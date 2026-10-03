Burkina Faso'nun cuma gecesi özel uçakla yola çıkmasına rağmen Arjantin'in hazırlık maçı hâlâ belirsizliğini koruyor

Burkina Faso Futbol Federasyonu (FBF) da, kadro içinde ciddi tereddütlere yol açan lojistik aksaklığı doğrulayan resmî bir açıklama yayımladı.

Charter uçuşunun iptalini ve takımın Fas'tan çıkarılması için yürütülen karmaşık çalışmaları detaylandıran FBF, şu ifadeleri kullandı: "Burkina Faso Futbol Federasyonu, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 00.00 GMT'de oynanması planlanan Arjantin-Burkina Faso uluslararası hazırlık maçı için Buenos Aires'e yapılan yolculuk kapsamında, Burkina Faso heyetinin şu anda Fas'ta karşı karşıya olduğu durum hakkında ulusal kamuoyunu, 'Etalons' taraftarlarını ve ortaklarını bilgilendirmek istemektedir."

Federasyon daha sonra uzayan gecikmenin temel nedenini şöyle açıkladı: "A Milli Takım'ın seyahati, charter şirketinin 30 Eylül için ilk olarak planlanan uçuşu önceden haber vermeden iptal etmesinin ardından aksadı. Bu iptal, heyetin seyahat programının yeniden düzenlenmesini zorunlu kıldı."

Hükümet yetkilileriyle birlikte krizi çözmek için verdikleri uğraşa değinen federasyon, şu ifadeleri ekledi: "Olayın meydana gelmesinden bu yana Spor Bakanlığı, Federasyon ve Büyükelçilik, heyetin Buenos Aires yolculuğuna devam etmesini sağlayacak bir çözümü mümkün olan en kısa sürede bulmak için seferber oldu. Kalkışı yeniden planlamak için çeşitli seçenekler değerlendirildi ancak özellikle seyahat süresiyle ilgili bazı kısıtlamalar, oyuncular arasında isteksizliğe yol açtı."