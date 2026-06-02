Basın mensuplarına hitap eden Ramos, değiştirilen teklifle ilgili her türlü suistimal suçlamasını şiddetle reddetti. Ramos şunları söyledi: “Burada yalnızca Sevilla hakkında konuşmak için bulunduğumu açıkça belirtmek isterim ve her zaman saygı duyduğumuz gizlilik ilkesi çerçevesinde elimden geldiğince cevap vereceğim. Uyarılar olmasına rağmen, sorumluluklarımın üstesinden gelmek ve olan biteni ilk elden aktarmak istiyorum. Sevilla'nın hak ettiği yeri geri kazanması için en iyi olan, çok sağlam bir proje sunduğumuza inanıyorum.

"Herkes kulübün durumunun çok, çok hassas olduğunu biliyor. Yatırım grubumuz katkıda bulunmak ve kulübün sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olmak istedi. Müzakereler sırasında, sadece bizim tarafımızda değil, pozisyonlar değişti. Başlangıçta, hisse başına 3.175 € teklif ederek kulübün %85'ini satın almayı önerdik. Bu rakam, 80 milyon € değil, 120 milyon €'luk bir sermaye artışı önerildiğinden dolayı ayarlandı. Nihai teklifle, kulübün finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almak istiyoruz, bu yüzden sermaye artışını yükselttik. Tek fark, hisselerin ödemesinin iki taksitte yapılacağıdır. Çarşamba gününden beri bir yanıt almadık.

"Hâlâ Seville'deyim ve onları dinlemeye hazırım. Burada ilk kez bir futbolcu olarak değil, bir iş adamı olarak oturuyorum. Herkese saygı duyuyorum, ancak bu sözlerin yersiz olduğunu düşünüyorum. Teklifi LaLiga'nın yönergelerini dikkate alarak yaptık. Sevilla'nın 80 milyon değil, 120 milyonluk bir sermaye artışına ihtiyacı var. Hisselerin değerinin düşmesini istemiyorum, aksine hissedarların Sevilla'nın sürdürülebilirliği için aynısını yapmasını istiyorum.

"Sevilla en önemli şeyse, o zaman bize yardım etmeliler. Kimseyi soymuyoruz ya da aldatmıyoruz. DMI başından beri benimle birlikteydi ve gerçekler çarpıtılıyor. Para tamamen Banco Santander ve başka bir uluslararası bankadan geldi. Sınırsız, bunu netleştirelim. Eğer bu gerçekleşmezse, bunun nedeni 120 milyonluk bir sermaye artışı olacak ve bizimkinden daha yüksek bir teklif gelecek demektir."