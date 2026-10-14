Roma'nın teknik direktörü İtalyan Gian Piero Gasperini, maça mümkün olan en iyi şekilde başladı; Real Madrid'in orta sahasına baskı yaparak rakibini toptan mahrum bıraktı ve bunda fazlasıyla başarılı oldu.

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho ise orta sahada Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde ikilisine şans vererek Gasperini'nin planının işlemesine yardımcı oldu.

Bu iki oyuncu, İngiliz Jude Bellingham ile birlikte, İtalyan baskısı altında topu oyuna çıkarmakta başarısız oldu. Bu da Real Madrid'in ilk golü yiyene kadar tamamen çökmesine neden oldu.

Fransız yıldız Kylian Mbappe beraberlik golünü kaydetmiş olsa da, bu tamamen bireysel bir hünerin ürünüydü ve Real Madrid adına bir takım oyununa işaret etmiyordu.

Real Madrid'in topa daha fazla hâkim olabilmek ve İtalyan ekibinin orta sahada kurduğu kıskaçtan kurtulabilmek için Bernardo Silva ve Arda Güler kalibresinde bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyordu.