İki ülke arasındaki gerginlik, Mullin’in İran’ın bir sonraki tura çıkamamış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesiyle doruk noktasına ulaştı. ABD’li yetkili şöyle demişti: “Onların [İran’ın] elenmiş olmasına ve geri dönmeyeceklerine çok sevindim. Vizelerini iptal edip ABD topraklarından ayrılabileceklerini söylediğimizde o kadar mutlu oldum ki, belki bir iki şarkı söylemişimdir, hatta sevinç dansı bile yapmış olabilirim. Geri dönmelerine çok seviniyorum çünkü onlardan daha fazla uğraştığımız tek bir takım bile yoktu."

İran’ın yanıtı hızlı ve tavizsiz oldu: “İranlılar, ABD’li yetkililerin kötü muamelesine ve yalanlarına alışkındır; bu nedenle İran’da kimse bu düşmanca sözlere şaşırmamıştır.

"Bu sözler, ABD'li yetkililerin uluslararası hukuka ya da küresel bir spor etkinliğini düzenleyebilecek bir ev sahibi ülkeden beklenen ilkelere bağlılık göstermediklerini bir kez daha ortaya koyuyor. İran'ın elenmesini açıkça kutlaması, takımımızdan çok kendisi hakkında çok daha fazla şey söylüyor."

Federasyon ayrıca, takımın maruz kaldığı “insanlık dışı ve profesyonelce olmayan muameleyi” de vurguladı; bu muameleler arasında, takımın ana kampını Arizona’dan Meksika’ya taşımaya zorlanması ve federasyon başkanı Mehdi Taj’ın da aralarında bulunduğu 11 personelin vize başvurularının reddedilmesi yer alıyor.