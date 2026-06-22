Helio Varela, golünü attıktan sonra mutluluktan koşmaya başladı – ve herkes onun peşinden koştu. Yeşil Burun Adaları’nın yeni halk kahramanı, bir anlığına sevinç dolu bir kalabalığın içinde kayboldu; ardından onu ellerinde taşıyarak kendi taraftarlarına ve tüm dünyaya tanıttılar. Çünkü Varela sayesinde, bu sürpriz takımın Dünya Kupası masalı uzatmalara uzadı. Dahası: “Mavi Köpekbalıkları” artık gerçekten dişlerini geçirmek istiyor.
Çeviri:
Bütün bir ulusu kendine düşman etti! Yeşil Burun Adaları’nın yeni Dünya Kupası halk kahramanı Varela, üç yıl önce hâlâ istenmeyen bir kişiydi
"Bunu hep hayal etmiştim, ama böyle olacağını hiç düşünmemiştim," dedi Varela, Uruguay’a karşı 2:2 (1:2) biten maçta oyuna girdikten sadece üç dakika sonra gol atarak Atlantik’teki bu küçük Afrika ada grubunu coşkuya boğdu: "Milli takımdaki ilk golümü Dünya Kupası’ndaki ilk maçımda atmak, gerçekten inanılmaz. Sözlerim yetersiz kalıyor."
"İnanılmaz" kelimesi, Varela ve arkadaşları için oldukça uygun. Dünya sıralamasında 63. sırada yer alan bu takım, H Grubu’nda önce İspanya’yla, sonra da Uruguay’la karşılaştı – ve yine de bu sürpriz takım hâlâ yenilgisiz. Birkaç gün önce imkânsız gibi görünen bir durum. Ancak sadece yaklaşık 525.000 nüfusa sahip bu ülke, Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında birdenbire eleme turlarına doğru ilerliyor. Hatta grup birinciliği bile hâlâ mümkün.
"Şu anda tek düşündüğümüz, bir sonraki tura yükselmek," dedi herkesin "Bubista" olarak tanıdığı teknik direktör Pedro Leitao Brito, Cumartesi gecesi oynanacak Suudi Arabistan ile son grup maçı öncesinde: "Ne kadar küçük olursan ol, istediğin şey için mücadele etme iradesi varsa, çoğu zaman bunu başarırsın."
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Dünya Kupası kahramanı Varela, Afrika Kupası’na katılmayı reddetti
Yeşil Burun Adaları şimdiden tarih yazdı, ancak takım daha fazlasını istiyor – tüm gücüyle. Agresif, enerjik, kurnaz – bu meydan okuyucu, Uruguay’ı da bu şekilde zorladı. Ve bu kez, annesi maç için özel olarak uçakla gelip stadyumda heyecanla maçı izleyen kaleci Vozinha değil, yaklaşık 30 metreden serbest vuruşla Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan (21.) Kevin Pina ve kurnaz Varela büyük kahramanlar oldu.
Maccabi Tel Aviv’de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, beraberlik golünde (61.) akıllıca fırsatını bekledi, dikkatsiz bir geri pası yakaladı ve böylece Maxi Araujo (44.) ile Agustin Canobbio’nun (45.+6) Uruguay adına attığı gollerin ardından skoru eşitledi. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ülkesinde onu coşkuyla kutladı.
Oysa Varela, üç yıl kadar önce Afrika Kupası kadrosuna seçilmesini nazikçe reddederek bir nevi futbolun bir numaralı düşmanı haline gelmişti. Birçok taraftar bu duruma derin bir hayal kırıklığıyla tepki göstermişti. Artık her şey unutuldu. Bunun yerine Varela, birdenbire “Dünya Kupası’nın sürpriz kahramanları”ndan biri haline geldi (The Guardian).
Ve bu masalın sonu henüz çok uzak. Pina, Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’ndaki bugüne kadarki serüveni hakkında şöyle konuştu: “Dünya için bu bir sürpriz olabilir, ama bizim için değil. Şimdi önemli olan, halkımıza daha fazla sevinç yaşatmak.” Belki de grup birincisi olarak mı?