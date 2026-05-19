Getty Images Sport
Çeviri:
Burnley teknik direktörü Michael Jackson, Arsenal'den Kai Havertz'in Lesley Ugochukwu'ya yaptığı 'tehlikeli' faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı
Yüksek risk ve kırmızı kart tartışması
ESPN'e göre, Burnley'in geçici teknik direktörü, takımının Pazartesi günü 1-0'lık bir mağlubiyet almasının ardından hayal kırıklığına uğradı. Arsenal, Havertz'in ilk yarıda attığı kafa golü sayesinde 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta kaldı. Ancak, Chelsea'den Arsenal'e transfer olan Alman oyuncunun 69. dakikada Lesley Ugochukwu'ya yaptığı faul, günün en çok konuşulan konusu oldu. VAR incelemesine rağmen, hakem Paul Tierney monitöre gönderilmedi. Verilmeyen kırmızı kart, ligde 11 maçta 2 gol atan forvetin sahada kalmasına neden oldu.
- AFP
Jackson ağır ceza talep ediyor
Jackson, olayı değerlendirirken sözünü sakınmadı ve hakemlerin oyuncuyu oyundan atmamakla ciddi bir hata yaptığını öne sürdü. Jackson gazetecilere, "Oyuncuların oyundan atılmasını sevmem, ancak olayı tekrar izledim ve günümüzün hakemlik anlayışına göre [Havertz için] bu bir kırmızı kartlık bir hareket" dedi. "Kare kare izlediğinizde, bunu birçok açıdan görebilirsiniz. Tehlikeli bir hareket, yerden havaya sıçrayan bir müdahale. Öncelikle oyunu durdurmak için yapılan alaycı bir fauldu, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım çünkü maçın bitmesine 20 dakika kala bu durum oyunun gidişatını değiştirebilirdi - hala oyundayız. Elimizden geldiğince oyunda kalmaya çalıştık."
Sakatlık endişeleri ve duran toplarda yaşanan zorluklar
Burnley teknik direktörü, bu müdahalenin yol açabileceği fiziksel zarara dikkat çekti. "O [Havertz] onu [Ugochukwu] da sakatlayabilirdi. Bunlar bazen aleyhimize çıkan önemli kararlar ve sezon boyunca bu tür kararlar bizim lehimize çıkmadı," diye ekledi. Hakem kararlarının yanı sıra Jackson, takımının maçın kaderini belirleyen golün atıldığı duran top pozisyonunda savunmada zorlandığını kabul etti. "Onların duran toplarda tehdit oluşturduğunu biliyoruz," dedi. "Genellikle birisi kendi adamını takip etmez, ama bu, oyundaki en iyi takımları ayıran ince bir ayrıntıdır." Arsenal, 37 maçın ardından 82 puanla şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve 36 maç oynayan Manchester City'nin beş puan önünde.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Arsenal'i tarihi bir hafta bekliyor. 24 Mayıs'ta Crystal Palace'ı yenmeleri halinde resmi olarak Premier Lig şampiyonu olacaklar. Bu lig maçının ardından kulüp, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmak üzere deplasmana gidecek ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyecek.