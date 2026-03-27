Play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'ya karşı zorlu bir 2-0 galibiyet elde eden Squadra Azzurra, şimdilik rahat bir nefes aldı. Salı günü Bosna-Hersek ile oynanacak finalde, üst üste üçüncü bir hezimet yaşamamak gerekiyor.
Çeviri:
"Bütün ülkeyi omuzlarımda hissettim": İtalya, "canavarla" ve yaklaşan bir felaketle mücadele ediyor
"İtalya'nın son yıllarda yaşadıklarını düşünürsek, bu hafta biraz canavar gördük," dedi Sandro Tonali maçın ardından, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'na katılamamalarını kastederek. Aynı zamanda, muhteşem şut tekniği sayesinde takımını öne geçiren Newcastle United'ın orta saha oyuncusu, "Gergin ve endişeliydik" diye itiraf etti.
Ancak takımı "her şeyden kurtulmuş"tu. AC Floransa'dan Moise Kean da benzer bir tavır sergiledi. 2-0'lık skoru belirleyen golü atan Kean, "Golümden sonra tüm ülkeyi omuzlarımda hissettim" dedi.
- AFP
İtalya baskı altında ve "çocuklara karşı büyük bir sorumluluk" altında
Maç öncesinde, Corriere dello Sport gazetesindeki bir haberin üstünde yeralan bir fotoğraf, İtalya'nın omuzlarındaki baskının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu. Fotoğrafta, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş genç taraftarlar ve çocuklar yer alıyordu; bu, onların daha önce hiçbir Dünya Kupası'nda ülkelerini destekleme fırsatı bulamadıklarını göstermek içindi. Hatta Manuel Locatelli, bu duruma değinen bir oyuncu oldu. Juventus Turin'in tecrübeli oyuncusu, "Çocuklara karşı bu büyük sorumluluğu hissettik" dedi.
Şimdi sıra, FC Schalke 04'ün eski yıldızı Edin Dzeko'nun yer aldığı Bosna'da. Dzeko, Galler maçında son dakikalarda takımını uzatmalara taşıyarak kurtarmış ve penaltı atışları sırasında yedek kulübesinden maçı izlemişti. "İtalya favori, evimizde oynasak bile," dedi ve İtalya üzerindeki muazzam "baskı"dan bahsetti.
Ancak milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, "diğerlerinin" de bu baskıyı hissedeceğini açıkladı. Tonali ise "En az 90 dakika daha ateşten geçmemiz gerekecek" diye uyardı.
İtalya: 2026 Dünya Kupası'nda olası grup
B Grubu Kanada İtalya/Bosna-Hersek Katar İsviçre