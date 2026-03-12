"Büyük adımlar atmak için ilerle" - Chelsea'nin Joao Pedro'su Arsenal'e olağanüstü bir transfer gerçekleştireceği tahmin ediliyor

Stamford Bridge'i aydınlatmadan çok önce onu tanıyanların dikkatini çeken şey, tam da bu tür yıkıcı formuydu. Eski Watford takım arkadaşı Davis, eski takım arkadaşının patlayıcı ilerlemesini yakından izliyor ve onun başarısından hiç şaşırmıyor - hatta çok tartışmalı, büyük bir transferin yakında gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Emirates'e olası bir transfer hakkında konuşan Davis, talkSPORT'aşunları söyledi: "Evet, kesinlikle [bunu görebilirsiniz]. Antrenmanlarda onun kalitesini göreceksiniz. Onunla oynarken bile, o Brezilyalı, bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu bilen bir yetenek ve kendine güveni var. Aynı zamanda iyi bir adam. Saygısız ya da benzeri bir şey değil; sadece harika bir insan. Evet, kesinlikle büyük adımlar atabileceğini görebilirsiniz. Onu şu anda Chelsea'de görmek... Arsenal'e ya da benzeri bir yere gitse bile şaşırmam; o çok iyi."