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"Bütün dünya dans ediyor!" - ABD Erkek Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İran'da sevinç patlaması yaşandı
İran, ABD Erkek Milli Takımı’na yenilmesinin ardından karşılık verdi
ABD’nin turnuvanın ev sahiplerinden biri olarak sergilediği performans, Belçika’ya karşı alınan 4-1’lik yenilginin ardından ani bir şekilde sona erdi; bu sonuç Tahran’da sevinç gösterilerine yol açtı. Üç maçını da berabere tamamlayarak grup aşamasında elenen İran, Kuzey Amerika’da kaldıkları süre boyunca ciddi şekilde haksız muamele gördüğünü hissetti ve bunu, siyasi manevralara karşı sporun zaferi olarak nitelendirdikleri olayı vurgulamakta hiç vakit kaybetmedi.
İran Futbol Federasyonu sözcüsü, sert bir resmi açıklamada şunları söyledi: “Şimdi tüm dünya, siyasetin futbol karşısında aldığı utanç verici yenilgiyi kutlamak için dans ediyor.” Bu yorum, özellikle ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin’in turnuvanın erken aşamalarında İran’ın elenmesinin kesinleşmesi üzerine mutlu olduğunu itiraf etmesinden sonra, ABD hükümetine yönelik doğrudan bir eleştiri olarak algılanıyor.Instagram/teammellifootball
- Getty Images News
Mullin'in 'sevinç dansı'na verilen misilleme
İki ülke arasındaki gerginlik, Mullin’in İran’ın bir sonraki tura çıkamamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesiyle doruk noktasına ulaştı. ABD’li yetkili şöyle demişti: “Onların [İran’ın] elenmiş olmasına ve geri dönmeyeceklerine çok sevindim. Vizelerini iptal edip ABD topraklarından ayrılabileceklerini söylediğimizde o kadar mutlu oldum ki, belki bir iki şarkı söylemişimdir, hatta sevinç dansı bile yapmış olabilirim. Geri dönmelerine çok seviniyorum çünkü onlardan daha fazla uğraştığımız tek bir takım bile yoktu."
İran’ın yanıtı hızlı ve tavizsiz oldu: “İranlılar, ABD’li yetkililerin kötü muamelesine ve yalanlarına alışkındır; bu nedenle İran’da kimse bu düşmanca sözlere şaşırmamıştır.
"Bu sözler, ABD'li yetkililerin uluslararası hukuka ya da küresel bir spor etkinliğini düzenleyebilecek bir ev sahibi ülkeden beklenen ilkelere bağlılık göstermediklerini bir kez daha ortaya koyuyor. İran'ın elenmesini açıkça kutlaması, takımımızdan çok kendisi hakkında çok daha fazla şey söylüyor."
Federasyon ayrıca, takımın maruz kaldığı “insanlık dışı ve profesyonelce olmayan muameleyi” de vurguladı; bu muameleler arasında, takımın ana kampını Arizona’dan Meksika’ya taşımaya zorlanması ve federasyon başkanı Mehdi Taj’ın da aralarında bulunduğu 11 personelin vize başvurularının reddedilmesi yer alıyor.
Balogun’un cezasının kaldırılmasına ilişkin karar, ortalığı daha da kızıştırdı
Seattle’daki karşılaşma için Mauricio Pochettino’nun ilk on birine Folarin Balogun’un tartışmalı bir şekilde dahil edilmesi, siyasi gerilimleri daha da tırmandırdı. Bir önceki turda doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen, forvet oyuncusu, Donald Trump’ın FIFA’dan bu cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiğini itiraf etmesinin ardından sahaya çıkma izni aldı. FIFA, sonunda otomatik olarak uygulanan bir maçlık cezasını 12 ay süreyle askıya aldı; bu karar, dünya çapında öfkeye ve kayırma suçlamalarına yol açtı. ABD Milli Takımı’nın turnuvadan elenmesi Tahran’da alay konusu olurken, Belçikalılar ise sahada bu durumu kutladı ve dördüncü golün ardından “Trump dansını” taklit ettiler.
- Getty Images Sport
Eş ev sahiplerinin yolu burada sona erdi
Bu yenilgiyle, turnuvanın üç ev sahibi ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika’nın tamamı son 16 turunda elendi; böylece turnuvanın sonraki turlarında ev sahibi ülkelerden hiçbir takım kalmadı. ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) için ise dikkatler artık geleceğe yöneliyor; baş antrenör Mauricio Pochettino’nun görevde kalıp yeni bir sözleşme imzalayacağı mı, yoksa ayrılmayı mı tercih edeceği konusunda ise soru işaretleri devam ediyor.
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