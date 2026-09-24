Günlük rutinini anlatan Ter Stegen, Amsterdam'ın uluslararası atmosferini, sıcakkanlı insanlarını ve kompakt yapısını övdü. Merkezî bir bölgede yaşayan tecrübeli kaleci, düz şehir sokaklarında rahatça dolaşabilmek için şu anda bir bisiklet satın almayı düşündüğünü açıkladı.

Saha dışındaki duygusal istikrarın, sahadaki güçlü performanslara doğrudan yansıdığını vurguladı.

"Bu karardan çok mutluyum" diyen Ter Stegen, "Amsterdam nispeten küçük, her yer düz ve çok rahat şekilde dolaşabiliyorsunuz. Şu anda bir bisiklet edinmek için uğraşıyorum çünkü orada araba kullanmak biraz zor. Ulaşım için en iyi yol bu" ifadelerini kullandı.