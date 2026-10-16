AFP
Çeviri:
“Burası her zaman onun evi olacak!” Enzo Maresca, Manchester City’nin PSG’ye yenilmesine Guardiola’nın verdiği tepkiyi açıkladı ve City’nin iki gol yedikten sonra dengesini kaybettiğini kabul etti
Guardiola manevi yuvasına dönüyor
Guardiola’nın yeniden Etihad Stadyumu tribünlerinde görülmesi, sahadaki sonuç bu özel ana yakışmasa da Manchester City taraftarlarına nostaljik bir sevinç yaşattı. Paris Saint-Germain karşısındaki 4-2’lik yenilginin ardından Maresca, performansı değerlendirmek için selefiyle bir süre görüştüğünü doğruladı.
Maresca, “Maçtan sonra onu gördüm. Maçı, ilk yarıyı ve ikinci yarıyı konuştuk,” dedi. “Her şeyden önce stadyumda olmaktan çok mutluydu. Ayrıca maç sırasında gördükleri konusunda da çok olumluydu. Taraftarların da onu stadyumda görmesi harikaydı. Burası her zaman onun evi olacak!”
Guardiola, stadyumda olmasına rağmen maç günü Maresca’nın otoritesinin tam olarak korunması için mevcut kadroyla arasındaki profesyonel mesafeyi korudu. İtalyan teknik adam, Premier League’de birçok kez şampiyonluk yaşayan Guardiola’nın oyunculara doğrudan hitap etmek için soyunma odasına girmediğini doğruladı. Enzo Maresca’ya göre Guardiola, bu hafta Etihad Stadyumu’na yaptığı ziyaret sırasında Manchester City oyuncularıyla konuşmadı.
- Getty Images Sport
Manchester City, PSG karşısında dengesini kaybetti
City'nin kısa aralıklarla iki gol yemesine yol açan taktiksel çöküşü değerlendiren Maresca, üst düzey bir rakiple karşılaşmanın yarattığı psikolojik baskının oyuncularının sahadaki konumlanmasını etkilediğini kabul etti. Teknik direktör, "Dün sabah çok erken saatlerde PSG maçını yeniden izledim. Hâlâ aynı fikirdeyim: Bence ilk golü yemeden önce Rayan Cherki'nin penaltı beklentisi, Enzo'nun serbest vuruşu ve köşe vuruşundan gelip üst direkte son bulan top vardı. Bunların hepsi onların golünden önceydi" dedi.
"Sonra ilk golü yedik ve bir dakika sonra ikinci golü yedik. Bence o anda oyuncular arasındaki mesafeyi koruyamadık, dengeyi kaybettik. Diğer takımın Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu düşündüğünüzde bu yaşanabilir ve iki dakika içinde 0-2 geriye düşersiniz."
Foden'ın dönüşü ve rotasyon politikası
Yoğun maç takvimi yaklaşırken Maresca, son dönemde forma giyemeyen Phil Foden'ı ilk 11'e nasıl yeniden dahil edeceğini değerlendiriyor. İngiltere millî takım oyuncusu yeniden oynayabilecek durumda, ancak teknik direktör önlerindeki maç sayısı nedeniyle onu sahalara döndürmekte acele etmek istemiyor. Maresca, orta saha oyuncusu hakkında, “Onunla her gün çalışmaya gayret ediyoruz,” dedi.
“Millî ara ve Manchester United'a karşı oynanan maçtaki kırmızı karttan bu yana epey zaman geçti. Ancak antrenmanlarını iyi sürdürüyor; birlikte çalışmaya başladığımızdan beri durumu iyi, çok olumlu, çok iyi. Yarın için bakacağız. Oynamaya hazır ama önümüzde çok fazla maç var. İlk 11'de başlayıp başlamayacağına karar vereceğiz. Fakat bize katkı sağlayacağından hiç şüphem yok!”
- Getty Images Sport
Muz gelenekleri
Son olarak Maresca, taraftarların maçlara şişme muz getirme geleneğinden söz ederek Manchester City kültürünün eğlenceli yönüne değindi. Bu sıra dışı aksesuarın geçmişini öğrendikten sonra kendi ailesinin de bu akıma kapıldığını söyledi.
“Çok güzel! Muzun arkasındaki hikâyeyi bilmiyordum. Umarım yarın stadyumda çok sayıda muz görürüm! Bence bu, taraftarlar ve stadyumdaki herkes için güzel bir ortam yaratmış! Dört çocuğum var, onlar da şimdiden benden birer tane istedi! Yarın stadyumda olacaklar, bakalım!”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun