Planlanan devralma, üçüncü taraf müdahalesini kesin şekilde yasaklayan FIFA Statüsü'nün 14. maddesiyle doğrudan çelişiyor. Hükümetin yürütme kurulunu feshetmesi ya da paralel bir yönetim oluşturması halinde, Kenya ve Zimbabwe örneklerinde olduğu gibi üyelik askıya alınması otomatik olarak devreye girecek.

Böyle bir yaptırım, milli takımı Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinin dışında bırakacak, yerel kulüplerin CAF turnuvalarına katılımını engelleyecek ve FIFA Forward fonlarının akışını durduracak.