AFP
Çeviri:
Burkina Faso, Başkan Ibrahim Traore'nin Arjantin karşısındaki 7-0'lık hezimetin ardından futbola el koyma tehdidinde bulunmasının ardından FIFA'dan men cezasıyla karşı karşıya
Lojistik kaos diplomatik gerilimi tetikledi
Buenos Aires'te alınan ezici yedi gollü yenilgi, maç öncesinde Burkina Faso milli takım kafilesinin yaşadığı ciddi lojistik kaosu açıkça ortaya koydu. Transit vize sorunları ve dolambaçlı uçuş rotaları, takımın günler süren bir yolculuk yapmak zorunda kalmasına neden oldu; ekip, yurt dışında oynayan bazı düzenli isimlerden yoksun şekilde, başlama vuruşundan yalnızca saatler önce varış yaptı.
Şimdi dikkatler doğrudan federasyondaki Albay Binbaşı Oumarou Sawadogo'nun liderliğine çevrildi; Sawadogo'nun takımın temel ihtiyaçlarını yönetmede başarısız kaldığı değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Traore federasyonda kapsamlı bir yeniden yapılanma sözü verdi
Geçiş dönemi devlet başkanı Yüzbaşı Traore, yönetimin milli takımın temel ihtiyaçlarını karşılayamamasını sert sözlerle eleştirdi. Fransız yayıncı RMC Sport'un aktardığına göre, kararlı devlet müdahalesinin gerekliliğini vurguladı: "Futbolumuzun hasta olduğu doğru ve çareyi bulacağız. Yeniden yatırım yapabilmek için hastalığı tedavi etmeliyiz. Bu hafta, işlerin ilerleyebilmesi için almamız gereken önemli kararlar olduğuna inanıyorum."
Devlet müdahalesi küresel izolasyon riski taşıyor
Hükümetin federasyonda kapsamlı değişime gitme kararlılığı, Traore'nin kurumun yönetimine yaptığı doğrudan uyarıyla giderek daha belirgin hale geldi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sefer federasyon başkanına, 'Şu ana kadar işlerinize karışmak istemedik ama artık başka seçeneğimiz yok. Askıya alınsak da alınmasak da bunu yapmak zorundayız. Ancak müdahale edersek, bunu işleri düzene sokmak ve düzgün şekilde yürütülmesini sağlamak için yapacağız' dedim."
- AFP
Kıta genelindeki belirsizlik sürerken yaptırımlar kapıda
Planlanan devralma, üçüncü taraf müdahalesini kesin şekilde yasaklayan FIFA Statüsü'nün 14. maddesiyle doğrudan çelişiyor. Hükümetin yürütme kurulunu feshetmesi ya da paralel bir yönetim oluşturması halinde, Kenya ve Zimbabwe örneklerinde olduğu gibi üyelik askıya alınması otomatik olarak devreye girecek.
Böyle bir yaptırım, milli takımı Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası elemelerinin dışında bırakacak, yerel kulüplerin CAF turnuvalarına katılımını engelleyecek ve FIFA Forward fonlarının akışını durduracak.
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