Burnley teknik direktörü Michael Jackson, Arsenal'den Kai Havertz'in Lesley Ugochukwu'ya yaptığı 'tehlikeli' faul nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini vurguladı

Jackson, olayı değerlendirirken sözünü sakınmadı ve hakemlerin oyuncuyu oyundan atmamakla ciddi bir hata yaptığını öne sürdü. Jackson gazetecilere, "Oyuncuların oyundan atılmasını sevmem, ancak olayı tekrar izledim ve günümüzün hakemlik anlayışına göre [Havertz için] bu bir kırmızı kartlık bir hareket" dedi. "Kare kare izlediğinizde, bunu birçok açıdan görebilirsiniz. Tehlikeli bir hareket, yerden havaya sıçrayan bir müdahale. Öncelikle oyunu durdurmak için yapılan alaycı bir fauldu, bu yüzden hayal kırıklığına uğradım çünkü maçın bitmesine 20 dakika kala bu durum oyunun gidişatını değiştirebilirdi - hala oyundayız. Elimizden geldiğince oyunda kalmaya çalıştık."