Stoperin hizmetlerini güvence altına almak için İngiliz kulübünün, Feyenoord'a yaklaşık 7 milyon euro olduğu bildirilen bir bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Bu önemli yatırım, kulübün savunma hattına kendini kanıtlamış kalite ve tecrübe katma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Kulüp yetkilileri, anlaşmayı sonuçlandırmak ve olası rakipleri devre dışı bırakmak için perde arkasında kararlı adımlar attı. Bu transfer, takım adına transfer döneminin öne çıkan savunma hamlelerinden biri oldu.