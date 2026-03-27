"Bütün ülkeyi omuzlarımda hissettim": İtalya, "canavarla" ve yaklaşan bir felaketle mücadele ediyor

Maç öncesinde, Corriere dello Sport gazetesindeki bir haberin üstünde yeralan bir fotoğraf, İtalya'nın omuzlarındaki baskının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu. Fotoğrafta, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş genç taraftarlar ve çocuklar yer alıyordu; bu, onların daha önce hiçbir Dünya Kupası'nda ülkelerini destekleme fırsatı bulamadıklarını göstermek içindi. Hatta Manuel Locatelli, bu duruma değinen bir oyuncu oldu. Juventus Turin'in tecrübeli oyuncusu, "Çocuklara karşı bu büyük sorumluluğu hissettik" dedi.

Şimdi sıra, FC Schalke 04'ün eski yıldızı Edin Dzeko'nun yer aldığı Bosna'da. Dzeko, Galler maçında son dakikalarda takımını uzatmalara taşıyarak kurtarmış ve penaltı atışları sırasında yedek kulübesinden maçı izlemişti. "İtalya favori, evimizde oynasak bile," dedi ve İtalya üzerindeki muazzam "baskı"dan bahsetti.

Ancak milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, "diğerlerinin" de bu baskıyı hissedeceğini açıkladı. Tonali ise "En az 90 dakika daha ateşten geçmemiz gerekecek" diye uyardı.