GOAT süperstarları Ronaldo ile Lionel Messi, sırasıyla 41 ve 39 yaşlarında son Dünya Kupası'nda boy göstermişti, ancak onlar her zaman kuralın istisnası oldu. Kane onların izinden gidip benzer bir uzun ömürlülük sergileyebilir mi?

Bu soru, denkleme bir dört yıllık döngü daha eklenmişken, Waddle'a yöneltildiğinde, eski İngiltere yıldızı BetBrain iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Fit olmak harika bir şey. Bazı oyuncular gelişir, yaş aldıkça daha iyi olur. Bazıları bunu daha kolay bulur. Daha kolay değil ama kolay.

“Onun bacaklarının iki yıl sonra nasıl olacağını göreceğiz, hatta Avrupa Şampiyonası'nda bile. İnsanlar bunu sorgulayacak. Harry'nin avantajı şu ki o fit bir çocuk, bunu biliyoruz. Hıza bağlı oynayan bir isim değil. Müthiş bir futbol zekâsı var.

“Bazen turnuvalarda oyuncuları görürsünüz ve ‘Bacakları artık gidiyor’ diye düşünürsünüz. Örnek olarak Ronaldo'ya bakıyorum. Dünya Kupası'nda Portekiz'i izledim ve benim gözümde onun bacakları o futbol seviyesi için bitmişti. Lionel Messi ise takım arkadaşlarının ülkedeki herkesi dışarı tekmelemeye karar vermesine kadar hâlâ bazı müthiş anlar yaşatıyordu.

“Bu yüzden bence öyle bir zaman ve yer geliyor ki gerçekten, ‘Evet, hâlâ oynayabilir ve Miami'de Messi'nin yaptığı gibi, kendisi için iyi bir seviyede hâlâ oynayabilir’ diye düşünmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, Ronaldo da Suudi Arabistan'da bunun altından hâlâ kalkabiliyor. Ve Harry de eninde sonunda Bundesliga'nın fazla hızlı olduğunu düşündüğünüz bir döneme gelecek. Oradan sonra nereye gidersiniz?

“Bir sonraki Dünya Kupası, bence onun için o turnuvada oynamak açısından büyük bir talep. Bence bu oyuncuların bazıları, ‘Evet, hâlâ futbol oynuyorum ama o seviye artık bende yok ve bunun keyfini çıkardım’ diye düşünebilir. Bence bu oyuncuların bazıları fazla uzun süre oynamaya çalışıyor ve bu da üzerlerinde iyi durmuyor. Ama eminim Harry, ‘Hayır, artık İngiltere için oynayamam’ deme zamanının ne zaman doğru olduğunu bilecektir.”