedir.

    Ancak metinde, Mili’nin açıkladığı hususlar dışında cezanın türü hakkında kesin bir bilgi yer almamaktadır.

    Genellikle para cezası uygulanır ve bu ceza, ilgili ülkenin federasyonuna, yani Arjantin Futbol Federasyonu’na (AFA) kesilir. Ancak cezalandırma kararı nihai olarak, FIFA’nın maçın nihai raporunu aldıktan ve yaşananların cezalandırılmayı gerektirdiğine karar verdikten sonra verilir.

    Bu durumda FIFA, Arjantinli oyuncuların davranışını saha içi davranış kuralları koduna aykırı olarak değerlendirebilir; zira Gianni Infantino liderliğindeki FIFA, oyuncular için yasaklanmış unsurların tam listesini açıklamaktadır. 

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  • Alaycı bir açıklama… Arjantinli bir yanıt

    Resmi talebin ardından, Birleşik Krallık hükümeti sözcüsü olası herhangi bir cezanın “FIFA’nın yetki alanına giren bir konu” olduğunu açıkladı ve alaycı bir tonla şunları ekledi: “Dünya Kupası bizim olmayabilir, ama Falkland Adaları kesinlikle bizimdir.”

    Sözcü, “Birleşik Krallık’ın Falkland Adaları konusundaki tutumunun değişmediğini” ve hükümetin ada sakinlerine karşı taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu vurguladı.

    Arjantin Cumhurbaşkanı ise Malvinas (Falkland) Adaları üzerindeki egemenlik talebini savundu ve ABD’deki Donald Trump yönetimi ile yakınlaşmanın “Birleşmiş Milletler’in İngiltere’yi adalar konusunda Arjantin ile müzakere masasına oturmaya zorlamasına olanak sağladığını” vurguladı. Ayrıca oyuncuları savunarak şunları söyledi: "Bu, tüm Arjantinlilerin paylaştığı bir duygudur ve bunu ifade etmeleri ve öyle davranmaları tamamen doğrudur. Ancak bu, yanlış yorumlara yol açmamalıdır: Futbol maçı, futbol maçıdır."

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    Ve ekledi: “Teknik direktör (Lionel Scaloni) da böyle anladı, eski savaşçılar da böyle anladı; Malvinas gerçekten de Arjantin’e aittir ve biz onu diplomatik düzeyde ve akıllı hamlelerle geri alacağız.”  Arjantin’in galibiyetinden birkaç saat önce, Çarşamba günü konuşan Mili, ismini vermeden, maçı Malvinas Savaşı’yla ilişkilendirip İngilizleri “işgalci korsanlar” olarak nitelendiren Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel’i eleştirdi ve şöyle dedi: “Ucuz, popülist ve modası geçmiş milliyetçi sloganlara kapılmamalıyız. Bunun zor olduğunu anlıyorum, ancak Malvinas Adaları, ucuz ve sefil milliyetçi jestlerle değil, akıllı bir diplomasi ile geri alınır. Eğer bu konu uluslararası düzeye taşınırsa, son derece zavallı ve kötü bir durum olur.”

    Ayrıca şunları ekledi: “Konuları karıştırmamak gerekir. Bu konuda Scaloni çok netti, gaziler de öyle.”

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