Getty Images Sport
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Burnley, Feyenoord'dan savunmacı Anel Ahmedhodzic'i 7 milyon sterlinlik anlaşmayla transfer etti
Savunma hattını güçlendirme
Burnley, yeni sezon öncesi savunma seçeneklerini önemli bir takviyeyle güçlendirmek için hızlı davrandı. İngiliz kulübü, Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'dan stoper Ahmedhodzic'in transferini resmen tamamladı.
Bu anlaşma, yetenekli savunmacıyı Burnley kadrosunu daha sağlam hale getirmeye çalışırken yeniden İngiliz futboluna döndürüyor. Ahmedhodzic, takımın savunma hattını güçlendirmesi yönündeki yüksek beklentilerle Turf Moor'a geldi.
- Getty Images Sport
Milyonlarca euroluk yatırım
Stoperin hizmetlerini güvence altına almak için İngiliz kulübünün, Feyenoord'a yaklaşık 7 milyon euro olduğu bildirilen bir bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Bu önemli yatırım, kulübün savunma hattına kendini kanıtlamış kalite ve tecrübe katma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.
Kulüp yetkilileri, anlaşmayı sonuçlandırmak ve olası rakipleri devre dışı bırakmak için perde arkasında kararlı adımlar attı. Bu transfer, takım adına transfer döneminin öne çıkan savunma hamlelerinden biri oldu.
Kanıtlanmış savunma geçmişi
Ahmedhodzic, kendisini yüksek rekabet seviyesinde sınadığı Eredivisie'deki döneminin ardından İngiltere'ye geliyor. Oyunu okuma, savunmayı organize etme ve geriden atak başlatma becerisi, onu Hollanda'da kilit bir isim haline getirdi.
Şimdi ise stoper, bu özelliklerini İngiliz futboluna taşıyor. Britanya futbolunun fiziksel gerekliliklerine aşina olması, takıma hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor.
- Box to Box Pictures
İngiliz futboluna aşinalık
Ahmedhodzic için İngiliz futbolunun rekabetçi atmosferi zaten oldukça tanıdık. Otoriter stoper, daha önce 2023-24 sezonunda Sheffield United formasıyla Premier League'de oynarken üst düzey futbolun zorluklarını tecrübe etmişti.
Onun gelişi ayrıca, Burnley'nin 2025-26 Premier League sezonunu 20 takım arasında 19. sırada tamamlayıp küme düşmesinin ardından kulübün kadroda sürdürdüğü değişikliklerin de bir parçasını oluşturuyor. Üst düzeyde kendini kanıtlamış bir oyuncunun takıma katılması, kulübün gelecek hedefleri açısından hayati bir adım niteliği taşıyor.
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