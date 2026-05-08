FCB'nin teknik direktörü, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan VfL Wolfsburg ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında, hafta ortasında PSG'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından takıma öncülük etmenin de kendi görevi olduğunu açıkladı.
"Bütün hafta gazeteler bununla doluydu": Vincent Kompany, 2024 yazındaki o kötü hazırlık maçını hâlâ çok net hatırlıyor
Cumartesi günü saat 18.30'dan itibaren oynanacak maçın "kupa finali için bir mesaj vermek" olup olmadığı açıkça sorulduğunda Kompany şöyle yanıtladı: "Bayern için her zaman çok şey söz konusudur. Bir keresinde Düren'de bir hazırlık maçında berabere kalmıştık ve bütün hafta gazeteler bununla doluydu." Ardından gelen kahkahaların ardından Belçikalı oyuncu şunu açıkladı: "Hissedilen o ki, her zaman çok şey söz konusudur."
Söz konusu Düren ile oynanan hazırlık maçı 28 Temmuz 2024'te gerçekleşmişti. Bu, kısa süre önce FC Burnley'den Münih'e transfer olan Kompany yönetimindeki ikinci maçtı. Bölgesel lig takımıyla oynanan maçta, Kırmızılar ilk yarıda geriye düştü; ancak daha sonra FC Watford'a satılan Nestory Irankunda, ikinci yarıda 1-1'lik skoru belirleyen golü attı.
Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund o zaman şöyle demişti: "İyi bir maç çıkarmadık ve yorgun olduğumuzu fark ettik. Bunu biraz farklı hayal etmiştik. Saha koşulları nedeniyle oynamak o kadar kolay değildi. Sonuçta bu bir antrenman seansıydı, ama elbette daha iyi futbol oynamak ve bundan daha fazla keyif almak istiyoruz. Bugün bu konuda zorlandık."
Jülich'teki karşılaşma, o dönem takıma yeni katılan Hiroki Ito'nun yaklaşık 20. dakikada orta ayağını kırması ve ardından aylarca sahalardan uzak kalması nedeniyle de akıllarda kaldı.
- AFP
Kompany: "Ertesi gün çocuklar için zordu"
Düren maçından bu yana pek çok şey oldu. Paris Saint-Germain’e karşı 1-1 berabere kalınması ve bununla birlikte hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nden elenmemizle birlikte üçlü kupa hayali suya düştü.
Kompany, artık iyi bir örnek olmanın kendi görevi olduğunu şöyle anlattı: "Bunu nasıl gösteririz? Bu evde başlar. Ertesi gün çocuklar için zordu. O zaman bir baba olarak yanlarına gidip şöyle demelisin: 'Hadi çocuklar, ekmek yiyin, kahvaltı yapın ve hayat devam ediyor.' Sadece oyuncular yok. Çevremizde, yeniden mücadeleye başlamak için bu ekstra motivasyona ihtiyaç duyan birçok insan var. Taraftarlar da belki buna ihtiyaç duyuyor. Bundan sonra, bu konuyu geride bıraktığımızı ve elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi göstermek istiyoruz."
Eski profesyonel futbolcu, 23 Mayıs'ta Berlin'de VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finali öncesinde boş durulmaması gerektiğini vurgulamak istedi: "Önümüzdeki iki hafta içinde çok şey olabilir. Ve sadece önümüzdeki iki hafta içinde değil, sonrasında da."
FC Bayern'in önümüzdeki maçları
Tarih Maç Yarışma 9 Mayıs Cumartesi VfL Wolfsburg - FC Bayern Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga 23 Mayıs Cumartesi FC Bayern - VfB Stuttgart DFB Kupası