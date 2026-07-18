Burnley, Premier Lig’den küme düşmesinin ardından yıldız savunma oyuncusunu 21 milyon sterlinlik bir transferle RB Leipzig’e sattı

Leipzig’in spor direktörü Marcel Schafer, fiziksel güç, karakter ve liderlik ruhunu olağanüstü bir şekilde bir araya getirdiği düşünülen Esteve’yi kadroya katmayı başaran kulübün başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Schafer şunları söyledi: “Maxime’i kadromuza katmak bizim için son derece önemli bir adım. Henüz genç olmasına rağmen Fransa ve İngiltere’de bolca deneyim kazanmış ve Burnley’de geçirdiği süre boyunca etkileyici bir gelişme kaydetmiş bir stoperi kadromuza kattığımız için çok mutluyuz.

"Bu pozisyon için aradığımız birçok özelliğe sahip: boy, atletizm, güçlü bir sol ayak, top hakimiyetinde kendine güven ve öne çıkıp proaktif bir şekilde savunma yapma yeteneği. Maxime, oyun tarzında pozitif, sert bir mücadeleci, sesini duyuran bir oyuncu ve sahaya muazzam bir enerji katıyor.

"Aynı zamanda doğuştan bir lider. Sürekli iletişim kuruyor, etrafındakileri organize ediyor ve sorumluluk alıyor; saha dışında ise çok aklı başında ve düşünceli biri. Bu kalite, karakter ve zihniyet kombinasyonu onu RB Leipzig için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Maxime’in hemen etki yaratabileceğine ve takımımızda önemli bir rol oynayacağına eminiz."