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Burnley, Premier Lig’den küme düşmesinin ardından yıldız savunma oyuncusunu 21 milyon sterlinlik bir transferle RB Leipzig’e sattı
Clarets, kilit öneme sahip bir savunma oyuncusunu kaybetti
Burnley, Esteve'yi Bundesliga kulübü RB Leipzig'e transfer etmek üzere bir anlaşmaya vararak yıldız savunma oyuncularından birini kaybetti. Fransız oyuncunun, Alman takımının savunma hattını güçlendirmek amacıyla 27,3 milyon sterline ulaşan bir bedel karşılığında ayrılmasına izin verildi. Bu transfer, Burnley'nin bir kez daha Premier Lig'den küme düşmesinin ardından gerçekleşti; bu durum, eski Montpellier savunma oyuncusunu geçen sezon Bundesliga'da üçüncü sırada bitiren takımda yeni bir maceraya atılmaya zorladı.
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Leipzig, yeni transferden çok memnun
Leipzig’in spor direktörü Marcel Schafer, fiziksel güç, karakter ve liderlik ruhunu olağanüstü bir şekilde bir araya getirdiği düşünülen Esteve’yi kadroya katmayı başaran kulübün başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Schafer şunları söyledi: “Maxime’i kadromuza katmak bizim için son derece önemli bir adım. Henüz genç olmasına rağmen Fransa ve İngiltere’de bolca deneyim kazanmış ve Burnley’de geçirdiği süre boyunca etkileyici bir gelişme kaydetmiş bir stoperi kadromuza kattığımız için çok mutluyuz.
"Bu pozisyon için aradığımız birçok özelliğe sahip: boy, atletizm, güçlü bir sol ayak, top hakimiyetinde kendine güven ve öne çıkıp proaktif bir şekilde savunma yapma yeteneği. Maxime, oyun tarzında pozitif, sert bir mücadeleci, sesini duyuran bir oyuncu ve sahaya muazzam bir enerji katıyor.
"Aynı zamanda doğuştan bir lider. Sürekli iletişim kuruyor, etrafındakileri organize ediyor ve sorumluluk alıyor; saha dışında ise çok aklı başında ve düşünceli biri. Bu kalite, karakter ve zihniyet kombinasyonu onu RB Leipzig için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Maxime’in hemen etki yaratabileceğine ve takımımızda önemli bir rol oynayacağına eminiz."
Fransız oyuncu, hemen etki yaratmayı hedefliyor
Daha önce Burnley’i Premier League’e yükseltirken PFA Championship Yılın Takımı’na seçilen 193 cm boyundaki savunma oyuncusu, Die Roten Bullen’in beslediği büyük hedeflerin kendisi için büyük bir meydan okuma olduğunu kabul etti.
Esteve şunları söyledi: "RB Leipzig'in bir oyuncusu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp, yüksek tempolu, korkusuz bir futbol anlayışını, sürekli gelişimi ve büyük hedefleri temsil ediyor. Bu benim için mükemmel bir uyum.
"Leipzig'e hemen katkı sağlamak, sorumluluk almak ve takımla birlikte başarıya ulaşmak için geldim. Fransa ve İngiltere'de çok şey öğrendim ve şimdi bu deneyimi ve nitelikleri RB Leipzig'e taşımak istiyorum.
"Kulüple yaptığımız görüşmeler son derece ikna ediciydi. Burada benim için net bir plan olduğunu anladım. Şimdi takımla ve taraftarlarla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte Şampiyonlar Ligi’nde, Bundesliga’da ve DFB-Pokal’da başarılar elde etmek istiyoruz."
- Getty Images Sport
Artık savunma hattının yeniden yapılandırılması gerekiyor
Burnley, zorlu EFL Championship’e hazırlık yapmak için artık bir an önce kadrosunu yeniden yapılandırmalı ve savunmanın merkezinde uygun bir yedek bulmalıdır. Esteve’nin ayrılışı, önemli bir darbe niteliğindedir; zira bu stoper, kulübün 100 puanla tamamladığı tarihi 2024-25 Championship sezonunda 46 lig maçının tamamında forma giymiş, 30 maçta kalesini gole kapatmış ve sadece 16 gol yemiş, güvenilir bir isimdi. Ayrıca, bu savunma oyuncusu geçen sezon Premier Lig'de de kilit bir as olarak kalmış ve Clarets'in sonunda küme düşmesine rağmen ligde 34 maça çıkmıştı.
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