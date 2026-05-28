Mauricio Pochettino, USMNT
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Buradayım" - Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'na Dünya Kupası'na ve belki de ötesine kadar bağlılığını sürdürürken, AC Milan ile ilgili söylentiler geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor

ABD Milli Takımı kampında son zamanlarda dolaşan söylentiler konusunda ciddi bir endişe yoktu; oyuncular, antrenörler ve yönetim kadrosu tüm dikkatlerini Dünya Kupası hazırlıklarına vermiş durumda

ATLANTA -- ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun AC Milan’ın teknik direktörlüğü için gündeme geldiği haberi ilk kez ortaya çıktığında, kendisi ABD Futbol Federasyonu’nun yeni Ulusal Antrenman Merkezi’nde oturuyordu. Dünya Kupası antrenmanlarının ilk gününün ardından geç saatlere kadar süren bir geceydi. Uzun vadeli geleceği hakkında söylentiler dolaşırken, Pochettino uzun süredir yardımcısı olan Jesus Perez, ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson ve COO Dan Helfrich ile birlikte oturmuş, bundan sonra ne olacağını tartışıyordu.

Pochettino ve Batson, bu tartışmaların kısa vadeli değil, uzun vadeli olduğunu söyledi. Olimpiyatlar, genç takımlar, antrenör eğitimi - gündemdeki konular bunlardı. Batson, Pochettino'nun aklının Milan'da olmasının imkansız olduğunu söylüyor. Bunun için ABD'de yapılacak çok fazla iş var.

Yine de, Çarşamba günkü haberlerin Amerikan futbolunda şok dalgası yarattığı inkar edilemez. Takımın Dünya Kupası hazırlıklarının ilk gerçek gününün gecesinde, İtalya'dakihaberler takımın baş antrenörünü yurtdışındaki bir iş ile ilişkilendiriyordu. The Athletic daha sonra Pochettino'nun ekibi ile AC Milan yetkilileri arasında somut görüşmeler yapıldığını doğruladı. İki tarafın geçen hafta Dünya Kupası kampı öncesinde bir araya geldiği bildirildi. Pochettino Çarşamba günü gazetecilere konuştu ve bu söylentileri yalanlamadı. Bunun yerine, bunların neden hiçbir şeye etkisi olmadığını açıkladı.

"Şeffaflık şu ki, Dünya Kupası'na kadar, Dünya Kupası sona erene kadar milli takıma bağlıyız," dedi. "Neredeyse iki yıldır pek çok teklif aldık ve her zaman Dünya Kupası'ndan sonra Temmuz ayında sözleşmemizi tamamlayacağımızı söylüyoruz. Elbette bize teklifler geldi. Size yalan söylemeyeceğim. Elbette farklı kulüplerden bazı kişilerle görüştüm, ancak bu sadece bir sohbet, çünkü futbolda arkadaşlarımız var. Her yerde arkadaşlarımız var ve menajerim benim için çalışıyor, gelecek için en iyi fırsatı bulmaya çalışıyor. Bu normal. Tüm meslektaşlarım için normal. Farklı kulüplerle sözleşmesi olan ve başka kişilerle görüşüp konuşan pek çok örnek var.

"Eğer bağlı olmasaydım, burada ne işim var? Şu anda buradayım. Buradayım ve yarın buradan ayrılmayacağım."

Aslında, U.S. Soccer bu olasılığa hazırlıklı olduğunu söylüyor. Pochettino, futbol dünyasının en başarılı teknik direktörlerinden biri olmaya devam ediyor ve bu yüzden onu işe aldılar. İlgi her zaman olasıydı. Sezon öncesi hazırlıkların başlamasına sadece birkaç hafta kalmışken ve Pochettino'nun sözleşmesi sona yaklaşırken, kulüplerin ön hazırlıklarına başlaması da olasıydı. Bu aşamada, USMNT'de kalmak ya da ayrılmak fark etmez, gelecekte ne olacağını dinleyip değerlendirmek onun için doğal bir davranış olur.

Peki bu endişe verici bir durum mu? Söylentiler Dünya Kupası hazırlıklarını etkiliyor mu? Milan meselesi Pochettino'nun üzerinde bir yük olarak kalacak mı? Kampta bulunanlar ve bu yaz hayatlarının en büyük turnuvasında onun altında oynayacak olanlar için durum böyle değil.

    Pochettino, kulübün ilgisini doğruladı

    Pochettino, herkesin gözü önünde duran gerçeği kabul etmeye hazır: evet, ilgi var. Temsilcileri kulüplerle görüştü, çünkü bu onların işi. Kendisinin görevi ise ABD Milli Takımı’nda devam ediyor. Bu durum en azından Temmuz ayına kadar böyle kalacak.

    Ancak gerçek şu ki, bu işin bir bitiş tarihi var. Dünya Kupası bittiğinde, Pochettino'nun ABD Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesi de sona erecek. Her iki taraf da birlikte kalmaya açık olduklarını söyledi, ancak nihayetinde her şey Dünya Kupası'na bağlı. O halde, her iki tarafın da geleceğini düşünmemesi sorumsuzluk olur. Pochettino, temsilcilerinin tam da bunu yaptığını söylüyor.

    Ancak bu gelecekle ilgili. Şu anda Pochettino, Atlanta'da USMNT ekibiyle birlikte çalışıyor. Milan'dan veya başka herhangi bir yerden çok uzak ve bu takımlar ona gelmek isterse, Pochettino ilk ve tek cevabının oldukça net olacağını söylüyor: beklemeniz gerekecek.

    "Eğer bir kulüp bana gelip, 'Mauricio, seni istiyoruz, ama yarın başlaman gerekiyor' derse, ben de 'Üzgünüm, ben milli takıma bağlıyım ve Dünya Kupası'nda en iyi olmak istiyorum' derim," dedi. "Bir kulübün bana vaatler ve her şeyiyle ne sunabileceğini bilmiyorum, ama ben değişmeyeceğim. Bu, benim için çok, çok saygısızca bir davranış.

    "Farklı kulüplerde oynadığım zamanlarda daima bağlıydım. Elbette, benimle konuşan insanlar oldu. Tottenham'dayken de bunu gördüm; teklifler aldım ve ilgili kişilerle konuşarak 'Tottenham ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum' dedim. Benim için doğru davranış budur... Bu şekilde bir yaklaşım olduğunda dinlemiyorum ve temsilcilerim de Dünya Kupası bitene kadar dinlemiyor. Belki Dünya Kupası'ndan sonra federasyonda kalma ihtimalim de olabilir. Belki bize ilgi duyuyorlar, belki duymuyorlar, ama benim taahhüdüm budur."

    Tabii ki bu, Dünya Kupası'na bağlı olacak. Pochettino da oyuncuları gibi sadece buna odaklanmış durumda.

    ABD Milli Takımı oyuncuları söylentilerden etkilenmiyor

    Diğer herkes gibi, ABD Milli Takımı oyuncuları da bu sabah haberleri gördü. Çoğu kişiden farklı olarak, bu durum onları pek de sarsmadı. Belki de bunun nedeni, onların da futbol dünyasının işleyişini bilmeleridir. Bu iş asla durmaz.

    Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, olan biten her şeye rağmen transfer çarkı dönmeye devam edecek. Menajerler kulüplerle temas halinde olacak ve bir sonraki hamlelerini planlayacaklar. Kulüpler, bir sonraki büyük transferlerini gözetlemek için Dünya Kupası'nı izleyecekler. Spor direktörleri, takımlarını başarıya hazırlamak için yaz tatili boyunca yoğun bir şekilde çalışacaklar.

    Elbette bu, bu sporda olağan bir durumdur ve her tartışmaya tüm ilgili taraflar dahil olmaz. Bu, futbol dışındaki alanlarda da doğaldır. Bu, diğer işler gibi bir iştir ve hangi iş, gerçek ya da varsayımsal olsun, diğer potansiyel işleri içermez ki?

    Ancak bu sporda, hatta tüm bu kaosun yaşandığı bu yaz bile, Dünya Kupası devam ediyor diye oyun durmaz. En azından oyuncular böyle görüyor. Pochettino da etrafında olup bitenlerden muaf değil.

    "Odak noktamız Dünya Kupası olmalı," dedi Tyler Adams. "Bence, herhangi bir teknik direktör veya oyuncu için, şu anda sözleşme durumlarında olan ve Dünya Kupası öncesinde veya sonrasında ne yapacaklarına karar vermeleri gereken kişiler var. Teknik direktörler için de durum aynı olacak. O her gün bizimle birlikte, bizi daha iyi hale getirecek yollar arıyor, tıpkı bizim gibi antrenmana odaklanıyor."

    Adams'ın görüşüne Tim Weah da katılıyor.

    "Hayır, bu bizi rahatsız etmiyor," dedi. "Ben bugünü yaşayan biriyim ve şu anda o burada, biz de onunla çalışıyoruz. Böylesine prestijli bir teknik direktörün bize koçluk yapması harika bir duygu. En üst seviyeye ulaşmak istiyorsanız, en üst seviyedeki teknik direktörlerden koçluk almak istersiniz, bu yüzden bu harika bir deneyim."

    "Bizden sonra ne yapmaya karar verirse versin, bu koçun kararıdır ve biz onu desteklemek için buradayız, o da bizi desteklemek için burada. Biz sadece şimdiki zamanda yaşıyor ve işimizi yaptığımızdan emin oluyoruz."

    Oyuncular için her şey her zamanki gibi devam ediyor. Aynı şey ABD Futbol Federasyonu için de geçerli.

    Pochettino, Dünya Kupası'ndan sonra da görevde kalabilir mi?

    Haber duyulduğunda Batson, iki anı hatırladı. İlki, dün geceki toplantıydı; bu toplantıda Pochettino, federasyonun bir sonraki dönemde hangi yöne gitmesi gerektiğine dair yıllardır sürdürdüğü planlarını ortaya koymuştu. İkincisi ise 2024’te ortaklıklarını başlatan, Barselona’daki ilk buluşmalarıydı.

    Batson, "Mauricio ve tüm ekip, süreç boyunca inanılmaz derecede şeffaf davrandılar" dedi. "Birkaç yaz önce ilk kez tanıştığımızda bile, Mauricio ve ekibinin katılımıyla ilgilenen birçok kişi vardı. Başka yerlerden de gelmesi için geçerli teklifler almıştı.

    "O burada olmak istedi. U.S. Soccer'da yaptığımız şeye büyük bir inanç besliyor. Amerika'daki futbola büyük bir inanç besliyor ve bu erkek takımına büyük bir inanç besliyor. Dolayısıyla, tüm bu süreç boyunca, ister satış elemanları, ister pazarlama çalışanları, ister antrenörler olsun, birinci sınıf yeteneklere sahip olduğunuzda, diğer kuruluşlar onları ister."

    Bu durum, tüm süreç boyunca açıkça görüldü. Pochettino, süreç boyunca birçok iş teklifi aldı ve bir gün Premier League'e dönme arzusunu açıkça dile getirdi. Tottenham, Real Madrid ve şimdi de Milan, ilgilendiği bildirilen kulüpler arasında yer alıyor. Batson, Pochettino gibi, listenin bundan daha uzun olduğunu söylüyor.

    "Son birkaç yıldır kulüplerin ilgisi konusunda şeffaf davrandılar," dedi. "Haberlerde yer alanlardan daha uzun bir liste vardı ve bu konuda çok iyi davrandılar."

    Pochettino'yu Amerika'ya getirme süreci kolay olmadı. Arjantinli teknik adamın ABD Milli Takımı'nın başına getirilmesi için yapılan anlaşmanın yıllık değeri 6 milyon dolara kadar çıktığı bildirildi ve bu anlaşma, hayırsever ortakların önemli bağışlarıyla desteklendi. Bu anlaşma Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek ve Batson, Pochettino gibi, koşullar her iki tarafın da bu seçeneği değerlendirmesine izin verirse, doğru ortaklığı uzatmaya açık.

    "Önümüzdeki dört yılın nasıl olabileceği konusunda çok uzun tartışmalar yaptık," dedi ABD Futbol Federasyonu CEO'su. "Biz heyecanlıyız, onlar da heyecanlı, ama elbette yaz aylarına odaklanmalıyız ve bunu yapıyoruz."

    Yine de, Pochettino'suz bir gelecek için plan yapmamak sorumsuzluk olur. Bu hazırlıklar da çoktan başladı.

    ABD Futbol Federasyonu her türlü sonuca hazırlanıyor

    ABD Futbol Federasyonu şu anda önemli bir arayışın içindedir. Spor Direktörü Matt Crocker, bahar aylarında Suudi Arabistan’da benzer bir göreve atanarak federasyondan ayrıldı. Batson, Crocker’ın yerine geçecek kişinin belirlenmesi sürecinin devam ettiğini ve bunun tam anlamıyla aynı pozisyon için bir atama olmayabileceğini belirtiyor.

    Ancak yapılan tek planlama bu değil. Batson'a göre, her an herhangi birinin ayrılabileceği için, halefiyet sırasını belirlemek üzere aylık toplantılar yapılıyor. Pochettino ve USWNT'deki muadili Emma Hayes, kendi Dünya Kupaları'nın ardından ayrılabilir. Gençlik veya yardımcı antrenörler, rakip kulüpler veya milli takımlar tarafından her an işe alınabilir. Satış elemanları, antrenörler ve yöneticiler, daha iyi bir iş fırsatı çıkarsa futboldan tamamen ayrılabilirler. Batson, organizasyonun son birkaç yılda üç katına çıktığını, bu da U.S. Soccer'ın yeni Atlanta ofislerinde her zaman hareketlilik olduğunu gösterdiğini belirtti.

    Yani, evet, Pochettino'nun ayrılması durumunda, tıpkı diğer herkes gibi, hazır planlar var.

    "Yenileme planlarımız, geçici planlarımız ve yedek planlarımız var, çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz," dedi Batson. "Bu küresel bir spor. Çok şey oluyor ve bu, ABD futbolu olarak büyümemizin standart bir parçası.

    "Bu, CEO dahil tüm roller için aylık olarak geçerli," diye gülerek ekledi, "bu yüzden, organizasyonumuzun kilit rollerinde ne olursa olsun, geçici planlarımız da olduğundan emin olmalıyız. Zaman içinde potansiyel halefler için geliştirme planlarımız var ve bu, büyümemizin standart bir parçası."

    Pochettino da uzun vadeli görüşmelerin bir parçası oldu. Geçen hafta Batson ile New York'ta bir akşam yemeğinde Pochettino'dan ABD Futbolu'nun geleceğini gözden geçirmesi istendi. Olimpiyatlar, genç takımlar, antrenmanlar, antrenör eğitimi - hepsi masadaydı. Pochettino her tartışmanın bir parçasıydı.

    "Bize, Federasyonun önümüzdeki dört yıllık projesini dinlemeye açık olup olmadığımızı sordu ve biz de 'Elbette, açığız!' dedik. Başkalarına bağlıyken dinleyerek zamanımızı boşa harcar mıyız sizce? Hayır, çünkü ABD'ye tam saygı duyuyoruz. Federasyona tam saygı duyuyoruz ve federasyona çok minnettarız. Bize dahil olma imkanı verdikleri şey bir rüya, çünkü antrenör kadrosu olarak kendi Dünya Kupamıza dahil olma imkanı bulmak zor.

    "Harika bir ilişkimiz var. Doğru ki [Batson'la konuşana kadar], federasyonun bizden memnun olup olmadığını bilmiyorduk! Bizi gelecekte de böyle istiyorlar mı bilmiyorduk."

    Ancak Pochettino konusunda, finansmanla ilgili bariz bir soru var. 2030'a kadar takımı yönetecek kişiye benzer kaynaklar sağlanacak mı? Bir sonraki Dünya Kupası'nın kendi sahasında oynanmayacağı için biraz farklı olacağı bilindiğinde, bu kaynakların sağlanması gerekli mi?

    "Bence ABD Futbolu'nun en heyecan verici yanı, artık futbol için doğru olana odaklanabileceğimiz büyük kararlar alabilmemiz ve bunu yapabilmek için gerekli kaynaklara sahip olacağımızı bilmemiz," dedi Batson. "İster harika ticari ortaklarımız olsun, ister taraftarların çok sayıda bilet ve forma satın alması olsun, ister harika hayırseverlik desteği alabilmemiz olsun.

    Dolayısıyla, tüm bu kararları alırken önceliğimiz, futbolda en iyi sonuçları neyin sağlayacağı olacak ve gerekli kaynaklara sahip olacağımızdan eminiz."

    Dünya Kupası hâlâ öncelikli

    Batson basınla konuşurken, Pochettino onun 30 metre gerisinde durmuş, takımının antrenmanını izliyordu. O sırada birkaç kez sesini yükselterek oyuncularından daha hızlı hareket etmelerini ve tempoyu artırmalarını istedi. ABD Milli Takımı oyuncuları, Atlanta’nın güneşi altında geçirecekleri uzun ve sıcak günlere hazırlanıyor; Pochettino ise oyuncularını Dünya Kupası’na hazırlamak için bu güneşin altında antrenmanların yoğunluğunu artıracak.

    Turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kaldı. Şu andan 12 Haziran'da Paraguay ile oynanacak açılış maçına kadar, USMNT iki hazırlık maçı oynayacak; biri Senegal, diğeri Almanya ile. Önümüzdeki birkaç hafta içinde çok önemli hazırlıklar yapılacak. Dünya Kupası planlarını kesinleştirmek için Pochettino, ekibi ve U.S. Soccer arasında kesinlikle daha fazla gece geç saatlere kadar süren toplantılar olacak.

    "Mauricio ve takımın bu yaza yüzde 100 odaklandığından eminim," dedi Batson. "Heyecanlılar. Bu sabah buraya gelen ilk kişilerden onlardı ve dün gece en son ayrılanlar da onlardı. Yeni evimizde olmaktan daha fazla heyecanlanamazlardı.

    "Mauricio'nun bugün erken saatlerde tüm ekibimizle konuştuğu konuların çoğu, burayı nasıl evimize dönüştüreceğimizle ilgiliydi. Buna büyük bir inançları var. Arjantin'de bunun yarattığı etkiyi biliyorlar. Daha önce parçası oldukları diğer organizasyonlarda bunun yarattığı etkiyi de açıkça görmüşler ve milli takıma ve bunun bu ülke için ne kadar önemli olduğuna odaklanmış durumdalar."

    ABD Futbol Federasyonu'nun yeni tesisini bir yuvaya dönüştürme süreci bu hafta başladı. Pochettino'nun bu tesisi ne kadar süreyle yuvası olarak göreceği ise henüz belli değil. Ancak kampta herkesin için önemli olan, bu yaz tüm gözlerin, koçun da dahil olmak üzere, Dünya Kupası'na çevrili olduğu bu tesisi yuvası olarak görmesidir.

    "Dünya Kupası tamamen farklı," dedi Pochettino. "Önemli olan nasıl geldiğinizdir. Önemli olan zihniyetinizdir."

