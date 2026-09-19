Bütün yollar tehlikeye çıkıyor: Madrid derbisi gecesinde Mourinho'nun uykusunu kaçıran 5 kâbus

Real Madrid galibiyetler elde etse de, La Liga'daki son iki maç savunma hattındaki bariz bir sorunu gözler önüne serdi. Kötü pozisyon alma, bireysel ve toplu hatalar takıma 3 gol yemenin faturasını çıkardı.

Real Madrid, turnuvanın ilk 6 haftasında yalnızca bir maç kaybetti; ancak yediği son üç golün tamamı savunma hatalarından geldi. Bunların ikisi Elche karşısında, biri ise Rayo Vallecano karşısında yaşandı.

Elche maçında Abel Ossorio, altı pas içinde kolayca yükselerek bir ortayı ağlara gönderdi; Real Madrid'in stoperlerinden gerçek bir baskı yoktu ve top Ossorio'yu geçseydi topla buluşabilecek konumda başka bir forvet daha vardı.

İkinci gol de daha iyi durumda değildi. Fer Niño, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra Thibaut Courtois'nın kalesinin en sağ köşesine gönderdi; stoperlerin bariz bir yokluğu söz konusuydu, Fede Valverde ise müdahaleye çalıştı ancak top ayaklarının arasından geçti.

Rayo Vallecano maçında ise gol, ortak bir savunma hatasının ardından geldi. Eduardo Camavinga topla oynamayı başaramayınca top Sergio Camello'ya ulaştı; o da yerinden çıkmasını değerlendirerek Courtois'nın ilerlediği anda topu Ibrahima Konaté'nin ayaklarının arasından gönderdi.

Bu detaylar daha az tehlikeli rakipler karşısında tedavi edilebilir görünebilir; ancak herhangi bir hatayı cezalandırabilecek forvetlere sahip olan Atlético karşısında gerçek bir soruna dönüşebilir.