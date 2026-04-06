"Burası benim hayalimdeki kulüp" - Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini uzatacağına söz verdi

Vinicius Junior, Real Madrid'deki uzun vadeli geleceği hakkında kesin bir açıklama yaptı ve Bernabeu'da yeni bir sözleşme imzalamaya niyetli olduğunu doğruladı. Mevcut sözleşmesinin kritik bir dönemine giren Brezilyalı süperstar, saha içinde ve dışında çalkantılı bir sezon geçirmesine rağmen İspanyol devine olan bağlılığının tam olduğunu vurguladı.

  • Bernabeu'ya bağlılık

    25 yaşındaki forvet, şu anda İspanya'nın başkentindeki sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşıyor; bu durum genellikle yoğun transfer spekülasyonlarına yol açıyor. Ancak Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde konuşan Vinicius, ayrılacağına dair tüm iddiaları hemen yalanladı.

    "Umarım burada uzun süre kalabilirim. Sözleşmemde hala bir yıl var, ama çok sakinim. Başkanın güvenini kazanmış durumdayım. Doğru zamanda sözleşmemi yenileyeceğim ve burada uzun süre kalacağım, çünkü burası benim hayalimdeki kulüp," dedi Vinicius. 

    Xabi Alonso ile yaşanan gerginlik

    Bu noktaya gelene kadar yaşanan süreç, özellikle eski teknik direktör Xabi Alonso’nun görevde olduğu dönemde, bazı engellerden yoksun değildi. Vinicius, önceki teknik direktörün çalışma tarzına uyum sağlamakta zorlandığını itiraf etti; bu durum, sahada daha az süre almasına ve saha kenarında gözle görülür bir gerginliğe yol açtı.

    “Maçlara çıktım ama çok fazla süre almadım. Ancak her teknik direktörün kendi yöntemleri vardır ve ben onun istediği şekilde onunla uyum sağlayamadım,” dedi Vinicius, Alonso ile olan ilişkisini değerlendirirken. Alonso'nun görev süresi boyunca transfer söylentileri dolaştı ancak Alvaro Arbeloa'nın eski Bayer Leverkusen teknik direktörünün yerine getirilmesinden bu yana Vinicius, Madrid'in önde gelen isimlerinden biri olarak yeniden kendini kanıtladı.

  • Arbeloa etkisi

    Yeni teknik direktör, Brezilyalı oyuncunun en iyi formunu yeniden ortaya çıkarmış görünüyor ve bir süre ev sahibi taraftarların bir kesimi tarafından hedef alındığını hissettiği bir dönemin ardından oyuncunun özgüvenini geri kazandırdı. Vinicius, Arbeloa ile efsanevi eski teknik direktör Carlo Ancelotti arasında paralellikler kurarak, net iletişimin önemine dikkat çekti. "Arbeloa ile, tıpkı Ancelotti ile olduğu gibi özel bir bağım var. Benden ne istediğini her zaman açıkça belirtmiştir. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim" dedi.

    Gözler Bayern'de

    Kendine güvenini yeniden kazanan ve kulübe olan bağlılığı sarsılmaz olan Vinicius, Real Madrid’in bu hafta Bayern Münih’i ağırlamaya hazırlanırken, artık tüm dikkatini Avrupa’da zafer kazanma yolundaki kararlı mücadelesine vermiş durumda. 

    Vinicius, "Elbette, oyuncular ve taraftarlar arasındaki bağ, her zaman iç saha maçlarının ve Şampiyonlar Ligi maçlarının dinamiklerini değiştiriyor" dedi. "Karşımızda iyi bir takım var, ancak bu tür maçlarda deneyimimiz var ve umarım iyi iş çıkarabiliriz." 

