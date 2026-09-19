Bütün yollar tehlikeye çıkıyor: Madrid derbisi gecesinde Mourinho'nun uykusunu kaçıran 5 kâbus

Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, yarın pazar günü Atlético Madrid'e karşı oynanacak merakla beklenen başkent derbisine, teknik ve zihinsel açıdan yaşanan çok yönlü krizlerin gölgesinde, kraliyet takımını saran bir endişe atmosferi içinde giriyor.
Mourinho'nun ikinci döneminin başlangıcı, Real Madrid taraftarlarının beklentilerini karşılayamadı. Takım, bir dizi maçını sonuca bağlamakta zorlanırken, güçlü bir çıkış yapan ve galibiyetlerini çok daha ikna edici bir şekilde alan Barcelona ile erkenden karşılaştırılmaya başlandı.
Real Madrid'in "Riyadh Air Metropolitano" stadından yalnızca üç puanla değil, aynı zamanda İspanya Ligi'ndeki bu sezonun ilk büyük sınavında takıma ve taraftarına güveni yeniden kazandıracak bir galibiyetle çıkması gerekiyor.
Ancak görev, merakla beklenen karşılaşma öncesinde ortaya çıkan 5 belirgin krizin gölgesinde karmaşık görünüyor. "Kooora" bu krizleri aşağıdaki satırlarda ele alıyor:
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