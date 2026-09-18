'Büyük bir ileri adım' - Adam Wharton, Lech Poznan karşısındaki farklı galibiyetin Crystal Palace'ın sezonunu başlatmasını umuyor

Palace, 2026-27 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı; dört maçta yalnızca bir galibiyet alıp üç kez mağlup olarak Premier League'de 16. sırada yer alıyor. İç sahadaki bu kötü gidişat, perşembe günkü Avrupa galibiyetini Wharton ve takım arkadaşları için bir dönüm noktası gibi hissettirdi.

Orta saha oyuncusu, TNT Sports'a Sage yönetiminde ritim bulmaları hakkında konuşurken şunları söyledi: "Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var, henüz çok erken, çok sayıda yeni transfer var. Mümkün olduğunca hızlı şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yavaş bir başlangıç yaptık ama bu akşam ileriye doğru harika bir adım oldu. Savunmada hâlâ daha sıkı olmamız gereken bazı anlar vardı ama kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım."

Menajerin agresif taktiklerine uyum sağlaması sorulduğunda ise şunları ekledi: "Menajer çok hücum odaklı, önde baskı yapmamızı istiyor. Antrenmanlarda bu düzenler üzerinde çalışıyoruz ve bence tek pas oynadığımız birkaç iyi an vardı, bunun oturmaya başladığını görmek güzel. Oyunu rakip yarı sahaya yıktığınızda taraftarı da arkanıza alıyorsunuz ve böyle gecelerde taraftar desteğini almak yardımcı oluyor. Bu da bizi ileri itti."

Bir önceki Konferans Ligi serüvenlerinin kendilerini bu tür gecelere nasıl hazırladığı üzerine konuşan oyuncu, şunları kaydetti: "Geçen yıl birçok oyuncu için tamamen yeniydi. Premier League'den farklı bir oyun, farklı bir tempo. Burada bazen oyun biraz daha taktiksel oluyor. Geçen sezondan gelen deneyimle bu sezona girmek bize yalnızca yardımcı olacak."