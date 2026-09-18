Crystal Pix
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'Büyük bir ileri adım' - Adam Wharton, Lech Poznan karşısındaki farklı galibiyetin Crystal Palace'ın sezonunu başlatmasını umuyor
Baskın performans farklı galibiyeti getirdi
Palace, Selhurst Park'ta Polonya ekibine ilk yarıda attığı üç golle üstünlük kurdu; goller Yeremy Pino, Chris Richards ve Jorgen Strand Larsen'den geldi. Maçın sonlarında Radoslaw Murawski'nin kırmızı kart görmesi konuk ekibi 10 kişi bıraktı ve bu da Eddie Nketiah'ın dördüncü golü atmasının önünü açtı. Rahat geçen 4-0'lık galibiyet, Palace'ın Avrupa futbolundaki en farklı galibiyeti oldu.
- Craig Mercer
“Büyük bir ileri adım”
Palace, 2026-27 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı; dört maçta yalnızca bir galibiyet alıp üç kez mağlup olarak Premier League'de 16. sırada yer alıyor. İç sahadaki bu kötü gidişat, perşembe günkü Avrupa galibiyetini Wharton ve takım arkadaşları için bir dönüm noktası gibi hissettirdi.
Orta saha oyuncusu, TNT Sports'a Sage yönetiminde ritim bulmaları hakkında konuşurken şunları söyledi: "Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var, henüz çok erken, çok sayıda yeni transfer var. Mümkün olduğunca hızlı şekilde uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yavaş bir başlangıç yaptık ama bu akşam ileriye doğru harika bir adım oldu. Savunmada hâlâ daha sıkı olmamız gereken bazı anlar vardı ama kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım."
Menajerin agresif taktiklerine uyum sağlaması sorulduğunda ise şunları ekledi: "Menajer çok hücum odaklı, önde baskı yapmamızı istiyor. Antrenmanlarda bu düzenler üzerinde çalışıyoruz ve bence tek pas oynadığımız birkaç iyi an vardı, bunun oturmaya başladığını görmek güzel. Oyunu rakip yarı sahaya yıktığınızda taraftarı da arkanıza alıyorsunuz ve böyle gecelerde taraftar desteğini almak yardımcı oluyor. Bu da bizi ileri itti."
Bir önceki Konferans Ligi serüvenlerinin kendilerini bu tür gecelere nasıl hazırladığı üzerine konuşan oyuncu, şunları kaydetti: "Geçen yıl birçok oyuncu için tamamen yeniydi. Premier League'den farklı bir oyun, farklı bir tempo. Burada bazen oyun biraz daha taktiksel oluyor. Geçen sezondan gelen deneyimle bu sezona girmek bize yalnızca yardımcı olacak."
Norveçli forvet yeniden ayağa kalkmanın keyfini çıkarıyor
Farklı galibiyet, yüksek baskı altındaki penaltıyı kullanarak bu sezon altı maçta gol sayısını dörde çıkaran Strand Larsen için de en az bunun kadar önemliydi.
Kulüp ve milli takım adına kullandığı önceki iki penaltıyı kaçırdıktan sonra 12 yarddan gol perdesini açmanın rahatlığını yaşayan forvet, TNT Sports'a şöyle konuştu: "Arka arkaya iki [penaltı] kaçırdığınızda topa çok sert vurmanız gerekir. Riskli bir vuruştu, beklediğimden biraz daha yükseğe gidiyordu. Hoşuma gitti. Yeremy benim kardeşim. Belki onu kullanmayı hak etmişti ama ben, iki tane kaçırdıktan sonra buna ihtiyaç duyuyordum.
"Hepimiz kendimizi taraftarlara göstermek istiyoruz. İşler yolunda gittiğinde gerçekten çok iyi gidiyor. Bu maçı daha farklı da kazanabilirdik. Aklımızın bir köşesinde pazar günkü maç vardı."
- Crystal Pix
Premier League'de geri dönüş hedefleniyor
Palace şimdi bu Avrupa ivmesini, geçen hafta sonu lige yeni yükselen Ipswich Town'a karşı alınan can yakıcı 3-2'lik yenilginin ardından lig puanlarına çevirmek zorunda. Sage, oyuncularının pazar günü küme düşme hattına erken girme tehlikesinden uzak durmak için aynı hücum özgüvenini göstermesini istiyor. Bu hafta sonu alınacak bir galibiyet, sezon milli ara için durmadan önce Selhurst Park çevresindeki havayı düzeltecektir.
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