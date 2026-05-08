"Bütün hafta gazeteler bununla doluydu": Vincent Kompany, 2024 yazındaki o kötü hazırlık maçını hâlâ çok net hatırlıyor

Cumartesi günü saat 18.30'dan itibaren oynanacak maçın "kupa finali için bir mesaj vermek" olup olmadığı açıkça sorulduğunda Kompany şöyle yanıtladı: "Bayern için her zaman çok şey söz konusudur. Bir keresinde Düren'de bir hazırlık maçında berabere kalmıştık ve bütün hafta gazeteler bununla doluydu." Ardından gelen kahkahaların ardından Belçikalı oyuncu şunu açıkladı: "Hissedilen o ki, her zaman çok şey söz konusudur."

Söz konusu Düren ile oynanan hazırlık maçı 28 Temmuz 2024'te gerçekleşmişti. Bu, kısa süre önce FC Burnley'den Münih'e transfer olan Kompany yönetimindeki ikinci maçtı. Bölgesel lig takımıyla oynanan maçta, Kırmızılar ilk yarıda geriye düştü; ancak daha sonra FC Watford'a satılan Nestory Irankunda, ikinci yarıda 1-1'lik skoru belirleyen golü attı.

Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund o zaman şöyle demişti: "İyi bir maç çıkarmadık ve yorgun olduğumuzu fark ettik. Bunu biraz farklı hayal etmiştik. Saha koşulları nedeniyle oynamak o kadar kolay değildi. Sonuçta bu bir antrenman seansıydı, ama elbette daha iyi futbol oynamak ve bundan daha fazla keyif almak istiyoruz. Bugün bu konuda zorlandık."

Jülich'teki karşılaşma, o dönem takıma yeni katılan Hiroki Ito'nun yaklaşık 20. dakikada orta ayağını kırması ve ardından aylarca sahalardan uzak kalması nedeniyle de akıllarda kaldı.