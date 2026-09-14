Old Trafford'da kupalarla dolu bir kariyer geçiren Schmeichel, modern hakemliğin durumu hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. Viaplay'e konuşan Danimarkalı isim, teknolojinin oyunun atmosferini nasıl değiştirdiğine dair derin hayal kırıklığını dile getirdi. Schmeichel, yorumculuk görevi sırasında, "Keşke VAR'ı kaldırabilsek" dedi. "Şu anda VAR ve hakemlerin futboldaki en önemli insanlar olduğu bir sisteme girdik. Bu, oyunun tüm enerjisini emiyor. Gol olur olmaz kutlama yapmanıza izin verilmiyor."

Efsane kaleci, sistemin mevcut uygulamasının temelden kusurlu olduğunu ve taraftar deneyimine aktif olarak zarar verdiğini savundu. "Beş dakika sonra gördük ki oyuncular ve taraftarlar kutlama yapabildi ama bu aynı şey değil. Top ağlara gidiyor, gol oluyor ama sonra yardımcı hakem ofsayt için bayrağını kaldırıyor.

"Keşke, ve o günleri özlüyorum, VAR'ı kaldırabilsek çünkü çok can sıkıcı ve futbola müdahale ediyor. Ve onu daha iyi hâle de getirmedi."



