ATLANTA -- ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun AC Milan’ın teknik direktörlüğü için gündeme geldiği haberi ilk kez duyulduğunda, kendisi ABD Futbol Federasyonu’nun yeni Ulusal Antrenman Merkezi’nde oturuyordu. Dünya Kupası antrenmanlarının ilk gününün ardından geç saatlere kadar süren bir geceydi. Uzun vadeli geleceği hakkında söylentiler dolaşırken, Pochettino uzun süredir yardımcısı olan Jesus Perez, ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson ve COO Dan Helfrich ile birlikte oturmuş, bundan sonra ne olacağını tartışıyordu.

Pochettino ve Batson, bu tartışmaların kısa vadeli değil, uzun vadeli olduğunu söyledi. Olimpiyatlar, genç takımlar, antrenör eğitimi - gündemdeki konular bunlardı. Batson, Pochettino'nun aklının Milan'da olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Bunun için ABD'de yapılacak çok fazla iş var.

Yine de, Çarşamba günkü haberlerin Amerikan futbolunda şok dalgası yarattığı inkar edilemez. Takımın Dünya Kupası hazırlıklarının ilk gerçek gününün gecesinde, İtalya'dakihaberler takımın baş antrenörünü yurtdışındaki bir iş ile ilişkilendiriyordu. The Athletic daha sonra Pochettino'nun ekibi ile AC Milan yetkilileri arasında somut görüşmeler yapıldığını doğruladı. İki tarafın geçen hafta Dünya Kupası kampı öncesinde bir araya geldiği bildirildi. Pochettino Çarşamba günü gazetecilere konuştu ve bu söylentileri yalanlamadı. Bunun yerine, bunların neden hiçbir şeye etkisi olmadığını açıkladı.

"Şeffaflık şu ki, Dünya Kupası'na kadar, Dünya Kupası'nı tamamlayana kadar milli takıma bağlıyız," dedi. "Neredeyse iki yıldır pek çok teklif aldık ve her zaman Dünya Kupası'ndan sonra Temmuz ayında sözleşmemizi tamamlayacağımızı söylüyoruz. Elbette teklifler aldık. Size yalan söylemeyeceğim. Elbette farklı kulüplerden bazı kişilerle görüştüm, ancak bu sadece bir sohbet, çünkü futbolda arkadaşlarımız var. Her yerde arkadaşlarımız var ve menajerim benim için çalışıyor, gelecek için en iyi olasılığı bulmaya çalışıyor. Bu normal. Tüm meslektaşlarım için normal. Farklı kulüplerle sözleşmesi olan ve başka kişilerle görüşüp konuşan pek çok örnek var.

"Eğer bağlı olmasaydım, burada ne işim olurdu? Şu anda buradayım. Buradayım ve yarın buradan ayrılmayacağım."

Aslında, U.S. Soccer bu olasılığa hazırlıklı olduğunu söylüyor. Pochettino, futbol dünyasının en başarılı teknik direktörlerinden biri olmaya devam ediyor ve bu yüzden onu işe aldılar. İlgi her zaman olasıydı. Sezon öncesi hazırlıkların başlamasına sadece birkaç hafta kalmışken ve Pochettino'nun sözleşmesi sona yaklaşırken, kulüplerin ön hazırlıklarına başlaması da olasıydı. Bu aşamada, USMNT'de kalmak ya da ayrılmak fark etmeksizin, gelecekte neler olacağını dinleyip değerlendirmek onun için doğal bir davranış olurdu.

Peki bu endişe verici bir durum mu? Söylentiler Dünya Kupası hazırlıklarını etkiliyor mu? Milan meselesi Pochettino'nun üzerinde bir yük olarak kalacak mı? Kampta bulunanlar ve bu yaz hayatlarının en büyük turnuvasında onun altında oynayacak olanlar için durum böyle değil.