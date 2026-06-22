Bütün bir ulusu kendine düşman etti! Yeşil Burun Adaları’nın yeni Dünya Kupası halk kahramanı Varela, üç yıl önce hâlâ istenmeyen bir kişiydi

"Bunu hep hayal etmiştim, ama böyle olacağını hiç düşünmemiştim," dedi Varela, Uruguay’a karşı 2:2 (1:2) biten maçta oyuna girdikten sadece üç dakika sonra gol atarak Atlantik’teki bu küçük Afrika ada grubunu coşkuya boğdu: "Milli takımdaki ilk golümü Dünya Kupası’ndaki ilk maçımda atmak, gerçekten inanılmaz. Sözlerim yetersiz kalıyor."

"İnanılmaz" kelimesi, Varela ve arkadaşları için oldukça uygun. Dünya sıralamasında 63. sırada yer alan bu takım, H Grubu’nda önce İspanya’yla, sonra da Uruguay’la karşılaştı – ve yine de bu sürpriz takım hâlâ yenilgisiz. Birkaç gün önce imkânsız gibi görünen bir durum. Ancak sadece yaklaşık 525.000 nüfusa sahip bu ülke, Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında birdenbire eleme turlarına doğru ilerliyor. Hatta grup birinciliği bile hâlâ mümkün.

"Şu anda tek düşündüğümüz, bir sonraki tura yükselmek," dedi herkesin "Bubista" olarak tanıdığı teknik direktör Pedro Leitao Brito, Cumartesi gecesi oynanacak Suudi Arabistan ile son grup maçı öncesinde: "Ne kadar küçük olursan ol, istediğin şey için mücadele etme iradesi varsa, çoğu zaman bunu başarırsın."