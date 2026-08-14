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Burnley, taraftarlara yeni sezon formaları için iade seçeneği sunulurken, anlaşmayı imzalamasından sadece 42 gün sonra forma sponsorunu bırakmak zorunda kaldı
Sponsorluk anlaşması ani bir fesihle sona erdi
İngiliz futbolunda sezonun başlamasına kısa bir süre kala yaşanan çarpıcı gelişmede Burnley, ana ortağı Finotive One ile bağlarını resmen kopardı. Başlangıçta kulübün 2026-27 sezonuna yönelik ticari stratejisinin kilit unsurlarından biri olarak duyurulan ortaklık, kulüp yönetiminin anlaşmayı tamamen iptal etmesiyle yalnızca altı hafta sürdü. Çöküşün bu kadar ani yaşanması, artık tamamen kullanılamaz hâle gelen yıldız isimlerin yer aldığı tanıtım videolarını da kapsayan bir pazarlama kâbusunu düzeltmek için Lancashire ekibini harekete geçirdi.
Kulüp, haberi cuma sabahı kısa ve resmi bir güncellemeyle doğrulayarak Kıbrıs'ta kayıtlı trading ekosistemiyle ilişkisini fiilen sona erdirdi.
Kulüp, taraftarlara yönelik resmi açıklamasında şöyle dedi: Burnley Futbol Kulübü, Finotive ile yaptığı anlaşmanın feshedildiğini üzülerek doğrular. Açıklamanın devamında bu yüksek riskli kararın gerekçesi anlatılarak yönetim kurulunun, "yeni sezon hazırlıklarının hem saha içinde hem de saha dışında kesintisiz şekilde sürmesini sağlarken Kulübün çıkarlarını ve taraftarlarımızın çıkarlarını korumak için kararlı biçimde hareket ettiği" belirtildi.
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Taraftarlara replika formalar için tam para iadesi teklif edildi
Bu fesih kararının zamanlaması, bu pazar Championship'teki sezon açılışında Turf Moor'da West Ham United'ı ağırlamaya hazırlanan Burnley için bundan daha kötü olamazdı.
Arnold Schwarzenegger ve JJ Watt'ın yer aldığı dev bir viral kampanyayla tanıtılan krem renkli deplasman forması da dahil olmak üzere yeni iç saha ve dış saha formalarına halihazırda para yatırmış taraftarlar, şimdi işlevsiz kalan ürünlerle baş başa kaldı. Kulüp, formalar güncellenmiş sponsor markasıyla değiştirilebilene kadar tüm stokları çevrim içi mağazasından ve fiziksel satış noktalarından çekmek zorunda kaldı.
Burnley, hayal kırıklığına uğrayan taraftar kitlesinden gelecek tepkiyi azaltmak için Finotive markalı formaları satın alan tüm taraftarlar için kapsamlı bir iade ve değişim programı uygulama taahhüdünde bulundu. Bazıları bu formaları nadir koleksiyon parçaları olarak saklamayı tercih edebilir, ancak birçok kişinin Vertu Motors'un yer aldığı yeni versiyonla değiştirmesi bekleniyor.
İpuçları sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya çıktı
Dikkatli gözlemciler, hafta başında perde arkasında bir sorun çıktığından zaten şüphelenmeye başlamıştı. Yayıncı kuruluşların West Ham United'a karşı oynanacak yaklaşan maç için paylaştığı tanıtım içeriklerinde, savunma oyuncusu Kyle Walker'ın ön kısmı dikkat çekici şekilde boş olan bir Burnley forması giydiği görüldü.
Bu durum, özellikle takımın sezon öncesi programı boyunca ve daha geçen cumartesi Notts County'ye karşı oynadığı Carabao Cup ilk tur maçında Finotive One logosunu taşımış olması nedeniyle hemen soru işaretleri doğurdu.
Resmi açıklamadan 24 saat önce Finotive One ortaklığına dair tüm ifadelerin kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından silinmesi, şüpheleri daha da artırdı. Bu gelişme, ALK Capital'ın sahipliği altında Turf Moor'da yaşanan sponsorluk dalgalanmaları örüntüsünü takip ediyor.
- Getty Images Sport
Tartışmalı ticari bağların tarihi
Bu son fiyasko, Burnley'nin son yıllarda forma sponsorlarıyla yaşadığı karmaşık ilişkiye bir halka daha ekledi. Pace'in bahis sektöründen uzaklaşma yönündeki kamuoyuna açık niyetine rağmen kulüp, sık sık W88 ve SpreadEx gibi kumar markalarına geri döndü.
Geçen yıl Kumar Komisyonu, kara para aklamayı önleme kuralları ve iş ortakları kontrollerinde eksiklikler tespit eden bir soruşturmanın ardından, TGP Europe tarafından işletilen sitelerle bağlantıları konusunda Burnley ve birkaç kulübe daha uyarıda bulundu. Finotive One'a geçiş, farklı bir sektöre yönelme hamlesi olarak planlanmıştı ancak ilişki ligde ilk top oynanmadan bozuldu.
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