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'Bütün enerjiyi emip götürüyor!' - Manchester United efsanesi Peter Schmeichel, Manchester derbisindeki tartışmanın ardından Premier League'in 'VAR'ı kaldırmasını' istedi
Derbi draması hakem yönetimine tepkiyi ateşledi
Manchester derbisi konuşulacak başlıklardan nadiren yoksun kalır, ancak Old Trafford'daki son karşılaşmaya futbol dünyasını sarsan yüksek profilli bir hakem hatası damga vurdu. Haaland'ın 60. dakikadaki galibiyet golü, Josko Gvardiol'un ortasını ağlara göndermesiyle geldi ve ilk etapta ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldıktan sonra VAR hakemleri tarafından sansasyonel şekilde geçerli sayıldı.
Karşılaşmanın ardından Professional Game Referees kurumu, olayla ilgili bir "hüküm hatasını" resmen kabul etmek için Manchester United'la iletişime geçti. Premier League Match Centre ise sosyal medyada kararı ilk etapta savundu ve VAR'ın "Haaland'ın ofsaytta olmadığını belirlediğini" ve "ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen [Enzo] Fernandez'in topa oynamadığına hükmettiğini" ifade etti.
- Getty Images Sport
Schmeichel derhal değişim talep ediyor
Old Trafford'da kupalarla dolu bir kariyer geçiren Schmeichel, modern hakemliğin durumu hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. Viaplay'e konuşan Danimarkalı isim, teknolojinin oyunun atmosferini nasıl değiştirdiğine dair derin hayal kırıklığını dile getirdi. Schmeichel, yorumculuk görevi sırasında, "Keşke VAR'ı kaldırabilsek" dedi. "Şu anda VAR ve hakemlerin futboldaki en önemli insanlar olduğu bir sisteme girdik. Bu, oyunun tüm enerjisini emiyor. Gol olur olmaz kutlama yapmanıza izin verilmiyor."
Efsane kaleci, sistemin mevcut uygulamasının temelden kusurlu olduğunu ve taraftar deneyimine aktif olarak zarar verdiğini savundu. "Beş dakika sonra gördük ki oyuncular ve taraftarlar kutlama yapabildi ama bu aynı şey değil. Top ağlara gidiyor, gol oluyor ama sonra yardımcı hakem ofsayt için bayrağını kaldırıyor.
"Keşke, ve o günleri özlüyorum, VAR'ı kaldırabilsek çünkü çok can sıkıcı ve futbola müdahale ediyor. Ve onu daha iyi hâle de getirmedi."
Neville, kafa karışıklığı korosuna katıldı
Schmeichel, derbi sırasında hakemlik standartları konusundaki şaşkınlığını dile getiren tek eski Manchester United oyuncusu değildi. Sky Sports'ta yardımcı yorumcu olarak konuşan Gary Neville, ofsayt pozisyonundan gelen açık müdahaleye rağmen golün verilmesinde kullanılan mantığı anlamakta zorlandığını kabul etti. Bu karar, kare kare video analiz çağında mevcut ofsayt kuralı yorumunun amaca hizmet edip etmediği yönündeki tartışmayı yeniden alevlendirdi.
"Bana ofsayt kuralının açıklanması gerekecek, çünkü açıkçası bu noktada ben de koptum" diyen Neville, bunu canlı yayın sırasında söyledi. Eski savunmacı, PGMOL'un sonunda bu kararı geri almak zorunda kalacağını öngördü ve bu kehaneti de son düdükten sonraki 24 saat içinde gerçeğe dönüştü.
- Getty Images Sport
Yetkililer önemli bir başarısızlığı kabul etti
Pazar akşamı Pro Ref'ten gelen suç kabulü, yorumcuların dikkat çektiği hataların teyidi niteliğinde oldu. Hakemlerin bağlı olduğu kurum, VAR'ın Fernandez'in pozisyonunun "muhtemel etkisini fark etmediğini" ve "saha kenarında inceleme tavsiye etmesi gerektiğini" kabul etti.
Yansımalar sürerken, Premier League üzerindeki teknolojiyi geliştirme ya da kaldırma baskısı giderek artıyor. Schmeichel ve birçok taraftara göre, VAR kontrollerinin mekanik yapısı, sporu tanımlayan o ham duyguyu ortadan kaldırdı.
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