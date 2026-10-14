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Bütün yollar Roma'ya çıkar: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde tarihi geri dönüşü nasıl başardı?

FEATURES
Analysis
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
İtalya
İspanya

İspanyol kulübü uzaklardan geri döndü

Real Madrid ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İtalya'nın başkentinin tarihi boyunca tanık olduğu sanat örneklerinden biriydi; ancak bu kez o sanatların modern yüzüyle, yani futbolla.

Real Madrid, İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanarak tarihi bir geri dönüş gerçekleştirdi.

  • Real Madrid'in orta sahası: büyük kriz

    Roma'nın teknik direktörü İtalyan Gian Piero Gasperini, maça mümkün olan en iyi şekilde başladı; Real Madrid'in orta sahasına baskı yaparak rakibini toptan mahrum bıraktı ve bunda fazlasıyla başarılı oldu.

    Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho ise orta sahada Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde ikilisine şans vererek Gasperini'nin planının işlemesine yardımcı oldu.

    Bu iki oyuncu, İngiliz Jude Bellingham ile birlikte, İtalyan baskısı altında topu oyuna çıkarmakta başarısız oldu. Bu da Real Madrid'in ilk golü yiyene kadar tamamen çökmesine neden oldu.

    Fransız yıldız Kylian Mbappe beraberlik golünü kaydetmiş olsa da, bu tamamen bireysel bir hünerin ürünüydü ve Real Madrid adına bir takım oyununa işaret etmiyordu.

    Real Madrid'in topa daha fazla hâkim olabilmek ve İtalyan ekibinin orta sahada kurduğu kıskaçtan kurtulabilmek için Bernardo Silva ve Arda Güler kalibresinde bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyordu.

  • Gecikmeli gelmek

    Mourinho bunu geç fark etti, İtalyan ekibinden üçüncü golü yedikten sonra; ama bu, hiç fark etmemekten iyiydi.

    Portekizli teknik adam, hâkim ve topa sahip olan yeni bir orta saha kurmak amacıyla önce 58. dakikada Arda Güler'i, ardından 69. dakikada Bernardo Silva'yı oyuna sürdü.

    O andan itibaren her şey tersine döndü ve Vinicius Junior gibi teknik bir oyuncunun çıkmasına rağmen takım, topa hâkim olma ve ev sahibine hücum etme konusunda daha becerikli hale geldi.

    Gerçekten de Real Madrid, Roma kalesinde ciddi bir tehlike yaratmayı başardı; iptal edilen bir gol kaydettikten sonra maçın son 7 dakikasında 3 gol atarak maçın puanlarını kaptı.

  • Tüm yollar Roma'ya çıkar

    Gasperini maçın başında ileri geçene kadar nasıl parlak işler çıkardıysa, maçın sonunda da tamamen hata yaptı; öyle ki yenilginin sebeplerinden biri oldu.

    Tchouameni'nin oyundan çıkmasıyla Real Madrid topa daha fazla sahip oldu, ancak aynı zamanda orta sahanın derinliğini tümüyle yitirdi; zira savunma yapabilecek tek unsur olarak Valverde kalmıştı.

    Buna rağmen İtalyan teknik adam, bu boşluğu kullanıp Real Madrid'in hayallerini bitirmeyi düşünmedi; aksine aşırı geri çekilip oyunu kendi sahasında karşıladı ve takımın savunması bunu maçın sonuna kadar taşıyamadı.

    İtalyan ekibi büyük ölçüde geri çekildi ve topu Real Madrid'e bıraktı. Başkent ekibinin oyuncuları fırsatları iyi değerlendirdi ve tüm yollar Roma'nın ağlarına çıktı.

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