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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Bütün yollar tehlikeye çıkıyor: Madrid derbisi gecesinde Mourinho'nun uykusunu kaçıran 5 kâbus

FEATURES
J. Mourinho
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Portekiz
İspanya
Brezilya

Erken bir sınav, Portekizli teknik direktörü ertelenemeyecek sorularla karşı karşıya bırakıyor

Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, yarın pazar günü Atlético Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen başkent derbisine, teknik ve zihinsel açıdan yaşanan çok yönlü krizlerin gölgesinde, kraliyet takımını saran bir endişe atmosferi içinde giriyor.

Mourinho'nun ikinci döneminin başlangıcı, Real Madrid taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı. Takım, bir dizi maçını sonuca bağlamakta zorlanırken, güçlü bir çıkış yapan ve galibiyetlerini çok daha ikna edici bir şekilde alan Barcelona ile erkenden karşılaştırılmaya başlandı.

Real Madrid'in "Riyadh Air Metropolitano" stadından yalnızca üç puanla değil, aynı zamanda İspanya Ligi'ndeki bu sezonun ilk büyük sınavında takıma ve taraftarına güveni yeniden kazandıracak bir galibiyetle çıkması gerekiyor.

Ancak görev, merakla beklenen karşılaşma öncesinde ortaya çıkan 5 belirgin krizin gölgesinde karmaşık görünüyor. "Kooora" bu krizleri aşağıdaki satırlarda ele alıyor:

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  • Savunma hataları

    Real Madrid galibiyetler elde etse de, La Liga'daki son iki maç savunma hattındaki bariz bir sorunu gözler önüne serdi. Kötü pozisyon alma, bireysel ve toplu hatalar takıma 3 gol yemenin faturasını çıkardı.

    Real Madrid, turnuvanın ilk 6 haftasında yalnızca bir maç kaybetti; ancak yediği son üç golün tamamı savunma hatalarından geldi. Bunların ikisi Elche karşısında, biri ise Rayo Vallecano karşısında yaşandı.

    Elche maçında Abel Ossorio, altı pas içinde kolayca yükselerek bir ortayı ağlara gönderdi; Real Madrid'in stoperlerinden gerçek bir baskı yoktu ve top Ossorio'yu geçseydi topla buluşabilecek konumda başka bir forvet daha vardı.

    İkinci gol de daha iyi durumda değildi. Fer Niño, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra Thibaut Courtois'nın kalesinin en sağ köşesine gönderdi; stoperlerin bariz bir yokluğu söz konusuydu, Fede Valverde ise müdahaleye çalıştı ancak top ayaklarının arasından geçti.

    Rayo Vallecano maçında ise gol, ortak bir savunma hatasının ardından geldi. Eduardo Camavinga topla oynamayı başaramayınca top Sergio Camello'ya ulaştı; o da yerinden çıkmasını değerlendirerek Courtois'nın ilerlediği anda topu Ibrahima Konaté'nin ayaklarının arasından gönderdi.

    Bu detaylar daha az tehlikeli rakipler karşısında tedavi edilebilir görünebilir; ancak herhangi bir hatayı cezalandırabilecek forvetlere sahip olan Atlético karşısında gerçek bir soruna dönüşebilir.

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  • Vinicius bilmecesi

    Mourinho'nun sorunları savunma hattıyla sınırlı değil; zira Vinicius Junior, sezon başından bu yana dikkat çeken form düşüşüyle hücum düzeninde bir başka bilmece hâline gelmiş durumda.

    Real Madrid taraftarı, Vinicius ve Kylian Mbappe'den oluşan ürkütücü bir hücum ikilisi üzerine bel bağlıyordu; ancak iki yıldız arasında beklenen uyum şu ana kadar arzu edilen şekilde ortaya çıkmadı, öte yandan Brezilyalı bireysel anlamda da zorlanıyor.

    Vinicius, 6 maçta 511 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında yalnızca bir gol kaydetti; bu, hücumdaki olgunluğunun ileri bir aşamasına ulaştıktan sonra sergilemeye alışkın olduğu seviyelerin çok uzağında bir oran.

    Buna karşılık Mbappe, 540 dakikada 7 gol kaydetti; her 77 dakikada bir gol ortalamasıyla, sezon başında ikili arasındaki hücum verimliliği farkını gözler önüne serdi.

    "Sofascore" istatistiklerine göre 5 net gol fırsatını harcaması, Vinicius'un kale önündeki sıkıntısını daha da artırıyor; bu durum, ilk 11'den çıkma ihtimali üzerine tartışmaların kapısını araladı.

    Ancak Mourinho oyuncusunu savunmaya devam ediyor ve kendi ifadesiyle, ona yönelik eleştirilerin artmasını "meyve veren bir ağaç" olmasına bağlıyor.

    Ve en önemli soru şu şekilde kalıyor: Portekizli teknik adam Vinicius'u kadro dışı bırakmaya karar verse bile, Real Madrid'in bu mevkide onun yerini doldurabilecek bir alternatifi var mı?

  • İkinci yarı: tekrarlayan bir kriz

    Real Madrid'in devre arasından sonra yaşadığı dönüşümler, belki de sezon başından bu yana en net soru işaretlerinden birini temsil ediyor.

    Takım ilk yarıda güçlü ya da kabul edilebilir bir görüntü sergiliyor, ancak devre arasından sonra konsantrasyonunun ve kontrolünün büyük bir kısmını yitiriyor. Bu durum Elche ve Rayo Vallecano maçlarında açıkça ortaya çıktı.

    Elche karşısında Real Madrid iki golle öne geçti ve maçın gidişatına hâkim oldu. Ardından mücadele çoktan bitmiş gibi aniden geriledi ve rakibine geri dönüş fırsatı verdi.

    Elche, ikinci yarıda iki gol atmayı başardı, ayrıca topa yüzde 60 oranında sahip oldu ve durumu tersine çevirmeye çok yaklaştı. Ancak Real Madrid bu sezon ikinci kez durumu kurtardı.

    Aynı senaryo Rayo Vallecano karşısında da tekrarlandı. Kraliyet takımı üç golle öne geçtikten sonra oyuncular belirgin biçimde geriledi ve yorgunluğun performansı etkilediği görüldü. Rayo bunu değerlendirerek bir gol attı ve topa sahip oldu, ardından Kylian Mbappé dördüncü golle maçı bitirdi.

    Mourinho, bu sorunu Elche maçının ardından net bir şekilde şu sözlerle özetledi: "Beni rahatsız eden şey, bu tür maçları kolayca bitirebilecekken bunu yapmıyor olmamız."

    Portekizli teknik direktör, oyuncularının mücadelenin bittiğini hissettikten sonra rakibin maça geri dönmesine izin verdiğini kabul etti. Bu, Madrid derbisi büyüklüğünde bir maçta tolere edilemeyecek bir sorun.

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  • Bernabéu dışında çilesi sürüyor

    Real Madrid kendi sahasında daha iyi performanslar ortaya koyuyor olsa da, başkentten ayrılıp rakiplerinin sahalarına gittiğinde tablo belirgin biçimde değişiyor.

    Takım deplasman serüvenine Espanyol karşısında son anlarda gelen bir golle aldığı katil galibiyetle başladı; ardından Santiago Bernabeu dışındaki ikinci maçını Real Betis karşısında oynadı ve bu karşılaşma şimdiye kadarki tek yenilgisiyle sonuçlandı.

    Üçüncü sınav ise Elche karşısında geldi. Real Madrid iki golle öne geçmesine rağmen ikinci yarıda ciddi biçimde zorlandı, kendi lehine görünen bir maçı karmaşık bir mücadeleye çevirdi ve iki puan kaybetmeye yaklaştı.

    İşte tam da burada tek bir maçın sonucunu aşan bir sorun ortaya çıkıyor; çünkü Real Madrid'in taraftarından uzakta oynadığında oyunun temposunu belirleme ve maçları kontrol altında tutma becerisiyle ilgili soru işaretleri koymak artık kaçınılmaz hale geldi.

    Rakamlar da krizin bu sezona özgü olmadığına işaret ediyor; zira Real Madrid deplasmanda oynadığı son 10 maçın 5'inde puan kaybetti.

    "Riyadh Air Metropolitano" sahasında oynanacak Atletico maçıyla birlikte, takımın maçın baskısıyla başa çıkma ve 90 dakika boyunca konsantrasyonunu koruma becerisi de sınanmış olacak.

  • Atletico: Rakamların düğümü

    Teknik sorunların yanı sıra, Real Madrid'in komşusu Atletico karşısındaki son maçlarının tarihi, kraliyet ekibi için endişe verici birçok işaret barındırıyor.

    İki takım arasında İspanya Ligi'nde oynanan son 7 maçta Real Madrid, 2 mağlubiyet ve 4 beraberliğe karşılık yalnızca 1 galibiyet elde etti.

    Real Madrid'in "Metropolitano" statındaki karnesine bakıldığında görev daha da zorlaşıyor; zira Atletico'nun kalesine yaptığı son 5 ziyarette 3 kez kaybetti ve 1 maçta berabere kaldı.

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