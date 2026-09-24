Getty Images Sport
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“Burası resmen benim oturma odam!”: Marc-Andre ter Stegen, Uluslar Ligi derbisi öncesinde Hollandalı komşusuyla yaşadığı takılmayı anlattı
Ter Stegen, yazın Ajax'a transferinin ardından Amsterdam'daki hayatını anlattı
Almanya kalecisi Marc-Andre ter Stegen, yaz transfer döneminde Ajax'a katılmasının ardından Amsterdam'daki hayata uyum süreci hakkında konuştu. 34 yaşındaki file bekçisi, Barcelona'da geçen istikrarlı yılların ardından Hollanda'nın başkentini tercih etmesinde ailesinin rahatını önceliklendirmesinin kararı kolaylaştırdığını anlattı.
Ter Stegen, kendisine tamamen güvenen bir teknik direktörle çalışmasının özgüvenini yeniden kazanmasını sağladığını belirtti.
Ailesinin yakında şehre gelecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
- AFP
Kaleci, Hollanda kültürünü ve şehir merkezindeki yaşamı benimsiyor
Günlük rutinini anlatan Ter Stegen, Amsterdam'ın uluslararası atmosferini, sıcakkanlı insanlarını ve kompakt yapısını övdü. Merkezî bir bölgede yaşayan tecrübeli kaleci, düz şehir sokaklarında rahatça dolaşabilmek için şu anda bir bisiklet satın almayı düşündüğünü açıkladı.
Saha dışındaki duygusal istikrarın, sahadaki güçlü performanslara doğrudan yansıdığını vurguladı.
"Bu karardan çok mutluyum" diyen Ter Stegen, "Amsterdam nispeten küçük, her yer düz ve çok rahat şekilde dolaşabiliyorsunuz. Şu anda bir bisiklet edinmek için uğraşıyorum çünkü orada araba kullanmak biraz zor. Ulaşım için en iyi yol bu" ifadelerini kullandı.
Ter Stegen, derbi öncesi Hollandalı komşusunun takılmalarını umursamadı
Perşembe günkü Uluslar Ligi maçına kendine özgü kişisel bir boyut katan Ter Stegen, Johan Cruyff Arena'da oynamanın kendi oturma odasında mücadele etmek gibi hissettirdiğini söyledi. Amsterdam'daki yerel ustaların ve komşuların, Hollanda karşısında kaç gol yiyeceği konusunda kendisiyle takıldığını açıkladı.
Kaleci, kalesini gole kapatmayı ve eve döndüğünde övünme hakkını kazanmayı hedefliyor.
"İnsanlar maç için çok heyecanlı ve ben de bunun benim oturma odamda olmasından mutluyum," diye gülümsedi Ter Stegen. "Daireme bir şeyler takmaya gelen her usta, 'Bakalım kaç gol yiyeceksin' dedi. Benim hedefim, başım dik şekilde ayrılmak ve onlara karşılık takılmak."
- Getty Images Sport
Almanya kalecisi, tanıdık sahada övünme hakkını hedefliyor
Ter Stegen, yeni bir teknik direktör kimliğine uyum sağlamaya çalışan Hollanda karşısında büyüleyici bir taktik savaş bekliyor. Ajax kalecisi, artık yakından tanıdığı sahada Almanya'nın galibiyete ulaşmasına yardımcı olma konusunda kararlılığını koruyor.
Almanya, grup mücadelesine maksimum puanla başlamak için maça istekli çıkıyor.
Ter Stegen, savunmanın bel kemiği olup yeni iç saha zeminine galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
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