Guardiola’nın yeniden Etihad Stadyumu tribünlerinde görülmesi, sahadaki sonuç bu özel ana yakışmasa da Manchester City taraftarlarına nostaljik bir sevinç yaşattı. Paris Saint-Germain karşısındaki 4-2’lik yenilginin ardından Maresca, performansı değerlendirmek için selefiyle bir süre görüştüğünü doğruladı.

Maresca, “Maçtan sonra onu gördüm. Maçı, ilk yarıyı ve ikinci yarıyı konuştuk,” dedi. “Her şeyden önce stadyumda olmaktan çok mutluydu. Ayrıca maç sırasında gördükleri konusunda da çok olumluydu. Taraftarların da onu stadyumda görmesi harikaydı. Burası her zaman onun evi olacak!”

Guardiola, stadyumda olmasına rağmen maç günü Maresca’nın otoritesinin tam olarak korunması için mevcut kadroyla arasındaki profesyonel mesafeyi korudu. İtalyan teknik adam, Premier League’de birçok kez şampiyonluk yaşayan Guardiola’nın oyunculara doğrudan hitap etmek için soyunma odasına girmediğini doğruladı. Enzo Maresca’ya göre Guardiola, bu hafta Etihad Stadyumu’na yaptığı ziyaret sırasında Manchester City oyuncularıyla konuşmadı.