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Burkina Faso'nun cuma gecesi özel uçakla yola çıkmasına rağmen Arjantin'in hazırlık maçı hâlâ belirsizliğini koruyor
Ciddi lojistik aksaklık maç programını tehdit ediyor
Arjantin'in cumartesi akşamı Burkina Faso ile oynayacağı hazırlık maçı, konuk kafilenin Fas'ta mahsur kalmasına yol açan ciddi seyahat aksaklıklarının ardından ipliğe bağlı durumda. Burkina Faso, 30 Eylül'deki ilk charter uçuşlarının önceden haber verilmeden aniden iptal edilmesinin ardından günlerce mahsur kaldı. Her ne kadar cuma gecesi sonunda acil bir kalkış ayarlanmış olsa da, yorucu 24 saatlik transatlantik yolculuk Buenos Aires'teki başlama vuruşu öncesinde neredeyse hiç toparlanma süresi bırakmıyor.
- ITAR-TASS
Gazeteci, kamp içinde iç isyan yaşandığını açıkladı
Araştırmacı gazeteci Romain Molina, X sosyal medya hesabından, çözülmemiş iç anlaşmazlıklar nedeniyle Burkina Faso'dan bazı oyuncuların seyahat etmeyi reddettiğini açıkladı. Afrika ekibinin kampındaki derinleşen krize dikkat çeken Molina, şu paylaşımı yaptı: "Burkina Faso Milli Takımı, yarın maç yapmak için bu gece özel bir uçuşla Arjantin'e hareket edecek. Buna rağmen bazı oyuncular kamptan ayrıldı ve organizasyon sorunları ile bazı mali meseleler nedeniyle bu yolculuğa çıkmayacak."
Federasyon, oyuncuların artan isteksizliğini kabul etti
Burkina Faso Futbol Federasyonu (FBF) da, kadro içinde ciddi tereddütlere yol açan lojistik aksaklığı doğrulayan resmî bir açıklama yayımladı.
Charter uçuşunun iptalini ve takımın Fas'tan çıkarılması için yürütülen karmaşık çalışmaları detaylandıran FBF, şu ifadeleri kullandı: "Burkina Faso Futbol Federasyonu, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 00.00 GMT'de oynanması planlanan Arjantin-Burkina Faso uluslararası hazırlık maçı için Buenos Aires'e yapılan yolculuk kapsamında, Burkina Faso heyetinin şu anda Fas'ta karşı karşıya olduğu durum hakkında ulusal kamuoyunu, 'Etalons' taraftarlarını ve ortaklarını bilgilendirmek istemektedir."
Federasyon daha sonra uzayan gecikmenin temel nedenini şöyle açıkladı: "A Milli Takım'ın seyahati, charter şirketinin 30 Eylül için ilk olarak planlanan uçuşu önceden haber vermeden iptal etmesinin ardından aksadı. Bu iptal, heyetin seyahat programının yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı."
Hükümet yetkilileriyle birlikte krizi çözmek için verdikleri uğraşa değinen federasyon, şu ifadeleri ekledi: "Olayın meydana gelmesinden bu yana Spor Bakanlığı, Federasyon ve Büyükelçilik, heyetin Buenos Aires yolculuğuna devam etmesini sağlayacak bir çözümü mümkün olan en kısa sürede bulmak için seferber oldu. Kalkışı yeniden planlamak için çeşitli seçenekler değerlendirildi ancak özellikle seyahat süresiyle ilgili bazı kısıtlamalar, oyuncular arasında isteksizliğe yol açtı."
- AFP
Arjantin, tarihi veda maçını bekliyor
Maç iptal edilirse, Arjantin hemen başkentteki bir sonraki hazırlık maçına odaklanacak. Scaloni'nin ekibini, 6 Ekim Salı günü Benin'e karşı duygusal ve tarihi bir karşılaşma bekliyor. Batı Afrika temsilcisiyle oynanacak mücadele, ikonik kaptan Lionel Messi'nin resmi veda maçı olması nedeniyle dünya genelinde büyük ilgi görmeye hazırlanıyor.
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