"Burası benim hayalimdeki kulüp" - Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini uzatacağına söz verdi

Bu noktaya gelene kadar yaşanan süreç, özellikle eski teknik direktör Xabi Alonso’nun görevde olduğu dönemde, bazı engellerden yoksun değildi. Vinicius, önceki teknik direktörün çalışma tarzına uyum sağlamakta zorlandığını itiraf etti; bu durum, sahada daha az süre almasına ve saha kenarında gözle görülür bir gerginliğe yol açtı.

“Maçlara çıktım ama çok fazla süre almadım. Ancak her teknik direktörün kendi yöntemleri vardır ve ben onun istediği şekilde onunla uyum sağlayamadım,” dedi Vinicius, Alonso ile olan ilişkisini değerlendirirken. Alonso'nun görev süresi boyunca transfer söylentileri dolaştı ancak Alvaro Arbeloa'nın eski Bayer Leverkusen teknik direktörünün yerine getirilmesinden bu yana Vinicius, Madrid'in önde gelen isimlerinden biri olarak yeniden kendini kanıtladı.