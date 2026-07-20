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"Bütün hafta boyunca ağlıyordun!" - Nicolas Otamendi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından Rodri'yi hakemi etkilemekle suçladı
- Getty Images Sport
Enzo, savunmayı alt üst etti
Arjantin’in dünya şampiyonluğunu koruma hedefleri, New York’ta İspanya’ya karşı 1-0’lık kıl payı bir mağlubiyetin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Lionel Scaloni’nin takımı, forvet hattında gerçek anlamda bir gol tehdidi oluşturamadı ve normal süre boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. Son şampiyonun işi, 93. dakikada Enzo Fernandez’in ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla daha da zorlaştı.
Otamendi eski takım arkadaşıyla karşı karşıya geliyor
Maçın bitiş düdüğünden çok sonra da gerginlik devam etti ve Otamendi ile eski Manchester City takım arkadaşı Rodri arasında hararetli bir yüzleşme yaşandı. Tecrübeli Arjantinli savunma oyuncusu, hayal kırıklığını gizleyemedi ve rakip tarafı, maç öncesinde hakemlere kasten baskı uyguladıklarıyla suçladı.
Otamendi, sert sözleriyle İspanyol orta saha oyuncusunu tamamen hazırlıksız yakaladı ve şöyle bağırdı: “Bütün hafta boyunca [Dünya Kupası’ndaki hakem kararları hakkında] sızlanıyordun. Sen ve [Aymeric] Laporte, ikiniz de. Bu doğru değil, hakemlere sızlanıyordun dostum.”
Laporte, turnuvadaki hakemlik uygulamalarını sorguladı
Bu gerginlik, turnuva boyunca hakem kararlarının adaletini açıkça sorgulayan Laporte’un maç öncesi yaptığı açıklamalardan kaynaklandı.
Athletic Club'ın savunma oyuncusu, rakiplerinin agresif oyun tarzının hakemler tarafından sıklıkla cezasız kaldığını iddia etti. Laporte, Marca'ya şunları söyledi: "Futboldaki agresiflik konusunda hiç endişeli değilim. Eğer bu hoş görülüyorsa ve hakem görevini yapıyorsa, benim için sorun yok.
"Son maçlarda bizi büyük ölçüde şaşırtan, cezasız bırakılan hareketler gördüğümüz doğru. Özellikle de çok sert oynayan bir takım olan Arjantin karşısında. Bu, futbolda, özellikle de böylesine büyük turnuvalarda izin verilmemeli çünkü bu durum sizi dengesizleştirebilir ve sinirlendirebilir.
"Bu tür durumların suistimal edilmemesi için kontrol altında tutulması hakemin görevidir. Bir veya iki oyuncu bunu yaparsa maç kaosa dönüşür. Turnuvanın başından beri bu açıdan oldukça adil bir takım olduk.
"Rakiplere vurup durmuyoruz ya da pervasız fauller yapmıyoruz. Ve bence bu maçta da yapmamız gereken budur. Ancak bunun büyük ölçüde hakemlerin kararlarına bağlı olacağı da bir gerçek."
- Getty Images Sport
Disiplin cezalarının yarattığı olumsuz etkiler giderek artıyor
Nahuel Molina ve Leandro Paredes arasında yaşanan çatışmaların da dahil olduğu maç sonrası arbede, neredeyse kesin olarak FIFA’nın uzun soluklu bir disiplin soruşturmasını tetikleyecektir. Kilit oyuncular için olası ağır cezaların yanı sıra, Scaloni bir sonraki milli maç arası öncesinde savunmada büyük bir yeniden yapılanma göreviyle karşı karşıya kalacak.
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