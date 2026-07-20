"Bütün hafta boyunca ağlıyordun!" - Nicolas Otamendi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından Rodri'yi hakemi etkilemekle suçladı

Bu gerginlik, turnuva boyunca hakem kararlarının adaletini açıkça sorgulayan Laporte’un maç öncesi yaptığı açıklamalardan kaynaklandı.

Athletic Club'ın savunma oyuncusu, rakiplerinin agresif oyun tarzının hakemler tarafından sıklıkla cezasız kaldığını iddia etti. Laporte, Marca'ya şunları söyledi: "Futboldaki agresiflik konusunda hiç endişeli değilim. Eğer bu hoş görülüyorsa ve hakem görevini yapıyorsa, benim için sorun yok.

"Son maçlarda bizi büyük ölçüde şaşırtan, cezasız bırakılan hareketler gördüğümüz doğru. Özellikle de çok sert oynayan bir takım olan Arjantin karşısında. Bu, futbolda, özellikle de böylesine büyük turnuvalarda izin verilmemeli çünkü bu durum sizi dengesizleştirebilir ve sinirlendirebilir.

"Bu tür durumların suistimal edilmemesi için kontrol altında tutulması hakemin görevidir. Bir veya iki oyuncu bunu yaparsa maç kaosa dönüşür. Turnuvanın başından beri bu açıdan oldukça adil bir takım olduk.

"Rakiplere vurup durmuyoruz ya da pervasız fauller yapmıyoruz. Ve bence bu maçta da yapmamız gereken budur. Ancak bunun büyük ölçüde hakemlerin kararlarına bağlı olacağı da bir gerçek."