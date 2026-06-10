Büyük bir fırsatı kaçırdı ve iki dakika içinde sarı kart gördü: Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçı, FC Bayern’in bir oyuncusu için tam bir kabusa dönüştü

Dünya Kupası'ndan sonra Jackson'ın geleceğinin ne olacağı henüz belli değil. Kesin olan tek şey, Münih'teki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Chelsea'ye geri döneceği. Orada aslında satılma ihtimali yüksek bir oyuncu olarak görülürken, son zamanlarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Daily Mail gazetesi kısa süre önce, Chelsea'nin planının, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Jackson'a yeni sezon kadrosunda yer alması için kendini kanıtlama şansı vermek olduğunu yazdı. Jackson'ın kulüp içinde hâlâ "yüksek itibara" sahip olduğu belirtildi.

2025'te Almanya'ya gidişi, özellikle o dönemki teknik direktör Enzo Maresca ile yaşadığı anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu. Maresca artık görevde değil ve yeni sezonda Alonso görevi devralacak. Jackson'ın Chelsea'de kalıp forma giyme ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğu belirtiliyor.