AFP
Çeviri:
"Buraya hile yapmaya gelmedim!" - La Liga'nın müdahalesiyle anlaşma suya düştü; Sergio Ramos, Sevilla'nın devralınmasıyla ilgili tartışmalara sert tepki gösterdi
Devralma, son tarihten önce suya düştü
The Athletic’in haberlerine göre, Ramos liderliğindeki bir konsorsiyumun Sevilla’nın %85 hissesini satın almasına yönelik 444 milyon avroluk anlaşma suya düştü. Meksikalı yatırımcıların da yer aldığı teklif veren grup, son bir toplantı sırasında mali teklifinde değişiklik yapınca müzakereler tamamen kesildi. Kulübün mevcut hissedarları, revize edilen yapıyı tutarsız buldu; bu durum, nakit sıkıntısı çeken Endülüs ekibini 31 Mayıs’taki münhasırlık süresinin bitimine çok az bir süre kala hayati önem taşıyan yatırımdan mahrum bıraktı.
Ramos, iş dünyasındaki dürüstlüğü savunuyor
Basın mensuplarına hitap eden Ramos, değiştirilen teklifle ilgili her türlü suistimal suçlamasını şiddetle reddetti. Ramos şunları söyledi: “Burada yalnızca Sevilla hakkında konuşmak için bulunduğumu açıkça belirtmek isterim ve her zaman saygı duyduğumuz gizlilik ilkesi çerçevesinde elimden geldiğince cevap vereceğim. Uyarılar olmasına rağmen, sorumluluklarımın üstesinden gelmek ve olan biteni ilk elden aktarmak istiyorum. Sevilla'nın hak ettiği yeri geri kazanması için en iyi olan, çok sağlam bir proje sunduğumuza inanıyorum.
"Herkes kulübün durumunun çok, çok hassas olduğunu biliyor. Yatırım grubumuz katkıda bulunmak ve kulübün sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olmak istedi. Müzakereler sırasında, sadece bizim tarafımızda değil, pozisyonlar değişti. Başlangıçta, hisse başına 3.175 € teklif ederek kulübün %85'ini satın almayı önerdik. Bu rakam, 80 milyon € değil, 120 milyon €'luk bir sermaye artışı önerildiğinden dolayı ayarlandı. Nihai teklifle, kulübün finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almak istiyoruz, bu yüzden sermaye artışını yükselttik. Tek fark, hisselerin ödemesinin iki taksitte yapılacağıdır. Çarşamba gününden beri bir yanıt almadık.
"Hâlâ Seville'deyim ve onları dinlemeye hazırım. Burada ilk kez bir futbolcu olarak değil, bir iş adamı olarak oturuyorum. Herkese saygı duyuyorum, ancak bu sözlerin yersiz olduğunu düşünüyorum. Teklifi LaLiga'nın yönergelerini dikkate alarak yaptık. Sevilla'nın 80 milyon değil, 120 milyonluk bir sermaye artışına ihtiyacı var. Hisselerin değerinin düşmesini istemiyorum, aksine hissedarların Sevilla'nın sürdürülebilirliği için aynısını yapmasını istiyorum.
"Sevilla en önemli şeyse, o zaman bize yardım etmeliler. Kimseyi soymuyoruz ya da aldatmıyoruz. DMI başından beri benimle birlikteydi ve gerçekler çarpıtılıyor. Para tamamen Banco Santander ve başka bir uluslararası bankadan geldi. Sınırsız, bunu netleştirelim. Eğer bu gerçekleşmezse, bunun nedeni 120 milyonluk bir sermaye artışı olacak ve bizimkinden daha yüksek bir teklif gelecek demektir."
Konsorsiyum umudunu koruyor
Kamuoyunda yaşanan gerginliğe ve niyet mektubunun hiçbir şartını ihlal etmediklerini vurgulayan hissedarların karşı açıklamasına rağmen, Ramos anlaşmanın kurtarılabileceğine dair umudunu korudu: “Çok sakiniz çünkü hiçbir aşamada müzakere şartlarını ihlal etmedik. Olanlar hakkında yanlış bilgiler dolaşıyor; niyet mektubunun hiçbir şartını ihlal etmedik. Beni tekrar aramalarını istiyorum ve hâlâ umutluyum.
"Teklifimizin hem hissedarlar hem de kulübün geleceği için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Buraya çıkıp çılgınca şeyler söyleyebilirdim, ancak niyetim anlaşmayı sonuçlandırmak. Zaman daralıyor. Kulübün durumu çok riskli olduğu için sermaye artırımı 30 Haziran'dan önce tamamlanmalıdır. Teklifimiz doğru olmayan bir şekilde sunuldu. Sevilla taraftarlarının masaya koyduğumuz teklifi bilmesini istiyorum. Eğer bu durum Del Nido Benavente'nin diğer hissedarlara yeniden katılmasına yol açtıysa, operasyon bu amaca hizmet ederse mutlu olacağım.
Sevilla yeni yatırım arayışında
Sevilla, yaz transfer dönemi öncesinde son derece riskli hale gelen Finansal Fair Play durumunu dengelemek için şimdiden alternatif alıcılar aramaya başladı. Kulüp, son dört yıldaki ciddi zararları telafi etmek için 30 Haziran’a kadar 120 milyon avroluk hayati bir sermaye artırımı gerçekleştirmesi gerektiğinden, zamanla yarışıyor. Öte yandan Ramos, Monterrey’den ayrılmasının ardından hâlâ serbest oyuncu statüsünde ve uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor.