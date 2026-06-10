Almanya'nın çifte şampiyonluğunu kazanan takımın halen forvet pozisyonunda oynayan oyuncusu, Perşembe gecesi Senegal'in Suudi Arabistan'la oynadığı son hazırlık maçında çok kısa bir süre içinde iki sarı kart gördü ve erken bir şekilde oyundan atıldı.
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Büyük bir fırsatı kaçırdı ve iki dakika içinde sarı kart gördü: Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı, FC Bayern’in bir oyuncusu için tam bir kabusa dönüştü
Jackson, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda oynanan ve golsüz berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçta 62. dakikada oyuna girdi. Yaklaşık beş dakika sonra Afrikalılar için öne geçme fırsatını yakaladı, ancak Sarr'ın ortasında topu kısa mesafeden acı bir şekilde kalenin yanından dışarı attı.
Maçın son dakikalarında durum daha da kötüye gitti: 82. dakikada orta sahada top mücadelesinde bacağını çok yükseğe kaldırarak rakibinin göğüs hizasına vurduğu için sarı kart gördü.
Bundan iki dakika geçmeden maçı tamamladı: Jackson orta saha çizgisi hizasında topu kaybetti, Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan'ın peşine düştü ve koşu mücadelesinde onun topuğuna tekme attı. Rakibi acı içinde yerde kıvranırken, Jackson sarı kart gördü ve sahadan atıldı.
Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası finallerinde Senegal zorlu bir gruba düştü: Jackson ve takım arkadaşları, şampiyonluk adayı Fransa, güçlü bir rakip olarak görülen Norveç ve Irak ile karşılaşacak.
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Nicolas Jackson, Chelsea'de kalacak mı?
Dünya Kupası'ndan sonra Jackson'ın geleceğinin ne olacağı henüz belli değil. Kesin olan tek şey, Münih'teki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye geri döneceği. Orada aslında satılma ihtimali yüksek bir oyuncu olarak görülürken, son zamanlarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Daily Mail gazetesi kısa süre önce, Chelsea'nin planının, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Jackson'a yeni sezon kadrosunda yer alması için kendini kanıtlama şansı vermek olduğunu yazdı. Jackson'ın kulüp içinde hâlâ "yüksek itibara" sahip olduğu belirtildi.
2025'te Almanya'ya gidişi, özellikle o dönemki teknik direktör Enzo Maresca ile yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu. Maresca artık görevde değil ve yeni sezonda Alonso görevi devralacak. Jackson'ın Chelsea'de kalıp forma giyme ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğu belirtiliyor.
Nicoloas Jackson, Chelsea FC ile 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı
Premier Lig'den Jackson için teklifler geldiği söylenirken, 24 yaşındaki forvet Chelsea'de kalmaya açık olduğunu belirtti. Ancak bunun şartı, düzenli olarak forma giyebilmesi. Jackson'ın yanı sıra Chelsea'nin forvet kadrosunda Joao Pedro, Liam Delap ve Emmanuel Emegha da yer alıyor.
Ancak kanatlarda ve forvetin arkasında da oynayabilen Jackson, 2023 yılında 35 milyon eurodan fazla transfer ücreti karşılığında FC Villarreal'den Chelsea'ye transfer oldu. Oradaki sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.
FC Bayern'de 2025/26 sezonunda yedek oyuncu olarak genel olarak oldukça iyi bir sezon geçirdi, ancak Münih ekibinin 65 milyon euroluk yüksek satın alma opsiyonunu kullanmasına yetecek kadar kendini gösteremedi. Bayern formasıyla 34 maçta forma giyen Jackson, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.
Son on Dünya Kupası gol kralı
Turnuva yılı Gol krallığı Ülke Gol sayısı 2022 Kylian Mbappe Fransa 8 2018 Harry Kane İngiltere 6 2014 James Rodriguez Kolombiya 6 2010 Thomas Müller Almanya 5 2006 Miroslav Klose Almanya 5 2002 Ronaldo Brezilya 8 1998 Davor Suker Hırvatistan 6 1994 Oleg Salenko Rusya 6 1990 Toto Schillaci İtalya 6 1986 Gary Lineker İngiltere 6