"Büyük adımlar atmak için ilerle" - Chelsea'nin Joao Pedro'su Arsenal'e olağanüstü bir transfer gerçekleştireceği tahmin ediliyor
'Dünya klasmanı' Joao Pedro, Chelsea'de başarılı bir performans sergiliyor.
Liam Rosenior'un Stamford Bridge'e gelmesinden bu yana, Pedro Avrupa'nın en etkili golcülerinden biri haline geldi. Forvet, yeni yönetim altında sadece 15 maçta 11 gol atarak Enzo Maresca yönetimindeki önceki toplam gol sayısını aştı. Bu inanılmaz performans, diğer dörtlü grup adayı Aston Villa'ya karşı attığı muhteşem hat-trick'in yanı sıra, Wrexham'ı yendikleri son FA Cup maçında attığı golü de içeriyor ve Blues'un hücumunun odak noktası olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Rosenior, bu heyecanı hızla körükleyerek forveti "dünya klasmanı" olarak nitelendirdi ve şu anda onu dünya futbolundaki hiçbir oyuncu ile takas etmeyeceğini vurguladı.
Davis şok edici çapraz sermaye geçişini destekliyor
Stamford Bridge'i aydınlatmadan çok önce onu tanıyanların dikkatini çeken şey, tam da bu tür yıkıcı formuydu. Eski Watford takım arkadaşı Davis, eski takım arkadaşının patlayıcı ilerlemesini yakından izliyor ve onun başarısından hiç şaşırmıyor - hatta çok tartışmalı, büyük bir transferin yakında gerçekleşebileceğini öngörüyor.
Emirates'e olası bir transfer hakkında konuşan Davis, talkSPORT'aşunları söyledi: "Evet, kesinlikle [bunu görebilirsiniz]. Antrenmanlarda onun kalitesini göreceksiniz. Onunla oynarken bile, o Brezilyalı, bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu bilen bir yetenek ve kendine güveni var. Aynı zamanda iyi bir adam. Saygısız ya da benzeri bir şey değil; sadece harika bir insan. Evet, kesinlikle büyük adımlar atabileceğini görebilirsiniz. Onu şu anda Chelsea'de görmek... Arsenal'e ya da benzeri bir yere gitse bile şaşırmam; o çok iyi."
Havertz'in izinden mi gidiyor?
Arsenal'e transfer olması halinde Pedro, Kai Havertz'in izinden gidecek. Havertz, Chelsea'den Arsenal'e transfer olarak Mikel Arteta'nın şampiyonluk peşindeki takımının önemli bir parçası haline gelmişti. Chelsea taraftarları en yeni yıldızlarını elinde tutmak için çabalarken, Davis'in bahsettiği "büyük adımlar" Pedro'nun Premier League'i kazanma arzusuyla ilgili olabilir. Pedro'nun yeteneği ve teknik becerisi, teorik olarak Arsenal'in akıcı hücum sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacaktır, ancak Chelsea'nin onu satmak istemediği de bir gerçektir.
Avrupa'nın zorlu mücadelesinde acil odak noktası
Transfer söylentilerine rağmen, Chelsea'nin sezonunu kurtarmak için Pedro'nun önceliği sahada kalmalıdır. The Blues, gelecek yıl Avrupa'nın elit futbol liglerinde yerini garantilemek için Premier League'de kritik öneme sahip ilk dört sırayı elde etmek için mücadele ediyor. Bu iç saha mücadelesi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain'e karşı alınan 5-2'lik yıkıcı yenilginin ardından Avrupa'da üstlenilen devasa görevle paralel olarak devam ediyor. Önümüzdeki hafta Stamford Bridge'de oynanacak ikinci maçta her şeyin mümkün olduğu bir ortamda, Pedro ve takım arkadaşları mucizevi bir geri dönüşe imza atmak için muazzam bir performans sergilemek zorunda.
