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‘Büyük beklenti’ - Eski İngiltere yıldızı Chris Waddle, Harry Kane’in 2030 Dünya Kupası’yla ilgili geleceğine dair tahminde bulunurken Cristiano Ronaldo’yu uyarı olarak gösterdi
Tarihe geçen golcü ve İngiltere forma giyme rekoru yakınında
Beklenti, İngiltere’yi 2026 Dünya Kupası’nda üçüncülüğe taşıyan kaptan olarak, 2028 yazında kendi ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası yolunda ve turnuvada önemli bir rol oynayacağı yönünde.
O tarihe kadar Kane’in daha fazla tarihe geçmesi bekleniyor. Adına yazdırdığı 85 golle şimdiden İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu konumunda ve 125 maçla Peter Shilton’a ait tüm zamanların appearance rekorunu egale etmesine yalnızca dört maç kaldı.
Thomas Tuchel, hücumda ilham vermesi için Bayern Münih’in golcüsüne güvenmeye devam edecek, zira 9 numara pozisyonunda bulunabilecek alternatif seçenek sayısı az - ancak kısa süre önce 33 yaşına giren Kane sonsuza kadar devam edemez.
- Getty/GOAL
Kane, Ronaldo ve Messi'nin uzun ömürlülüğünü yakalayabilir mi?
GOAT süperstarları Ronaldo ile Lionel Messi, sırasıyla 41 ve 39 yaşlarında son Dünya Kupası'nda boy göstermişti, ancak onlar her zaman kuralın istisnası oldu. Kane onların izinden gidip benzer bir uzun ömürlülük sergileyebilir mi?
Bu soru, denkleme bir dört yıllık döngü daha eklenmişken, Waddle'a yöneltildiğinde, eski İngiltere yıldızı BetBrain iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Fit olmak harika bir şey. Bazı oyuncular gelişir, yaş aldıkça daha iyi olur. Bazıları bunu daha kolay bulur. Daha kolay değil ama kolay.
“Onun bacaklarının iki yıl sonra nasıl olacağını göreceğiz, hatta Avrupa Şampiyonası'nda bile. İnsanlar bunu sorgulayacak. Harry'nin avantajı şu ki o fit bir çocuk, bunu biliyoruz. Hıza bağlı oynayan bir isim değil. Müthiş bir futbol zekâsı var.
“Bazen turnuvalarda oyuncuları görürsünüz ve ‘Bacakları artık gidiyor’ diye düşünürsünüz. Örnek olarak Ronaldo'ya bakıyorum. Dünya Kupası'nda Portekiz'i izledim ve benim gözümde onun bacakları o futbol seviyesi için bitmişti. Lionel Messi ise takım arkadaşlarının ülkedeki herkesi dışarı tekmelemeye karar vermesine kadar hâlâ bazı müthiş anlar yaşatıyordu.
“Bu yüzden bence öyle bir zaman ve yer geliyor ki gerçekten, ‘Evet, hâlâ oynayabilir ve Miami'de Messi'nin yaptığı gibi, kendisi için iyi bir seviyede hâlâ oynayabilir’ diye düşünmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz, Ronaldo da Suudi Arabistan'da bunun altından hâlâ kalkabiliyor. Ve Harry de eninde sonunda Bundesliga'nın fazla hızlı olduğunu düşündüğünüz bir döneme gelecek. Oradan sonra nereye gidersiniz?
“Bir sonraki Dünya Kupası, bence onun için o turnuvada oynamak açısından büyük bir talep. Bence bu oyuncuların bazıları, ‘Evet, hâlâ futbol oynuyorum ama o seviye artık bende yok ve bunun keyfini çıkardım’ diye düşünebilir. Bence bu oyuncuların bazıları fazla uzun süre oynamaya çalışıyor ve bu da üzerlerinde iyi durmuyor. Ama eminim Harry, ‘Hayır, artık İngiltere için oynayamam’ deme zamanının ne zaman doğru olduğunu bilecektir.”
Kane, 2030 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek mi?
2015'te İngiltere A Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan Kane, dördüncü Dünya Kupası'nda yer alma ihtimali sorulduğunda şunları söyledi: “Kariyerimin en iyi sezonunun ardından geliyorum ve 33 yaşıma giriyorum. Bunu söylemek imkânsız, dört yıl çok uzun bir süre.
“Daha önce de söyledim, İngiltere forması giymek benim en büyük hedefim. Kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum. Bakalım. Bu konularda kendime hiçbir zaman sınır koymam. Bu şekilde performans göstermeye devam ettiğim sürece İngiltere'yi temsil edeceğim. Ama dört yıl uzun bir süre. Kendimi fazla kaptırmıyorum.”
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İngiltere fikstürü: Sıradaki maç UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile
İngiltere, Kane'in kendi geleceğini belirlemesine izin verecek; bu hakkı yıllar içindeki olağanüstü başarılarıyla kazandı. Etkili bir katkı yapabilecek durumda olduğunu hissettiği sürece oynamaya devam etme fırsatı tanınacak.
Bundesliga şampiyonu Bayern'de kulüp maçlarına dönüş, Ballon d’Or konuşmaları hâlâ sürerken, İngiltere'nin 26 Eylül'de dünya şampiyonu İspanya'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'ndeki son kampanyasına başlamasından önce gerçekleşecek.
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