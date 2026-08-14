İngiliz futbolunda sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaşanan çarpıcı gelişmede Burnley, ana ortağı Finotive One ile bağlarını resmen kopardı. Başlangıçta kulübün 2026-27 sezonuna yönelik ticari stratejisinin kilit unsurlarından biri olarak duyurulan ortaklık, kulüp yönetiminin anlaşmayı tamamen iptal etmesiyle yalnızca altı hafta sürdü. Çöküşün bu kadar ani yaşanması, artık tamamen kullanılamaz hâle gelen yıldız isimlerin yer aldığı tanıtım videolarını da kapsayan bir pazarlama kâbusunu düzeltmek için Lancashire ekibini harekete geçirdi.

Kulüp, haberi cuma sabahı kısa ve resmi bir güncellemeyle doğrulayarak Kıbrıs'ta kayıtlı trading ekosistemiyle ilişkisini fiilen sona erdirdi.

Kulüp, taraftarlara yönelik resmi açıklamasında şöyle dedi: Burnley Futbol Kulübü, Finotive ile yaptığı anlaşmanın feshedildiğini üzülerek doğrular. Açıklamanın devamında bu yüksek riskli kararın gerekçesi anlatılarak yönetim kurulunun, "yeni sezon hazırlıklarının hem saha içinde hem de saha dışında kesintisiz şekilde sürmesini sağlarken Kulübün çıkarlarını ve taraftarlarımızın çıkarlarını korumak için kararlı biçimde hareket ettiği" belirtildi.